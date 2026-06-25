Politique

Le dirigeant To Lam reçoit l’ambassadeur palestinien en fin de mission

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, a reçu le 25 juin à Hanoï, l’ambassadeur de l’État de Palestine, Saadi Salama, à l’occasion de la fin de son mandat au Vietnam. Les deux parties ont réaffirmé les liens traditionnels d’amitié entre le Vietnam et la Palestine ainsi que leur attachement à une paix durable au Moyen-Orient fondée sur la solution à deux États.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam et l’ambassadeur de l’État de Palestine, Saadi Salama. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam et l’ambassadeur de l’État de Palestine, Saadi Salama. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, a reçu le 25 juin à Hanoï, l’ambassadeur de l’État de Palestine, Saadi Salama, venu lui faire ses adieux à l’occasion de la fin de son mandat au Vietnam.

To Lam a félicité Saadi Salama pour l’accomplissement remarquable de son mandat en tant qu’ambassadeur de l’État de Palestine et doyen du corps diplomatique au Vietnam. Il a salué l’attachement, la connaissance approfondie du Vietnam et les sentiments particuliers que le diplomate palestinien nourrit pour le pays depuis plus de quarante ans, les qualifiant de témoignage vivant de l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Palestine.

Le dirigeant vietnamien a souligné que les deux pays et les deux peuples étaient unis par des liens profonds, partageant les mêmes aspirations à l’indépendance, à la liberté, à l’autonomie et au développement. À cette occasion, il a exprimé sa gratitude au président palestinien, Mahmoud Abbas, pour sa décision de décerner à titre posthume et d’attribuer de hautes distinctions honorifiques au feu énéral Vo Nguyen Giap, à l’ancienne vice-présidente de la République Nguyen Thi Binh ainsi qu’à plusieurs autres personnalités vietnamiennes.

To Lam a réaffirmé la position constante du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens en faveur de la juste cause du peuple palestinien. Il a exprimé sa solidarité face aux difficultés et aux pertes subies par les Palestiniens après près de trois années de conflit dans la bande de Gaza. Il a souligné que le Vietnam, dans la mesure de ses capacités, demeurait prêt à apporter son soutien à l’État et au peuple palestiniens et à contribuer aux efforts visant à trouver une solution durable au processus de paix au Moyen-Orient sur la base de la solution à deux États.

L’ambassadeur Saadi Salama a transmis les salutations et les remerciements du président Mahmoud Abbas ainsi que des dirigeants palestiniens à To Lam, aux autorités et au peuple vietnamiens pour leur soutien constant à la cause du peuple palestinien.

À cette occasion, il a salué la participation du Vietnam au Conseil de la paix, estimant que la position juste et équilibrée du Vietnam contribuerait positivement à la reconstruction de Gaza et à la recherche d’une solution durable et à long terme pour la paix au Moyen-Orient.

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Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, a reçu le 25 juin à Hanoï, l’ambassadeur de l’État de Palestine, Saadi Salama, venu lui faire ses adieux à l’occasion de la fin de son mandat au Vietnam. Photo : VNA



Ému, Saadi Salama a évoqué avec fierté les plus de quarante années passées aux côtés du Vietnam depuis son arrivée dans le pays en tant qu’étudiant, avant d’y exercer les fonctions d’ambassadeur de l’État de Palestine. Admiratif des importantes réalisations du Vietnam dans son développement national ainsi que des quatre valeurs de « solidarité, unité, réconciliation et gratitude » qui caractérisent l’esprit du peuple vietnamien, il a affirmé qu’il emporterait toujours avec lui « l’histoire du Vietnam », source d’inspiration pour le peuple palestinien dans sa lutte pour l’indépendance nationale et le développement.

L’ambassadeur a enfin assuré que, quelles que soient ses futures fonctions, il continuerait à suivre de près et à promouvoir le développement des relations de coopération multiformes entre le Vietnam, la Palestine et les pays arabes. - VNA

Vietnam-Palestine, Tô Lâm, Saadi Salama, solution à deux États, paix au Moyen-Orient.

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