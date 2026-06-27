Environnement

Le Vietnam se prépare à lancer sa première bourse nationale du carbone le 29 juin

Le Vietnam a finalisé les préparatifs en vue du lancement de sa première bourse nationale du carbone le 29 juin, une étape clé dans les efforts du pays pour développer un marché du carbone et soutenir ses engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Forêt de mangrove de Cân Gio, à Hô Chi Minh-Ville. Le Vietnam a achevé les préparatifs pour le lancement de sa première bourse nationale de carbone le 29 juin. Photo : TICO
Forêt de mangrove de Cân Gio, à Hô Chi Minh-Ville. Le Vietnam a achevé les préparatifs pour le lancement de sa première bourse nationale de carbone le 29 juin. Photo : TICO

Hanoi (VNA) – Le Vietnam a finalisé les préparatifs en vue du lancement de sa première bourse nationale du carbone le 29 juin, une étape clé dans les efforts du pays pour développer un marché du carbone et respecter ses engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le cadre juridique, la réglementation des transactions, l’infrastructure informatique, le mécanisme de règlement et les actifs négociables sont désormais opérationnels, selon le ministère des Finances et la Commission nationale des valeurs mobilières (SSC).

La SSC a également indiqué que tous les éléments opérationnels essentiels, préparés par le Service des transactions boursières du Vietnam (VNX), le Service des transactions boursières de Hanoi (HNX) et la Société vietnamienne de dépôt et de compensation de titres (VSDC), sont maintenant prêts à démarrer leurs activités comme prévu.

Le ministère des Finances a publié des réglementations encadrant la supervision du marché et les obligations de déclaration, tandis que la SSC a chargé les opérateurs de marché de finaliser les règles opérationnelles relatives aux transactions, à la compensation et au règlement.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a attribué des quotas pilotes d’émission de gaz à effet de serre à 110 installations. Il a également mis en place des réglementations relatives au Système national d’enregistrement des quotas d’émission de gaz à effet de serre et des crédits carbone afin de fournir les bases nécessaires à la gestion et à l’échange d’actifs carbone.

Le Département du changement climatique, le VNX, le HNX et la VSDC ont signé un accord de coopération portant sur l’échange de données, le rapprochement des informations et la gestion des incidents lors des opérations de marché.

La plateforme de négociation du HNX, le système de compensation et de règlement de la VSDC et le registre national ont été entièrement mis à niveau et testés lors d’essais internes et à grande échelle menés en mai et juin. Les autorités ont indiqué que les systèmes ont fonctionné sans problème et ont répondu aux exigences opérationnelles.

La SSC a également sélectionné une banque de règlement pour la bourse du carbone, tandis que le ministère des Finances a organisé des programmes de formation et des ateliers afin de familiariser les futurs acteurs du marché avec le cadre juridique et les procédures de négociation.

Le ministère des Finances, en coordination avec le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, lancera officiellement la bourse nationale du carbone le 29 juin.

Le lancement de la bourse nationale du carbone devrait accélérer le développement du marché vietnamien du carbone, soutenir les engagements climatiques internationaux du pays, promouvoir la transition vers une économie bas carbone et fournir aux entreprises un outil de marché pour atteindre les objectifs de développement durable.

Le Vietnam est estimé à générer environ 1,9 milliard de dollars américains par an, soit environ 0,3% du PIB, en vendant des crédits carbone sur les marchés internationaux si le prix atteint 47 dollars par crédit.

Avec des prix du carbone de 33,8 et 20,5 dollars par crédit, les recettes annuelles sont estimées respectivement à environ 1,2 milliard et 600 millions de dollars. Une commission de transaction de 2% des recettes pourrait également contribuer à hauteur d’environ 10,4 millions de dollars par an au budget de l’État. — VNA

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#première bourse nationale du carbone
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