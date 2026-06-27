Parc national de Cuc Phuong : de la conservation au développement durable

Hanoi (VNA) – Selon le Département des forêts et de la protection des forêts du Vietnam, le projet de gestion durable des forêts et de conservation de la biodiversité (VFBC) a eu un impact significatif au parc national de Cuc Phuong après cinq ans de mise en œuvre.



Outre la fourniture de ressources essentielles à la protection et à la gestion des forêts, le projet a contribué à établir un cadre moderne de gouvernance de la conservation, a renforcé la participation communautaire et a jeté les bases d’un développement durable.



Le directeur adjoint du parc national de Cuc Phuong, Vu Van Dung, a déclaré que le VFBC était l’un des programmes de soutien les plus importants aux efforts de conservation de la nature à Cuc Phuong ces dernières années.



« Le projet a été soigneusement conçu pour répondre aux besoins les plus criants de Cuc Phuong», a-t-il expliqué. « Ces besoins concernaient la protection et la gestion des forêts, la conservation de la biodiversité, le renforcement des capacités des forces de l’ordre, le soutien aux communautés de la zone tampon, ainsi que la communication et l’éducation environnementales. »



Entre 2021 et 2025, le projet a déployé 91 activités à Cuc Phuong, dont 85 ont été achévées, soit un taux d’achèvement de 93%. L’investissement total dans le projet a atteint près de 655 000 dollars américains, soit 79 % du budget alloué au parc national.



Cependant, la plus grande réussite du projet dépasse sa valeur monétaire. Il a permis d’améliorer concrètement la conservation, en renforçant la protection et la gestion des forêts et en standardisant progressivement les systèmes de surveillance et de suivi de la biodiversité.



Le projet a également permis de renforcer les compétences du personnel du parc grâce à des formations structurées, de financer la modernisation des équipements de conservation et de sensibiliser davantage les communautés locales à la protection de la forêt, les responsabilisant ainsi davantage.



Plus de 350 formations ont été dispensées au personnel du parc national de Cuc Phuong, portant sur la gestion durable des forêts, la conservation de la biodiversité, les patrouilles SMART, le suivi de la faune sauvage et les outils modernes de gestion de la conservation.



Selon Vu Van Dung, l’une des réalisations les plus importantes du VFBC a été de contribuer à la modernisation de l’approche de gestion du parc.



Alors que de nombreuses activités reposaient auparavant sur des méthodes de patrouille classiques, les pratiques de gestion se standardisent progressivement, grâce à un recours accru aux technologies, à la prise de décision fondée sur les données et aux outils de surveillance modernes.



L’un des principaux succès a été le renforcement du système de suivi de la biodiversité du parc. Un réseau de 37 pièges photographiques a été installé à travers Cuc Phuong, enregistrant plus de 4.513 nuits et capturant 4.373 images d’animaux sauvages.



« Cela fournit des données scientifiques inestimables pour une gestion adaptative et une conservation à long terme », a indiqué Vu Van Dung. « Le suivi sur le terrain a montré que de nombreux indicateurs de biodiversité restent positifs, et que plusieurs espèces sauvages rares sont encore observées dans leurs habitats naturels. »

Des représentants de l’USAID lors d'une séance de travail avec le comité de gestion du parc national de Cuc Phuong. Photo : parc national de Cuc Phuong

Outre la protection des forêts et la conservation de la biodiversité, le VFBC a fortement insisté sur le lien entre conservation et développement communautaire.



Selon la direction du parc, il s’agit là d’un des principaux atouts du projet, car il aborde simultanément les trois piliers de la conservation moderne : la protection des forêts, la conservation de la biodiversité et des moyens de subsistance durables pour les communautés vivant dans la zone tampon du parc.



Grâce à des modèles de subsistance respectueux de l’environnement, au développement de produits forestiers non ligneux, à l’écotourisme communautaire et à la participation des communautés à la protection des forêts, le projet a contribué à la création d’emplois, à l’augmentation des revenus des ménages et à la sensibilisation à la valeur des ressources forestières.



Concrètement, l’initiative a apporté un soutien direct à 280 ménages répartis dans quatre communautés de la zone tampon pour développer des filières de valorisation des plantes médicinales, tandis que 31 ménages de Ban Khanh ont rejoint une initiative de tourisme communautaire.



Au total, 330 personnes ont bénéficié d’un soutien à leurs moyens de subsistance et d’opportunités d’emploi, dépassant ainsi l’objectif initial du projet de 177%.



« Plus important encore, les populations locales ne sont plus de simples bénéficiaires des efforts de conservation. Elles deviennent progressivement des partenaires actifs dans la gestion, la protection et la valorisation de la forêt », a souligné Vu Van Dung. « Cela constitue un fondement essentiel pour garantir l’efficacité de la conservation à long terme. »



Dans les années à venir, le parc intensifiera l’application des sciences et des technologies à la conservation, développera l’éducation à l’environnement, renforcera le rétablissement des espèces menacées et rares et fera de Cuc Phuong un centre national de partage d’expertise en matière de sauvetage, de réhabilitation, de remise en liberté et de conservation de la faune sauvage.



Le projet VFBC était une initiative conjointe du gouvernement vietnamien et de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), mise en œuvre de 2021 à 2025. Il visait à promouvoir la gestion durable des forêts, à préserver la biodiversité et à améliorer les conditions de vie des communautés dépendantes de la forêt. – VNA



