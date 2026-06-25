Politique

Déploiement de mesures d'assistance et de protection des citoyens face aux séismes au Venezuela

Sur la base des bonnes relations d'amitié traditionnelle entre les deux pays, le Vietnam est prêt à fournir des formes d'assistance adaptées aux besoins du Venezuela, a déclaré la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, lors de la conférence de presse périodique tenue dans l'après-midi du 25 juin, en répondant des questions des journalistes concernant les récents séismes au Venezuela.

La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo : VNA
La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Sachant que le tremblement de terre du 24 juin au soir avait causé de graves dommages humains et matériels au peuple vénézuélien, le 25 juin, le secrétaire général du Parti et président To Lam a envoyé un message de condoléances à la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, a annoncé la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang.

Parallèlement, le ministre vietnamien des Affaires étrangères Le Hoai Trung a exprimé de sa profonde compassion. Sur la base des bonnes relations d'amitié traditionnelle entre les deux pays, le Vietnam est prêt à fournir des formes d'assistance adaptées aux besoins du Venezuela, a-t-elle déclaré, lors de la conférence de presse périodique tenue dans l'après-midi du 25 juin, en répondant des questions des journalistes concernant les récents séismes au Venezuela.

Selon l'ambassade du Vietnam au Venezuela, l'ensemble des ressortissants vietnamiens qui vivent, étudient ou exercent une activité professionnelle au Venezuela sont actuellement hors de danger. L'ambassade du Vietnam continue de collaborer avec les autorités locales pour suivre de près la situation et de mettre en œuvre, en temps utile, des mesures d’assistance et de protection consulaire en cas de ressortissants vietnamiens touchés.

Pour toute demande d'assistance d'urgence, les citoyens vietnamiens sont instamment priés de contacter la ligne de secours de l'ambassade au numéro +584242674447 ou de joindre le Centre d'appel permanent de protection des citoyens du ministère des Affaires étrangères au (+84) 981.84.84.84.


A cette conférence de presse, en réponse aux questions des journalistes concernant les dernières informations et les mesures de protection mises en place pour les citoyens vietnamiens touchés par l'incendie du centre commercial Sadovod (Russie), la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a déclaré :

"Selon les informations de l'ambassade du Vietnam en Russie, un incendie s'est récemment déclaré au centre commercial Sadovod (à Moscou), affectant plusieurs commerçants vietnamiens.

Immédiatement après l'incendie, la représentation diplomatique vietnamienne en Russie a envoyé des représentants sur place pour s'entretenir avec la direction du Centre, évaluer les pertes et apporter un réconfort moral aux familles touchées tout en préparant des interventions d'aide concrètes. À ce jour, les commerçants ont pu reprendre leurs activités commerciales.".

Concernant l'audience de cassation du 16 juin 2026 en France relative à l'action judiciaire engagée par Mme Tran To Nga contre 14 multinationales chimiques américaines impliquées dans la production de l'agent orange/dioxine, la porte-parole Pham Thu Hang a indiqué: « Bien que la guerre soit terminée, ses graves conséquences continuent d'affecter le Vietnam et sa population, notamment les effets durables et graves sur les victimes de l’agent orange/dioxine.

Une fois de plus, nous soutenons la demande des victimes de l’agent orange/dioxine visant à ce que les entreprises chimiques ayant produit et fourni cette substance aux États-Unis pendant la guerre au Vietnam assument la responsabilité de remédier aux conséquences qu’elles ont causées.". - VNA

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#Nouvelle ère #séismes #Tran To Nga #Sadovod
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