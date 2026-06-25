Clôture du XIIIe Congrès national de l'Union de la Jeunesse communiste Ho Chi Minh

Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 25 juin, après deux journées de travaux marqués par un esprit de diligence, de sérieux et de haute responsabilité, le XIIIe Congrès national de l'Union de la Jeunesse communiste Ho Chi Minh (UJCH), pour le mandat 2026-2031, a officiellement clos ses sessions, ayant parachevé l'intégralité de son programme.



Dans son discours de clôture, le premier secrétaire du Comité central de l'UJCH, Bui Quang Huy, a affirmé que le congrès a rempli tous les objectifs prévus. Il a souligné que l'organisation a scrupuleusement assimilé les directives du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, afin de les concrétiser en un programme d'action opérationnel, insufflant ainsi une dynamique politique vigoureuse aux activités de l'Union ainsi qu'aux mouvements de la jeunesse et de l'enfance pour la nouvelle mandature.



Le Congrès a adopté le Rapport politique, le Rapport d’auto-critique du Comité central du XIIe mandat, les amendements aux statuts de l'Union et la Résolution finale. Il a défini l'objectif d'édifier une génération de jeunes pour la nouvelle période, animés par des idéaux révolutionnaires, un patriotisme ardent et une moralité exemplaire. Ces jeunes devront acquérir des connaissances vastes, une santé robuste et une identité culturelle profonde, consolidant l'Union comme une force de réserve de confiance du Parti et une véritable école du socialisme pour la jeunesse.



Le Congrès a adopté six groupes de missions, treize indicateurs fondamentaux, cinq missions de percée et sept projets importants pour le mandat 2026-2031. Une innovation majeure réside dans le lancement du mouvement « La jeunesse vietnamienne pionnière dans l'ère nouvelle » et du programme de « Développement global de la jeunesse vietnamienne ». Ces initiatives visent à exalter le rôle d'avant-garde des jeunes dans la science, la technologie, l'innovation, la transformation numérique, l'entrepreneuriat et l'intégration internationale, tout en renforçant l'engagement volontaire pour la communauté et la protection de la Patrie.



Par ailleurs, le Congrès a fixé pour priorité la modernisation continue des méthodes d'éducation de l'Union via les technologies numériques et les nouvelles plateformes médiatiques. L'accent sera mis sur le renforcement qualitatif de la construction de l'Union et la sélection des membres d'élite destinés à rejoindre le Parti.



Concernant le volet de personnel, le Congrès a élu un nouveau Comité central composé de 119 membres. Lors de sa première session, ce Comité a élu un Comité permanent de 25 membres, un Secrétariat de 5 membres et une Commission d'inspection de 17 membres. Bui Quang Huy a été réélu au poste de premier secrétaire.



L'instance suprême a lancé un appel vibrant à tous les échelons de l'Union, aux membres et aux jeunes vietnamiens, au pays comme à l'étranger, pour porter haut le flambeau du patriotisme sous le mot d'ordre : « Courage et autonomie - Pionnier et créatif - Aspiration au dévouement - Maîtrise de l'avenir ».



La mise en œuvre de la Résolution du Congrès débutera dès juillet, suivant une approche axée sur des résultats concrets, selon l'esprit « 3 faciles, 3 clairs, 3 mesurables », afin que ces missions s'inscrivent durablement dans la vie sociale du pays. - VNA





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