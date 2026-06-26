Politique

La gestion flexible des prix est essentielle pour soutenir la croissance économique

Selon le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang, l’inflation a été maîtrisée au premier semestre suivant l’objectif annuel fixé. Cependant, la marge de manœuvre pour la maîtriser davantage est très limitée, ce qui exige des efforts considérables.

Vue de la réunion du Comité de pilotage de la gestion des prix, à Hanoi, le 26 juin. Photo: VNA
Vue de la réunion du Comité de pilotage de la gestion des prix, à Hanoi, le 26 juin. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang a demandé vendredi 26 juin une gestion proactive et flexible de la politique monétaire en coordination étroite avec la politique budgétaire, l’élaboration de scénarios appropriés de gestion des prix, le contrôle de l’inflation et la promotion de la croissance.

Globalement, l’inflation a été maîtrisée au premier semestre suivant l’objectif annuel. Cependant, la marge de manœuvre pour la maîtriser davantage est très limitée, ce qui exige des efforts considérables, a-t-il déclaré lors d’une réunion du Comité de pilotage de la gestion des prix.

Au premier semestre, le marché intérieur des biens et services a globalement maintenu un équilibre entre l’offre et la demande, et l’approvisionnement en biens essentiels a été assuré. Cependant, les conflits au Moyen-Orient ont fait grimper les prix de l’énergie, les coûts de transport et les matières premières, et, conjugués aux pressions sur les taux de change et à la reprise de la consommation et des investissements, ont exercé une pression importante sur l’inflation, a-t-il indiqué.

Selon le vice-ministre des Finances, Trân Quôc Phuong, l’inflation reste maîtrisée, mais la pression reste énorme pour atteindre l’objectif annuel. L’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,84% à 1,23% en février, mars et avril, en raison de facteurs saisonniers et de la hausse des prix de l’essence, du gaz et des matériaux de construction.

Au deuxième semestre, les niveaux de prix sur le marché intérieur devraient continuer de subir des pressions dues à des facteurs tant externes qu’internes. Cependant, les pressions inflationnistes se sont atténuées grâce à la poursuite des politiques de réduction des impôts, frais et charges, une gestion proactive et flexible de la politique monétaire, et un approvisionnement alimentaire national généralement stable qui répond adéquatement à la demande.

Par ailleurs, l’engagement indéfectible du gouvernement en faveur de la stabilité macroéconomique, de la maîtrise de l’inflation et du maintien des principaux équilibres économiques contribuera à stabiliser les anticipations du marché, créant ainsi des conditions favorables à la gestion des prix et à la maîtrise de l’inflation aux derniers mois de 2026, a-t-il déclaré.

Le responsable a fait savoir que le ministère des Finances a actualisé trois scénarios d’inflation pour 2026, prévoyant des hausses d’environ 4,5%, 5% et 5,5%. La Banque d’État du Vietnam prévoit une inflation moyenne comprise entre 4,8% et 5,5% en 2026. Les organisations internationales anticipent quant à elles une hausse de l’inflation moyenne au Vietnam d’environ 3,8% à 5,2%.

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Le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA

Le succès de la maîtrise de l’inflation est dû à la direction résolue du gouvernement et du Premier ministre, à l’étroite coordination des politiques budgétaire et monétaire, ainsi qu’aux mesures prises pour garantir les approvisionnements, stabiliser le marché, accorder des exonérations et des réductions de taxes et de redevances sur l’essence et le diesel, et renforcer la lutte contre la spéculation et la manipulation des prix.

Comme le résultat, le marché n’a connu ni pénuries généralisées ni flambées des prix, contribuant ainsi à la stabilité macroéconomique et soutenant la croissance, s’est félicité le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang, exhortant les ministères, les secteurs et les localités à se concentrer sur plusieurs tâches clés visant à atteindre simultanément les objectifs de croissance et de contrôle de l’inflation.

Les tâches comprennent notamment le renforcement des capacités de prévision, le suivi proactif de l’évolution de la conjoncture économique mondiale, des politiques monétaires de grandes banques centrales, des prix de l’énergie, des prix des produits alimentaires, des taux de change internationaux, des politiques commerciales et tarifaires des principaux partenaires, de l’évolution de la situation géopolitique et des risques de perturbation des chaînes d’approvisionnement mondiales afin d’évaluer rapidement les impacts et d’élaborer des scénarios de gestion des prix appropriés.

Pour les secteurs de la santé et de l’éducation, une révision des grilles tarifaires et des structures de tarification s’impose. Les services de santé et d’éducation dont la majoration des prix est prévue doivent faire l’objet d’une évaluation approfondie afin de déterminer quels ajustements sont immédiats ou peuvent être reportés.

En outre, la portée et l’ampleur des ajustements tarifaires doivent être réexaminées. D’ici la fin de l’année, la marge de manœuvre en matière de maîtrise de l’inflation doit être constamment surveillée, a-t-il recommandé.

Parallèlement, les ministères et les secteurs doivent évaluer pleinement l’incidence de chaque option d’ajustement sur l’IPC et en faire rapport aux autorités compétentes pour examen et décision, a-t-il ajouté.

Le dirigeant a également souligné la nécessité de renforcer l’information et la communication sur la gestion des prix, de divulguer publiquement et en toute transparence les facteurs qui déterminent les prix et les politiques de gestion afin de stabiliser la psychose du marché, de maîtriser les anticipations d’inflation et de limiter la thésaurisation spéculative qui déstabilise le marché. – VNA

#vice-Premier ministre Nguyên Van Thang
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