Société

Les familles comptent dans la cohésion sociale et le développement durable

Malgré des liens familiaux forts, de nombreux foyers vietnamiens vivent désormais dans des mondes séparés, façonnés par la technologie et la mondialisation. L’essor rapide du numérique met à rude épreuve l’éducation familiale traditionnelle, les enfants se tournant de plus en plus vers les sources de connaissances en ligne plutôt que vers l’enseignement de leurs parents et grands-parents.

Équipes participant au concours «Famille talentueuse» lors de la fête de la famille de Bac Ninh 2026. Photo : VNA
Équipes participant au concours «Famille talentueuse» lors de la fête de la famille de Bac Ninh 2026. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – À l’approche de la Journée de la famille vietnamienne (28 juin), des experts soulignent l’importance des familles unies comme pierre angulaire du développement du capital humain et de la prospérité nationale, insistant sur le fait que le renforcement des familles contribue également à la cohésion sociale, à la solidarité communautaire et au développement durable.

Les structures familiales en pleine transformation

Selon la Dr. Trân Thi Hông, directrice adjointe de l’Institut d’études humaines, familiales et de genre de l’Académie des sciences sociales du Vietnam, les familles vietnamiennes connaissent de profondes mutations sous l’effet du développement socio-économique, de l’industrialisation, de l’urbanisation, de la transformation numérique et de l’intégration internationale.

Les familles nucléaires se généralisent, la taille des ménages continue de diminuer et le nombre de ménages composés uniquement de personnes âgées ou de travailleurs migrants est en hausse. En 2024, la taille moyenne des ménages était de 3,6 personnes, contre 4,6 en 1999, ce qui modifie considérablement les modes de prise en charge et les liens intergénérationnels.

Les fonctions familiales ont également évolué : les responsabilités liées à l’éducation, aux soins et au développement économique sont de plus en plus partagées avec les écoles, les marchés et d’autres institutions sociales.

Parallèlement, les valeurs familiales oscillent entre tradition et modernité. Les valeurs traditionnelles telles que la piété filiale, l’affection et le sens des responsabilités demeurent importantes, tandis que des concepts comme l’autonomie individuelle, l’égalité des sexes et le partage des responsabilités familiales gagnent en importance.

Pour atteindre l’objectif de bâtir des familles vietnamiennes « prospères, heureuses, progressistes et civilisées », la Dr. Trân Thi Hông a déclaré que le pays devait passer d’une mentalité axée sur la résolution des problèmes familiaux à celle fondée sur l’investissement dans le développement de la famille. Cela implique d’améliorer les politiques relatives à la famille, d’étendre les services de soutien aux familles, de renforcer les compétences parentales et la prise en charge des personnes âgées, de promouvoir l’égalité des sexes et de favoriser un environnement culturel sain.

Elle a également recommandé de placer le développement de la famille au cœur des stratégies plus larges de développement humain, tout en promouvant les valeurs nationales, culturelles et familiales, ainsi que les fondements de l’identité vietnamienne. Par ailleurs, elle a proposé de lancer un vaste programme de recherche sur la famille vietnamienne pour la période 2026-2030 afin de suivre les tendances familiales et de constituer une base de données nationale sur les familles.

La famille comme un atout culturel unique

Selon la Dr. Nguyên Thu Hanh, directrice du Centre de recherche et de développement de l’industrie culturelle vietnamienne (SDCI), le plus grand défi auquel les familles sont confrontées aujourd’hui n’est pas la modification de leurs structures, mais le fossé émotionnel et communicationnel croissant entre leurs membres.

Malgré des liens familiaux forts, de nombreux foyers vivent désormais dans des mondes séparés, façonnés par la technologie et la mondialisation. L’essor rapide de l’information numérique met à rude épreuve l’éducation familiale traditionnelle, les enfants se tournant de plus en plus vers les sources de connaissances en ligne plutôt que vers l’enseignement de leurs parents et grands-parents.

La Dr. Nguyên Thu Hanh a soutenu que la famille devrait être reconnue comme un atout culturel et social unique pour la nation – le premier environnement où les individus s’épanouissent et où les valeurs fondamentales se perpétuent. Les récits d’affection familiale, les souvenirs, les modes de vie et les traditions peuvent devenir de précieuses ressources pour des produits culturels, touristiques et éducatifs originaux.

Afin de contribuer à diffuser le message «Famille heureuse - nation prospère», elle a proposé de considérer les familles comme des créatrices de contenu à part entière. Chaque famille possède un précieux «patrimoine vivant» qui devrait être partagé à travers des plateformes et des espaces créatifs adaptés.

Des initiatives telles que S-Happy Café et O-Cafe Time Talks, développées par le SDCI, ont permis à différentes générations de réaliser des podcasts, des vidéos courtes et des projets de récits familiaux qui préservent les souvenirs et renforcent les liens familiaux.

Selon la directrice du SDCI, ces initiatives contribuent non seulement à l’adaptation de la culture à l’ère numérique, mais favorisent également une meilleure compréhension, des liens plus étroits et une plus grande cohésion au sein des familles. – VNA

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