Société

Le Vietnam renforce la formation pour bâtir une industrie ferroviaire moderne

Le pays vise à former au moins 35.000 cheminots durant la période 2025-2030, au moins 70.000 cheminots supplémentaires entre 2031 et 2035, dans le cadre de l’accélération du développement de ses infrastructures ferroviaires modernes, notamment les lignes à grande vitesse.

Des étudiants dans la salle de simulation de contrôle et d'exploitation des lignes ferroviaires à grande vitesse de l'Université des transports et des communications de Hô Chi Minh-Ville. Photo : tuoitre.vn)
Des étudiants dans la salle de simulation de contrôle et d'exploitation des lignes ferroviaires à grande vitesse de l'Université des transports et des communications de Hô Chi Minh-Ville. Photo : tuoitre.vn)

Hanoi (VNA) – Le Vietnam prévoit de former au moins 35.000 cheminots durant la période 2025-2030, dans le cadre de l’accélération du développement de ses infrastructures ferroviaires modernes, notamment les lignes à grande vitesse.

Cet objectif a été fixé dans le Plan de développement des ressources humaines du secteur ferroviaire d’ici 2035, avec une orientation jusqu’en 2045, promulgué par le gouvernement qui a été promulgué par la décision n°2230/QD-TTg signé par le vice-Premier ministre Lê Thành Long.

Le pays vise à former environ 1.000 titulaires d’un master, 14.000 diplômés universitaires, 11.000 titulaires d’un diplôme d’études supérieures de premier cycle et 9.000 techniciens de niveau intermédiaire.

Les domaines de formation prioritaires sont la construction ferroviaire, la signalisation et les systèmes de communication, l’alimentation électrique, les locomotives et le matériel roulant, ainsi que l’exploitation des transports.

Le gouvernement a ciblé l’objectif de former au moins 70.000 cheminots supplémentaires entre 2031 et 2035, tout en créant des centres de formation et de transfert de technologie ferroviaires modernes d’ici 2045.

L’un des principaux défis réside dans la longue durée de la formation requise pour les ingénieurs spécialisés, qui peut aller de 5 à 7 ans, alors que d’importants projets ferroviaires devraient être lancés prochainement.

Pour remédier à cette situation, le gouvernement prévoit d’allouer environ 88 millions de dollars aux bourses d’études, aux programmes de formation et au développement des laboratoires. Les universités intensifient également leurs préparatifs.

Selon la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR), la ligne ferroviaire Lào Cai–Hanoi–Hai Phong, en projet, nécessitera à elle seule environ 2.431 personnes pour la gestion, l’exploitation, la maintenance et les services techniques, réparties en 13 catégories professionnelles, dont près de 1.700 agents de première ligne.

Les besoins en ressources humaines évoluent rapidement. Outre les métiers ferroviaires traditionnels tels que conducteurs et aiguilleurs, la demande de spécialistes en mécatronique, systèmes de signalisation et de télécommunications, réseaux d’alimentation électrique, ainsi qu’en inspection et maintenance du matériel roulant, est en hausse.

Plus largement, le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, qui s’étend sur plus de 1.500 kilomètres, devrait créer plus de 200.000 emplois. Les opportunités d’emploi concerneront la gestion de projet, le conseil en ingénierie, la construction, la fabrication d’équipements et l’exploitation ferroviaire.

Cette demande croissante de main-d’œuvre est déjà visible dans les secteurs connexes. Récemment, SGC Investment and Construction JSC a annoncé son intention de recruter 25.000 employés pour l’ensemble de son réseau, illustrant ainsi comment le développement ferroviaire crée des emplois non seulement dans les transports, mais aussi dans la construction, le génie mécanique et les technologies.

Des experts du secteur ont souligné que les systèmes ferroviaires modernes intègrent un large éventail de technologies de pointe, notamment l’ingénierie de précision, l’électronique, l’automatisation et l’intelligence artificielle, faisant des ressources humaines un facteur déterminant pour la réussite des projets.

Le prof.associé-Dr Nguyên Van Hung, recteur de l’Université des transports et des communications, a insisté sur la nécessité pour le Vietnam de développer une main-d’œuvre nationale qualifiée afin de réduire sa dépendance vis-à-vis des entreprises et experts étrangers.

Lê Trung Thanh, directeur du Département des sciences, des technologies, de l’environnement et des matériaux de construction du ministère de la Construction, a décrit le train à grande vitesse comme le plus grand projet d’infrastructure jamais entrepris au Vietnam.

Il a précisé que du personnel qualifié est indispensable à chaque étape, de la conception à la construction, en passant par la fabrication des équipements, l’exploitation et la gestion des normes.

L’Université des transports et des communications a mis en place sept nouveaux programmes d’études, développé un parcours de formation continue du niveau licence au doctorat et lancé des formations courtes pour les ingénieurs travaillant déjà sur des projets d’infrastructure.

Les étudiants sont de plus en plus nombreux à considérer le secteur ferroviaire comme une voie professionnelle prometteuse. Beaucoup pensent que le développement des réseaux ferroviaires modernes et à grande vitesse offrira des perspectives d’emploi à long terme tout en leur permettant de contribuer au développement des infrastructures du pays.

Selon les experts, le développement des ressources humaines dans le secteur ferroviaire constitue non seulement un besoin immédiat, mais aussi un enjeu stratégique à long terme.

La mise en place d’une main-d’œuvre qualifiée, associée au développement des capacités technologiques et à des politiques favorables, sera essentielle pour que le Vietnam maîtrise les technologies ferroviaires et soutienne une croissance socio-économique durable dans les décennies à venir. – VNA

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