Politique

L’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh élit sa nouvelle direction pour le mandat 2026-2031

Le 13ᵉ Congrès national de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh a réélu Bui Quang Huy au poste de premier secrétaire du Comité central de l’Union pour le mandat 2026-2031. Le nouveau Comité central s’est engagé à poursuivre le renouvellement des activités de l’organisation et à renforcer son rôle dans le développement de la jeunesse vietnamienne.

Bui Quang Huy est réélu au poste de premier secrétaire de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh pour le mandat 2026-2031. Photo: VNA
Bui Quang Huy est réélu au poste de premier secrétaire de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh pour le mandat 2026-2031. Photo: VNA

​Hanoï (VNA) - Poursuivant les travaux du 13ᵉ Congrès national de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, le Congrès a annoncé, dans la matinée du 25 juin, les résultats de la première réunion du Comité central de l’Union nouvellement élu. Il a également présenté la nouvelle équipe dirigeante pour le mandat 2026-2031.

Le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh du 13ᵉ mandat est composé de 119 membres. Lors de sa première réunion, les membres ont accordé leur confiance à Bui Quang Huy, membre du Comité central du Parti, vice-président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et premier secrétaire sortant du 12ᵉ mandat, en le réélisant au poste de premier secrétaire pour le mandat 2026-2031.

Les secrétaires du Comité central de l’Union du 13ᵉ mandat sont Nguyên Minh Triêt, secrétaire permanent du Comité central de l’Union, ainsi que Nguyên Tuong Lâm, Nguyên Kim Quy et Hô Hông Nguyên.

S’exprimant lors de l’événement, Bui Quang Huy a souligné que les membres de la nouvelle mandature étaient pleinement conscients de l’honneur qui leur était accordé, mais également de la responsabilité importante qui leur incombait devant le Parti, l’État et la jeunesse du pays.

Le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, nouvellement élu, s’est engagé à poursuivre sans relâche son perfectionnement sur tous les plans, à faire preuve d’exemplarité dans son travail comme dans la vie quotidienne et à rester proche des jeunes et des réalités de terrain. Il a également affirmé sa détermination à agir avec audace, sens des responsabilités et esprit d’initiative face aux défis, tout en unissant ses efforts à ceux des cadres et des membres de l’Union à travers le pays pour mettre en œuvre avec succès la Résolution du 14ᵉ Congrès national du Parti, les orientations du Parti, les politiques et les lois de l’État, ainsi que la Résolution du 13ᵉ Congrès national de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh.

En outre, il s’est engagé à bâtir une organisation forte sur les plans politique, idéologique, moral et organisationnel, tout en modernisant en profondeur son mode de fonctionnement. Plaçant les jeunes au cœur de son action, il entend impulser un nouvel élan aux activités de l’Union et aux mouvements de jeunesse, afin de contribuer activement à la réalisation des objectifs de développement du pays.

Né le 25 mars 1977 dans la province de Nghê An, Bui Quang Huy a occupé plusieurs fonctions importantes au sein du Comité central de l’Union. Depuis juillet 2025, il est également vice-président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam. En janvier 2026, il a été élu membre du Comité central du Parti du 14ᵉ mandat, avant d’être élu député de la 16ᵉ Assemblée nationale en mars 2026.-VNA

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