Économie

Services : Ho Chi Minh-Ville vise un rayonnement régional et mondial

La Résolution du premier Congrès de l’organisation du Parti de Ho Chi Minh-Ville pour le mandat 2025-2030 a identifié les services comme l’un des pôles stratégiques de croissance de la ville pour cette nouvelle phase de développement.

Chaque semaine, des navires mères de grandes compagnies maritimes internationales accostent au complexe portuaire de Cai Mep - Thi Vai pour le chargement, le déchargement et le transbordement de marchandises internationales. Photo : VNA
Chaque semaine, des navires mères de grandes compagnies maritimes internationales accostent au complexe portuaire de Cai Mep - Thi Vai pour le chargement, le déchargement et le transbordement de marchandises internationales. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Grâce aux nouvelles marges de développement créées par la fusion administrative, Ho Chi Minh-Ville s’est fixé pour objectif de devenir une mégapole dotée d’un centre de services moderne et à forte valeur ajoutée à l’échelle régionale. Cet objectif constitue à la fois un pilier stratégique de son modèle de croissance et une condition essentielle pour affirmer sa place dans la chaîne mondiale des services.

Le secteur des services demeure le principal moteur de la croissance de la ville, représentant environ 51 % de son produit intérieur brut après la fusion. Avec une superficie de plus de 6.772 km², une population d’environ 14 millions d’habitants et un PIB de quelque 120 milliards de dollars, comparable à celui de nombreuses mégapoles mondiales, la ville dispose de solides atouts pour devenir un important centre régional des services.

Le nouvel espace de développement offre des avantages considérables dans les domaines de la logistique, du transport maritime, du commerce international et du tourisme. La ville dispose aujourd’hui de 99 ports maritimes, dont le complexe portuaire en eaux profondes de Cai Mep-Thi Vai, capable d’accueillir de grands navires. En 2025, son réseau portuaire a traité plus de 24 millions d’EVP, se classant au huitième rang mondial.

Dans sa stratégie de développement, le Centre financier international à Ho Chi Minh-Ville et le système portuaire constitueront les pôles structurants reliés à plusieurs secteurs stratégiques : transport maritime et logistique, information et communication, sciences, technologies et innovation, tourisme, santé et éducation.

Si elle parvient à tirer pleinement parti de ces opportunités, Ho Chi Minh-Ville pourrait devenir l’un des principaux centres de services d’Asie du Sud-Est dans les décennies à venir.

Malgré ce potentiel important, le secteur des services de la ville reste encore éloigné des grands centres régionaux.

Selon Vu Doan Thai Long, chef de projet senior chez Roland Berger Vietnam, la part des services dans le PIB local est passée de 40 % en 2010 à 51 % en 2025, dépassant désormais l’industrie. Ce taux demeure toutefois inférieur à ceux de Bangkok (88 %), Singapour (71 %) ou Kuala Lumpur (70 %).

D’après lui, les limites des infrastructures de connectivité, la prédominance des modèles économiques traditionnels, la forte proportion de petites et moyennes entreprises ainsi qu’une compétitivité encore insuffisante constituent des obstacles majeurs au développement des services à haute valeur ajoutée.

Dans les domaines de la logistique et de la finance maritime, une grande partie de la valeur ajoutée continue de bénéficier à l’étranger. Les services à forte valeur ajoutée, tels que le financement du commerce, l’assurance maritime, le courtage de transport ou la gestion des risques, sont encore largement assurés par les grands centres financiers internationaux. Environ 80 à 90 % des transactions financières liées au commerce extérieur et à la logistique de la région sont réalisées à Singapour ou à Hong Kong (Chine). Le Vietnam ne conserve actuellement que 4 à 5 % de la valeur des transactions maritimes.

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Le complexe portuaire de Saigon - Hiep Phuoc, situé sur l’axe fluvial Saigon - Nha Be, renforce la connectivité logistique interrégionale. Photo: VNA

Pour remédier à ces limites, le projet visant à faire de la ville un grand centre national et régional des services haut de gamme a défini des objectifs et des feuilles de route clairs pour chaque étape de développement.

La période 2025-2030 sera consacrée à la consolidation des bases, à l’amélioration du cadre réglementaire et à la levée des obstacles. À l’horizon 2035-2040, la ville ambitionne de devenir l’un des principaux centres de services d’Asie, avant de viser le statut de centre mondial des services en 2045. L’objectif est de porter la contribution des services à 70-75 % du PIB d’ici à 2040.

La ville mettra en œuvre un ensemble de solutions. Sur le plan institutionnel, elle continuera de tirer parti des mécanismes spécifiques afin de créer un environnement d’investissement plus transparent, favorable et compétitif.

Sur le plan des infrastructures, plusieurs projets stratégiques sont en cours, notamment le pont Thu Thiem 4, la ligne ferroviaire Thu Thiem-Long Thanh, les périphériques 3 et 4 ainsi qu’un système logistique moderne relié au port de Can Gio et au complexe portuaire de Cai Mep-Thi Vai, avec pour objectif de réduire les coûts logistiques à moins de 15 % du PIB.

Parallèlement, la ville considère la formation et l’attraction de talents comme un facteur décisif. Les secteurs de la fintech, de l’intelligence artificielle, de la logistique, de la santé et de l’éducation bénéficieront d’une priorité dans le développement des ressources humaines aux standards internationaux.

La Résolution du premier Congrès de l’organisation du Parti de Ho Chi Minh-Ville pour le mandat 2025-2030 a identifié les services comme l’un des pôles stratégiques de croissance de la ville pour cette nouvelle phase de développement. -VNA

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