Politique

Le Vietnam et la République tchèque renforcent leur coopération législative

Le renforcement de la coopération législative entre le Vietnam et la République tchèque continue de constituer un pilier important des relations bilatérales. Les deux parties souhaitent intensifier les échanges parlementaires, promouvoir la coopération dans plusieurs domaines et faciliter davantage les déplacements des citoyens afin de renforcer leur partenariat global.

Le Vietnam et la République tchèque renforcent leur coopération législative

Prague (VNA) - Le président du Groupe d’amitié interparlementaire de la République tchèque, Tomas Helebrant, a salué, le 25 juin, l’excellente dynamique des relations entre le Parlement tchèque et l’Assemblée nationale du Vietnam, lors de son entretien avec l’ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Duonng Hoai Nam, au siège de la Chambre des députés.

Selon lui, la coopération législative entre les deux pays s’est développée de manière positive ces dernières années, comme en témoignent la fréquence des échanges de délégations à tous les niveaux, notamment la visite au Vietnam du président du Sénat tchèque, Miloš Vystrčil, en novembre 2025, ainsi que la coordination et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux et internationaux tels que l’Union interparlementaire (UIP) et le Partenariat parlementaire Asie-Europe (ASEP).

Tomas Helebrant s’est déclaré impressionné par la communauté vietnamienne en République tchèque, qu’il a qualifiée de solidaire, dynamique et contribuant activement au développement de la société tchèque. Il a souligné que la Chambre des députés et le Groupe d’amitié interparlementaire accordaient une grande importance aux relations avec l’Assemblée nationale vietnamienne et souhaitaient intensifier les échanges de délégations, le partage d’expériences en matière législative ainsi que la coordination au sein des forums interparlementaires.

Selon lui, les deux pays disposent encore d’un important potentiel de coopération dans des domaines tels que l’économie et le commerce, la défense, l’éducation, les sciences et les technologies, ainsi que le tourisme. Il a réaffirmé sa volonté de contribuer au développement de l’amitié traditionnelle et de la coopération multiforme entre les deux pays et leurs organes législatifs.

Pour sa part, l’ambassadeur Duong Hoai Nam a remercié le Groupe d’amitié interparlementaire et son président, Tomas Helebrant, pour leurs efforts en faveur du renforcement des relations entre les deux organes législatifs.

Partageant l’appréciation de son interlocuteur sur les nombreux domaines offrant un fort potentiel de coopération, l’ambassadeur a proposé que la Chambre des députés et le Groupe d’amitié interparlementaire continuent de soutenir les initiatives visant à faciliter davantage les déplacements des citoyens des deux pays.

Il a également appelé à une coopération avec le gouvernement tchèque afin de rétablir rapidement le programme bilatéral de coopération en matière de main-d’œuvre qualifiée et d’accorder une exemption de visa d’entrée aux titulaires de passeports de service vietnamiens. Ces mesures contribueraient à améliorer l’efficacité de la coopération bilatérale dans les secteurs présentant des intérêts et des besoins communs. - VNA

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