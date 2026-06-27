Le Vietnam et Singapour coopèrent pour bâtir une chaîne de valeur halal dans l’ASEAN

Singapour (VNA) - Alors que le marché mondial du halal, évalué à des billions de dollars, continue d’enregistrer une croissance robuste, le Vietnam et Singapour ont de nombreuses opportunités de coopérer dans la construction d’une chaîne de valeur halal régionale, en tirant parti de leurs avantages complémentaires pour élargir leur accès aux marchés internationaux.



Ce sujet a été l’un des principaux abordés par les délégués, les experts et les hommes d’affaires lors du Séminaire sur les affaires halal 2026, qui s’est tenu samedi 27 juin sous le thème « Singapour, le Vietnam et au-delà : construire ensemble une chaîne de valeur halal régionale ». L’événement était organisé par l’Office du commerce du Vietnam à Singapour, en collaboration avec Maybank et l’organisation Dawn Horizon.



Lors de l’ouverture du séminaire, l’ambassadeur du Vietnam à Singapour, Trân Phuoc Anh, a souligné que les relations économiques entre les deux pays continuent de se renforcer. En 2025, les échanges bilatéraux devraient atteindre environ 30,9 milliards de dollars américains. Singapour demeure le premier investisseur étranger au Vietnam.



Selon le diplomate, l’économie halal, qui approvisionne près de 2 milliards de consommateurs musulmans et génère plus de 7.000 milliards de dollars américains par an, ouvre un nouvel espace de coopération dans le cadre du partenariat stratégique global entre les deux pays.



Il a souligné que le Vietnam considère le développement de l’industrie halal comme une opportunité stratégique pour diversifier ses marchés d’exportation et renforcer la résilience de ses chaînes d’approvisionnement. À cet égard, le gouvernement vietnamien a approuvé la Stratégie nationale de développement de l’industrie halal d’ici 2030.



Grâce à leurs atouts dans l’agriculture, l’aquaculture et l’agro-alimentaire, combinés aux points forts de Singapour dans les domaines de la finance, de la logistique, de l’innovation et de la certification internationale, les deux pays peuvent contribuer à de développer une chaîne de valeur halal régionale compétitive, a-t-il souligné.



L’ambassadeur Trân Phuoc Anh a également annoncé que le Vietnam accueillera le séminaire sur le tourisme halal, prévu début juillet dans la province de Khanh Hoa, dans le Centre du pays.



Pour sa part, Tan Teck Lee, représentant de la Fédération des entreprises de Singapour (SBF), a noté que le Vietnam se consolide comme l’un des principaux hubs de production en Asie du Sud-Est et a exprimé l’intérêt de l’organisation à renforcer les liens commerciaux entre les deux pays.



Selon lui, l’un des principaux défis actuels réside dans la diversité des systèmes de certification halal existants au sein de l’ASEAN.



L’harmonisation ou la reconnaissance mutuelle de ces normes faciliterait la circulation des marchandises et contribuerait à dynamiser le commerce régional, a-t-il déclaré.



Il a également recommandé aux entreprises vietnamiennes de renforcer l’innovation, d’accroître leurs investissements dans la recherche et le développement (R&D) et de tirer parti du rôle de Singapour en tant que plateforme logistique et de distribution pour s’étendre à de nouveaux marchés.



Dewi Suratty, fondatrice et PDG de Dawn Horizon, a déclaré que le Vietnam possède des atouts considérables pour le développement de l’industrie halal grâce à l’abondance de matières premières agricoles et halieutiques, ainsi qu’au soutien du gouvernement.



Selon elle, l’ASEAN peut construire une chaîne de valeur halal basée sur la complémentarité de ses économies, où les matières premières sont produites au Vietnam, subissent des processus à plus forte valeur ajoutée à Singapour, et sont ensuite exportées vers les principaux marchés internationaux.



Ce modèle permettrait à chaque pays de tirer parti de ses atouts et de renforcer la compétitivité de l’ASEAN sur le marché mondial du halal, a-t-elle soutenu.



Les participants ont convenu que le séminaire ouvre non seulement de nouvelles opportunités pour renforcer la coopération commerciale entre le Vietnam et Singapour, mais contribuera également à dynamiser la collaboration au sein de l’ASEAN afin de développer une chaîne de valeur halal durable et de consolider la position de la région sur le marché mondial des produits et services halal. – VNA

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