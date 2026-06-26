Sciences

Vietnam et Royaume-Uni renforcent leur coopération parlementaire en matière de science et d'innovation

Une délégation de l'Assemblée nationale vietnamienne s'est rendue au Royaume-Uni pour étudier l'expérience britannique en matière de législation et d'innovation, tout en consolidant la coopération parlementaire et scientifique entre les deux pays dans le cadre de leur Partenariat stratégique global.

Photo d'illustration : VNA
Photo d'illustration : VNA

Londres, 26 juin (VNA) – Une délégation de la Commission de la science, de la technologie et de l'environnement de l'Assemblée nationale, conduite par sa présidente Nguyen Thanh Hai, a effectué une visite de travail au Royaume-Uni afin d'étudier l'expérience du pays en matière de législation, de développement scientifique et technologique, d'innovation, de transition écologique et de développement durable.

Cette visite, qui s'est déroulée du 21 au 24 juin, intervient alors que le Vietnam accélère la mise en œuvre de la résolution n° 57-NQ/TW du Politburo. Cette Résolution identifie les avancées scientifiques, technologiques, l'innovation et la transformation numérique nationale comme des moteurs essentiels du développement, la réforme institutionnelle étant considérée comme une condition préalable. Ce voyage a également contribué à la mise en œuvre du Partenariat stratégique global Vietnam-Royaume-Uni, établi en octobre 2025, dans le cadre duquel la science, la technologie et la transformation numérique figurent parmi les principaux axes de coopération.

La délégation a rendu une visite de courtoisie à la vice-présidente de la Chambre des communes, Judith Cummins, au Parlement britannique. Les deux parties se sont félicitées du développement des relations bilatérales et ont convenu de renforcer la coopération entre l'Assemblée nationale vietnamienne et le Parlement britannique.

Lors d'une séance de travail avec la Commission de la science, de l'innovation et de la technologie de la Chambre des communes, les deux parties ont échangé leurs expériences en matière de législation et de contrôle parlementaire dans des domaines tels que l'intelligence artificielle (IA), le big data, les technologies satellitaires, la protection des données personnelles et les mécanismes d'expérimentation réglementaire. Elles ont également discuté de l'organisation d'auditions parlementaires pour appuyer le contrôle législatif.

La rencontre avec les membres du Groupe parlementaire multipartite pour le Vietnam, présidé par le député Mark Garnier, a permis aux deux parties de réaffirmer leur engagement à développer les échanges parlementaires et à renforcer la coopération dans les domaines d'intérêt commun.

La délégation a également tenu des séances de travail avec la Société intellectuelle vietnamienne au Royaume-Uni et en Irlande (VIS), l'Imperial College de Londres, l'Université d'Oxford et le Laboratoire national de physique (NPL).

À l'Imperial College de Londres, la délégation a découvert l'un des modèles les plus performants au monde en matière d'intégration de la recherche, de l'enseignement et de l'innovation dans les domaines des sciences, de l'ingénierie, des technologies et de la médecine.

Lors d'une rencontre avec VIS, Nguyen Thanh Hai a exhorté l'association à poursuivre son rôle de passerelle entre la communauté scientifique vietnamienne à l'étranger et les programmes de recherche et projets d'innovation au Vietnam, tout en apportant son expertise en matière de politiques publiques et de consultation législative à l'Assemblée nationale.

À l'Université d'Oxford, la délégation a exploré l'écosystème d'innovation de l'établissement, notamment les mécanismes reliant la recherche, l'enseignement et la commercialisation. Les discussions ont également porté sur le développement de ressources humaines hautement qualifiées dans des domaines stratégiques tels que l'intelligence artificielle, les technologies quantiques, la science des données, la science des matériaux et les technologies de pointe.

Nguyen Thanh Hai a exprimé l'espoir que l'université développe sa coopération avec les universités, les instituts de recherche et les organismes gouvernementaux vietnamiens, à travers des échanges d'universitaires et de doctorants, des programmes de formation ainsi que des projets de recherche conjoints. - VNA

#Vietnam #Royaume-Uni #coopération parlementaire
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