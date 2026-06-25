Politique

Le chef de la diplomatie vietnamienne en visite de travail au Venezuela

Durant son séjour, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a rencontré la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez Gomes ; le secrétaire général du Parti socialiste uni du Venezuela et ministre de l'Intérieur, de la Justice et de la Paix, Diosdado Cabello. Par ailleurs, il s’est entretenu avec son homologue vénézuélien, Yvan Gil Pinto.

Entretien entre le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung et son homologue vénézuélien, Yvan Gil Pinto. Photo: ministère vietnamien des Affaires étrangères
Entretien entre le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung et son homologue vénézuélien, Yvan Gil Pinto. Photo: ministère vietnamien des Affaires étrangères

Caracas (VNA) – Le Hoai Trung, membre du Bureau politique du Parti communiste du Vietnam (PCV) et ministre vietnamien des Affaires étrangères, a effectué les 23 et 24 juin, une visite officielle au Venezuela afin de renforcer les relations d’amitié traditionnelle et de partenariat global entre les deux pays.

Durant son séjour, le chef de la diplomatie vietnamienne a rencontré la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez Gomes ; le secrétaire général du Parti socialiste uni du Venezuela et ministre de l'Intérieur, de la Justice et de la Paix, Diosdado Cabello. Par ailleurs, il s’est entretenu avec son homologue vénézuélien, Yvan Gil Pinto.

Le ministre vietnamien a également participé, aux côtés du vice-président Calixto Ortega et du ministre du Commerce extérieur Johann Alvarez, au Forum des entreprises Vietnam-Venezuela.

Sur le plan symbolique et mémoriel, Le Hoai Trung s’est recueilli au Panthéon national, a déposé des gerbes devant le monument du héros national Simon Bolivar ainsi que devant la statue du Président Hô Chi Minh, avant d’inaugurer le nouveau siège de l’ambassade du Vietnam à Caracas aux côtés de Yvan Gil Pinto.


Lors des rencontres, le ministre Le Hoai Trung a transmis les salutations amicales du secrétaire général et président de la République To Lam, aux hauts responsables vénézuéliens. Il a informé des résultats majeures du 14e Congrès national du PCV et les récents progrès accomplis par le Vietnam.


Le Hoai Trung a réaffirmé que le Vietnam accorde une grande importance à l’amitié traditionnelle et au partenariat global avec le Venezuela, qu’il considère comme un partenaire important et porteur de potentiel en Amérique du Sud. Il a souligné le soutien constant du Vietnam aux autorités vénézuéliennes dans leurs efforts de stabilisation et de développement au bénéfice de la population.

Le ministre a également indiqué que cette visite illustre la volonté du Vietnam de renforcer les relations politiques dans la nouvelle période, de consolider la confiance mutuelle et de promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines d’intérêt commun.

De leur côté, les dirigeants vénézuéliens ont exprimé leur grande satisfaction d'accueillir Le Hoai Trung pour sa première visite officielle en tant que ministre des Affaires étrangères. Ils ont rappelé les excellents souvenirs laissés par leurs précédents voyages au Vietnam et l'accueil chaleureux reçu à ces occasions. Les dirigeants vénézuéliennes ont fait part de leur admiration pour les réussites économiques et sociales du Vietnam, qui constituent des enseignements précieux pour leur propre parcours

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Entrevue entre le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung et la présidente par intérim Delcy Rodriguez. Photo: ministère vietnamien des Affaires étrangères

La présidente par intérim Delcy Rodriguez et ses ministres se sont dits convaincus que le peuple vietnamien, sous la conduite du PCV et du leader To Lam, remporterait de nouveaux succès majeurs dans sa nouvelle étape de développement.
Ils ont remercié le Vietnam pour son appui constant et ont réaffirmé que le Venezuela considère le Vietnam comme un partenaire important stratégique, tant au niveau régional que mondial, avec le souhait de porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.


Pour concrétiser ces orientations, les deux parties ont convenu d'organiser la 3e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Venezuela en octobre prochain à Caracas et de maintenir des consultations régulières entre les deux ministères. La coopération sera renforcée dans des secteurs clés tels que l’agriculture, le commerce de produits agricoles, les télécommunications et l’énergie.

Les deux pays ont également convenu de renforcer leur solidarité et leur coordination au sein des Nations unies, du Mouvement des non-alignés et d’autres instances internationales.


Dans ce cadre, les deux parties se sont accordées sur une feuille de route bilatérale pour la période 2026–2030, couvrant notamment la politique, la sécurité, l’agriculture, l’énergie, le commerce, la santé et l’éducation. Les ministères des Affaires étrangères élaboreront un plan d’action concret afin de produire des résultats tangibles, en vue du 20e anniversaire du partenariat global prévu en 2027.-VNA

#ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung #Venezuela
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