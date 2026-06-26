Environnement

La Semaine de l’eau du Vietnam met en lumière la transformation numérique et la sécurité de l’eau

Cet événement annuel intervient alors que le secteur de l’eau au Vietnam est confronté à des défis croissants liés au changement climatique, à l’urbanisation rapide, à la diminution des ressources en eau et à la nécessité de moderniser les infrastructures essentielles.

Les technologies, équipements et solutions de pointe du secteur de l'eau seront présentés lors de la Semaine de l'eau du Vietnam 2026. Photo : baochinhphu.vn
Les technologies, équipements et solutions de pointe du secteur de l'eau seront présentés lors de la Semaine de l'eau du Vietnam 2026. Photo : baochinhphu.vn

Hanoi (VNA) – La transformation numérique, la sécurité de l’eau et la résilience climatique seront au cœur des débats de la Semaine de l’eau du Vietnam 2026, un événement majeur du secteur qui réunira décideurs politiques, entreprises et experts internationaux pour discuter de l’avenir du secteur de l’eau au Vietnam.

Cet événement se tiendra à Hanoi du 16 au 18 septembre et est organisé par l’Association vietnamienne de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement (VWSA).

Cet événement annuel intervient alors que le secteur de l’eau au Vietnam est confronté à des défis croissants liés au changement climatique, à l’urbanisation rapide, à la diminution des ressources en eau et à la nécessité de moderniser les infrastructures essentielles.

Selon les organisateurs, la transformation numérique et la sécurité de l’approvisionnement en eau sont devenues deux priorités stratégiques pour améliorer la gestion, l’exploitation et la résilience à long terme des services d’eau.

Une exposition de 4.000 mètres carrés réunira environ 200 organisations et entreprises, réparties sur 250 stands, provenant de 20 pays et territoires.

Les exposants présenteront des technologies et des solutions pour l’approvisionnement et l’assainissement des eaux urbaines, le traitement des eaux usées, la gestion intelligente de l’eau, les plateformes de données numériques, l’efficacité énergétique, la réduction des pertes d’eau non facturées et le développement urbain durable.

En parallèle de l’exposition, une série de conférences techniques et de forums politiques réuniront des représentants d’organismes gouvernementaux, d’organisations internationales, de chercheurs et de l’industrie.

Les discussions porteront sur la transformation numérique du secteur de l’eau, l’adaptation au changement climatique, les modèles d’investissement en partenariat public-privé (PPP) et les stratégies visant à améliorer l’efficacité et la durabilité des systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement.

La Semaine de l’eau du Vietnam 2026 coïncidera avec le 7e Congrès national de l’Association vietnamienne de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement (2026-2031).

Les délégués devraient aborder les réformes politiques, le développement des compétences de la main-d’œuvre, l’innovation scientifique et technologique, ainsi que la coopération internationale afin de soutenir le développement à long terme du secteur de l’eau au Vietnam. – VNA

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#Semaine de l’eau du Vietnam #transformation numérique #sécurité de l’eau
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