Politique

Le Vietnam joue un rôle plus actif dans l’élaboration du droit international

La présence d’un représentant vietnamien au Tribunal international du droit de la mer (TIDM) lui offrira davantage d’opportunités d’influencer le droit international, a déclaré le professeur Carl Thayer de l’Académie des forces de défense australiennes de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud.

Le professeur Carl Thayer de l’Académie des forces de défense australiennes de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud, au micro de la VNA. Photo : VNA
Le professeur Carl Thayer de l’Académie des forces de défense australiennes de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud, au micro de la VNA. Photo : VNA

New York, 25 juin (VNA) – Le professeur Carl Thayer de l’Académie des forces de défense australiennes de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud a salué l’élection de la prof. associée-Dr. Nguyên Thi Lan Anh au Tribunal international du droit de la mer (TIDM), y voyant une réalisation historique pour le pays.

La prof. associée-Dr. Nguyên Thi Lan Anh, vice-présidente de l’Académie diplomatique du Vietnam (ADV), a été élue le 18 juin juge du TIDM pour le mandat 2026-2035, devenant ainsi la première experte vietnamienne en droit international à siéger au tribunal depuis son inauguration en octobre 1996.

Elle a obtenu le plus grand nombre de voix parmi les candidats de la région Asie-Pacifique et a été élue dès le premier tour de scrutin grâce au soutien indéfectible des États membres de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Il s’agit d’un vote de confiance en ses compétences et qualifications, qui souligne l’intégration croissante du Vietnam au sein des instances juridiques internationales, a noté le professeur Carl Thayer.

Il a souligné que le TIDM est composé de 21 membres élus pour assurer une représentation géographique équilibrée entre l’Asie, l’Afrique, l’Europe de l’Est, l’Amérique latine et les Caraïbes, l’Europe de l’Ouest et d’autres États. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 compte actuellement 172 États parties.

Selon le professeur Carl Thayer, la prof. associée-Dr. Nguyên Thi Lan Anh illustre parfaitement le parcours d’intégration internationale du Vietnam. Formée à l’Académie diplomatique du Vietnam (ADV), elle a obtenu une maîtrise en droit à l’Université de Sheffield et un doctorat en droit à l’Université de Bristol. Il a également mis en lumière le rôle de l’ADV dans l’organisation et le financement de 17 conférences internationales sur la Mer Orientale/mer de Chine méridionale.

En tant que directrice de l’Institut de la Mer Orientale, elle joue un rôle essentiel dans la recherche, le rayonnement diplomatique et les activités de coopération internationale du Vietnam. Son élection au TIDM, a-t-il indiqué, témoigne de la reconnaissance internationale des contributions du Vietnam à la promotion du droit international et au respect de la CNUDM.

Le professeur Carl Thayer a fait remarquer que le Vietnam a toujours adhéré au système juridique international et en a tiré profit. La présence d’un représentant auprès du TIDM lui offrira davantage d’opportunités d’influencer le droit international. Il a souligné que la CNUDM est largement considérée comme la «constitution des océans», ce qui signifie que chaque décision a une portée bien au-delà de la Mer Orientale et s’applique au monde entier.

Selon l’expert australien, elle pourra siéger aux instances décisionnelles concernant les océans partout dans le monde. Il a ajouté que le TIDM élargit progressivement son champ d’action pour relever les nouveaux défis, notamment le changement climatique, l’acidification des océans et la responsabilité des États en matière de protection du milieu marin.

Son mandat débute à un moment charnière, alors que la protection des océans est devenue une priorité mondiale croissante et que la concurrence pour les ressources des fonds marins internationaux s’intensifie. Ces enjeux exigent de nouvelles approches et une nouvelle réflexion, a-t-il déclaré.

Le professeur Carl Thayer a conclu que l’élection de la prof. associée-Dr. Nguyên Thi Lan Anh comme juge du TIDM renforce non seulement la position du Vietnam au sein des institutions juridiques internationales, mais crée également les conditions permettant au Vietnam de contribuer davantage au développement du droit international à l’avenir. – VNA

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