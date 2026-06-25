Société

Accélérer la « Campagne des 500 jours et nuits » pour retrouver, rapatrier et identifier les restes des martyrs

Réunie le 25 juin à Hanoï sous la présidence de la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra, la Conférence de bilan semestriel du Comité national de pilotage pour la recherche, le rapatriement et l’identification des restes des martyrs a appelé à accélérer la « Campagne des 500 jours et nuits ». Cette initiative vise à intensifier les recherches et les analyses ADN en vue du 80e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Martyrs, le 27 juillet 2027.

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra prend la parole à la réunion. Photo : VNA
La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra prend la parole à la réunion. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Comité national de pilotage pour la recherche, le rapatriement et l’identification des restes des martyrs a tenu, le 25 juin à Hanoï, une réunion de bilan de ses activités du premier semestre 2026 et de déploiement de ses orientations et missions pour le second semestre, sous la présidence de sa cheffe, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra.

La réunion s’est tenue en présentiel au siège du gouvernement et a été reliée en ligne à 34 localités et sept zones militaires.

La vice-Première ministre a souligné l’urgence de la « Campagne des 500 jours et nuits », qui entre dans sa phase décisive en vue du 80e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Martyrs (27 juillet 2027).

Évaluant les résultats des six derniers mois, Pham Thi Thanh Tra a salué les avancées enregistrées, qui ont suscité un écho positif dans l’opinion publique et favorisé la diffusion d’une profonde culture de reconnaissance envers les personnes tombées pour la Patrie.

Elle a notamment souligné que le Comité du Parti du gouvernement avait élaboré et soumis au Secrétariat du Parti un projet d’activités commémoratives du 80e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Martyrs, dans lequel la recherche, le rapatriement et l’identification des restes des martyrs sont définis comme une mission centrale et prioritaire. Le gouvernement a par ailleurs promulgué la Résolution n°26 et la Décision n°51 portant sur des mécanismes et politiques spécifiques ainsi que sur les procédures de coordination relatives au prélèvement d’échantillons, à l’expertise et à l’identification des restes des martyrs non identifiés par analyse ADN, afin de garantir les ressources et les bases juridiques nécessaires à leur mise en œuvre.

Les activités d’information et de communication ont également enregistré des résultats encourageants. Les principaux médias nationaux, tels que la Télévision vietnamienne (VTV), la Radio la Voix du Vietnal (VOV) et l’Agence vietnamienne d’information (VNA), ont efficacement relayé les messages de la campagne. Plusieurs localités, dont Ho Chi Minh-Ville, Ha Tinh, Quang Tri, Can Tho, Lai Chau, Thanh Hoa et Quang Ngai, ont élaboré des programmes de communication rapides, marquants et efficaces.

Le Comité a créé 297 équipes spécialisées regroupant 3.615 personnes chargées des prélèvements d’échantillons. Deux groupes spécialisés d’appui et de conseil ont également été mis en place afin d’assister le Comité dans l’exercice de ses missions.

Au 22 juin, 1.255 restes de martyrs avaient été retrouvés et rapatriés sur un objectif total de 7.000. Des prélèvements ont été effectués sur 12.127 sur les quelque 230.000 tombes de martyrs non identifiés.

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La réunion en ligne du Comité national de pilotage pour la recherche, le rapatriement et l’identification des restes des martyrs. Photo : VNA

Le ministère de la Sécurité publique a analysé environ 53.000 échantillons et intégré les résultats de près de 18.000 d’entre eux dans la base de données nationale. L’identité de 25 martyrs a déjà pu être établie et notifiée à leurs familles.

Pour le second semestre, la vice-Première ministre a demandé aux autorités compétentes et aux collectivités locales de retrouver et rapatrier plus de 3.000 restes de martyrs, d’achever les prélèvements sur les tombes non identifiées, de recueillir plus de 100.000 échantillons biologiques auprès des familles de martyrs et de réaliser environ 10.000 analyses ADN.

Elle a également fixé comme objectifs l’achèvement des opérations de déminage dans les zones prioritaires de Tuyen Quang et Lang Son, ainsi que la finalisation des bases de données relatives aux martyrs, aux tombes et cimetières des martyrs et aux personnes ayant rendu des services méritoires à la nation, en garantissant des données exactes, complètes, actualisées et partagées.

Parallèlement, le Vietnam poursuivra le renforcement de sa coopération internationale avec le Laos, le Cambodge et des partenaires tels que les États-Unis dans les domaines de l’échange d’informations, des données et des objets liés à la guerre.

Lors de la réunion, plusieurs rapports de terrain ont mis en évidence des initiatives innovantes dans la recherche et le rapatriement des restes des martyrs, notamment à Ho Chi Minh-Ville, dans la 2e zone militaire et dans la province de Nghe An. - VNA

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