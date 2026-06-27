Économie

Le Festival du café vietnamien 2026 à Singapour : une vitrine pour l’ambition internationale du secteur

À Singapour, le Festival du café vietnamien 2026 a mis en lumière les ambitions internationales de la filière café du Vietnam. Entre accords commerciaux, promotion des grandes marques nationales et valorisation d'un patrimoine culturel unique, l'événement illustre la stratégie du pays visant à faire du café vietnamien un produit à forte valeur ajoutée sur les marchés mondiaux.

Le Festival du café vietnamien 2026 à Singapour attire un grand nombre de visiteurs. Photo: VNA
Le Festival du café vietnamien 2026 à Singapour attire un grand nombre de visiteurs. Photo: VNA

Singapour (VNA) - Poursuivant ses initiatives de promotion des produits et de la culture vietnamiens à l'étranger, l'ambassade du Vietnam à Singapour a accueilli, le 26 juin, le Festival du café vietnamien 2026 dans une ambiance particulièrement dynamique.

Organisé conjointement par l'ambassade et le Bureau commercial du Vietnam à Singapour, l'événement avait pour objectif de mettre en relation les entreprises vietnamiennes du secteur avec des importateurs, des distributeurs et des partenaires de Singapour ainsi que d'autres marchés internationaux.

Alors que les consommateurs accordent une importance croissante aux produits verts et aux chaînes d'approvisionnement durables, ce festival constitue une plateforme commerciale important. Il a réuni des entreprises vietnamiennes, l'Association vietnamienne du café et du cacao, l'Association singapourienne du café, des distributeurs, des importateurs ainsi que des représentants diplomatiques de nombreux pays, favorisant un dialogue économique concret.

L'ambassadeur du Vietnam à Singapour, Tran Phuoc Anh, a souligné le potentiel considérable de l'industrie caféière vietnamienne ainsi que le rôle de Singapour en tant que plaque tournante du commerce mondial du café. Il a réaffirmé l'engagement de l'ambassade et du Bureau commercial à accompagner les entreprises vietnamiennes dans leur intégration aux marchés internationaux. Il a notamment cité RuNam Coffee, TNI King Coffee et Café Pho comme des marques capables de s'imposer à l'échelle mondiale grâce à une stratégie axée sur la qualité, l'identité et la valeur ajoutée du café vietnamien.

L'un des temps forts de la manifestation a été la signature d'un protocole d'accord entre TNI King Coffee et l'International Business Federation (IBF), illustrant les perspectives de coopération entre les deux pays.

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Cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre TNI King Coffee et l'International Business Federation (IBF). Photo: VNA

Sa fondatrice et directrice générale, Le Hoang Diep Thao, également présidente de la Global Coffee Alliance, a rappelé que son entreprise était implantée à Singapour depuis dix-huit ans, considérant cette cité-État comme un centre névralgique du commerce international. Elle a insisté sur la volonté de faire rayonner l'héritage et la culture uniques du café vietnamien à travers une vision stratégique de long terme.

Le président de l'IBF, Frederick Yap, a annoncé que son organisation collaborerait avec TNI King Coffee pour développer un modèle de restauration intégrant des chefs robotisés alimentés par l'intelligence artificielle, destiné à être déployé à Singapour puis sur d'autres marchés.

Les visiteurs ont également assisté à des démonstrations de préparation du café, de peinture au café et à des présentations culinaires originales, dont un plat de côtes de porc nappées d'une sauce au café vietnamien. La gastronomie vietnamienne – "bánh mỳ", "nem" (rouleaux de printemps), riz frit, poulet frit et fruits tropicaux – complétait cette vitrine culturelle.

Pour Cao Xuan Thang, chef du Bureau commercial du Vietnam à Singapour, cette approche associant diplomatie économique, diplomatie culturelle et promotion du commerce contribue efficacement au rayonnement international du Vietnam.

Le succès de cette édition confirme la transformation du secteur caféier vietnamien, désormais déterminé à dépasser son statut de grand exportateur de café brut pour devenir un acteur influent dans la création de valeur, de marques et de culture sur les marchés internationaux. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #Festival du café vietnamien #Singapour #café vietnamien #TNI King Coffee
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