Politique

Le Vietnam et le Cambodge renforcent leur coopération militaire

La mise en œuvre du Plan de coopération pour 2026 entre les ministères de la Défense des deux pays a permis d’obtenir des résultats concrets dans de nombreux domaines.

Entretien entre le général de division Le Van Huong, chef d’état-major général adjoint de l’Armée populaire du Vietnam, et le général d’armée Sao Sokha, commandant en chef adjoint des Forces armées royales cambodgiennes (FARC), commandant de la Gendarmerie royale du Cambodge et président du sous-comité chargé de la réforme de l’entraînement militaire cambodgien. Photo: qdnd.vn
Entretien entre le général de division Le Van Huong, chef d’état-major général adjoint de l’Armée populaire du Vietnam, et le général d’armée Sao Sokha, commandant en chef adjoint des Forces armées royales cambodgiennes (FARC), commandant de la Gendarmerie royale du Cambodge et président du sous-comité chargé de la réforme de l’entraînement militaire cambodgien. Photo: qdnd.vn

Hanoï (VNA) – Le général de division Le Van Huong, chef d’état-major général adjoint de l’Armée populaire du Vietnam, s’est entretenu le 24 juin à Hanoï avec le général d’armée Sao Sokha, commandant en chef adjoint des Forces armées royales cambodgiennes (FARC), commandant de la Gendarmerie royale du Cambodge et président du sous-comité chargé de la réforme de l’entraînement militaire cambodgien.

À cette occasion, le responsable vietnamien a félicité le Cambodge pour le succès de la cérémonie marquant le 49e anniversaire de la « Marche pour renverser le régime génocidaire de Pol Pot ». Il a souligné la portée historique et éducative de cet événement, qui contribue à transmettre aux jeunes générations l’héritage de solidarité et d’entraide entre les peuples et les armées des deux pays.

Le général vietnamien est également revenu sur l’inauguration récente du Monument de l’amitié Vietnam-Cambodge dans la province cambodgienne de Pursat. Selon lui, cet ouvrage revêt une profonde signification historique en illustrant la solidarité et le soutien mutuel des deux peuples dans leur lutte contre les ennemis communs pour la paix, l’indépendance et la liberté de chaque pays.

Évoquant la coopération bilatérale, Le Van Huong a estimé que la mise en œuvre du Plan de coopération pour 2026 entre les ministères de la Défense des deux pays avait permis d’obtenir des résultats concrets dans de nombreux domaines, notamment les échanges de délégations, en particulier de haut niveau, le maintien des mécanismes de dialogue et de consultation, la formation de personnel, la gestion et la protection frontalières, les activités d’échange, la sensibilisation aux relations bilatérales, ainsi que la recherche et le rapatriement des restes des soldats tombés au combat. Le Van Huong a en outre souligné le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux, réaffirmant que le ministère vietnamien de la Défense était disposé à partager son expérience en matière de formation de personnel, notamment en envoyant des délégations d’experts au Cambodge ou en accueillant des délégations cambodgiennes au Vietnam pour des échanges et des visites d’étude.

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Le général de division Le Van Huong, chef d’état-major général adjoint de l’Armée populaire du Vietnam (droite), et le général d’armée Sao Sokha, commandant en chef adjoint des Forces armées royales cambodgiennes (FARC), commandant de la Gendarmerie royale du Cambodge et président du sous-comité chargé de la réforme de l’entraînement militaire cambodgien. Photo: qdnd.vn

Pour sa part, le général d’armée Sao Sokha a salué l’excellence des relations entre le Cambodge et le Vietnam. Il a remercié le ministère vietnamien de la Défense d’avoir dépêché une délégation de haut niveau à la cérémonie commémorative du 49e anniversaire de la « Marche pour renverser le régime génocidaire de Pol Pot », contribuant ainsi au succès de cet événement.

Il a également exprimé sa reconnaissance aux dirigeants et aux unités de l’Armée populaire du Vietnam pour leur soutien et leur partage d’expérience dans le domaine de la formation, qui ont apporté une contribution importante à la réforme de l’entraînement militaire au Cambodge.

Saluant les résultats obtenus dans la coopération en matière de défense ces dernières années, le général Sao Sokha a souhaité que les deux parties poursuivent leurs efforts afin d’en renforcer encore l’efficacité, qualifiant cette coopération de pilier importants des relations entre le Cambodge et le Vietnam. -VNA

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