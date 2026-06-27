Le Premier ministre exige le respect des délais des grands projets de transport

Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 27 juin, le Premier ministre Le Minh Hung a présidé la réunion de bilan des six premiers mois de 2026 du Comité directeur d'État chargé des ouvrages et projets nationaux d'importance du secteur des transports. La réunion s'est tenue en visioconférence entre le siège du gouvernement à Hanoï et les Comités populaires des 31 villes et provinces concernées par ces projets.



S'adressant à la réunion, le chef du gouvernement a rappelé que la Résolution du XIVe Congrès national du Parti et la Conclusion n°18-KL/TW du deuxième Plénum du Parti fixaient comme priorité le développement d'infrastructures modernes et intégrées, notamment dans les transports. Pour mettre en œuvre cette orientation, le gouvernement a adopté la Résolution n°109/NQ-CP, qui confie des missions précises aux ministères, aux secteurs et aux localités, dont plusieurs portent sur l'investissement dans des infrastructures de transport modernes.



Le Comité supervise actuellement 38 projets de transport représentant un investissement total d'environ 5 millions de milliards de dôngs (190 512,47 milliards de dollars), dont 220.000 milliards de dôngs sont prévus au budget de 2026. Selon le Premier ministre, la bonne mise en œuvre de ces projets contribuera fortement au développement socio-économique et à l'objectif d'une croissance à deux chiffres.



Le Premier ministre a salué les efforts du ministère de la Construction, des autres ministères, des localités, des maîtres d'ouvrage, des entreprises de construction, des ingénieurs et des ouvriers, qui ont poursuivi les travaux malgré les difficultés et contribué au développement des infrastructures nationales. Il a toutefois relevé plusieurs insuffisances, notamment les retards dans la préparation des projets d'investissements, l'approbation des projets et la sélection des investisseurs. Il a également souligné que certaines localités tardaient encore à procéder au dégagement des terrains, affectant ainsi l'avancement des projets.



Le Minh Hung a insisté sur le caractère urgent des échéances, en particulier pour les ouvrages devant être achevés en 2026. Il a souligné que la charge de travail des six derniers mois de l'année serait particulièrement importante.



Il a donc exigé que les projets soient réalisés conformément au calendrier fixé par l'Assemblée nationale, le gouvernement et le Premier ministre, en précisant qu'aucun report, prolongement ou ajustement des délais ne serait accepté sans raison objective et dûment justifiée. Il a aussi demandé que les dépenses d'investissement soient calculées de manière exacte et conforme aux normes en vigueur.



A propos des missions de juillet et pour les mois qui viennent, pour les autoroutes, le Premier ministre a demandé au ministère de la Construction et aux autorités locales d'accélérer les procédures de préparation des investissements, l'approbation des études de faisabilité et la sélection des investisseurs pour les projets en retard, ainsi que de lancer rapidement les travaux des projets déjà approuvés.



Il a également demandé aux présidents des Comités populaires provinciaux et municipaux de diriger les opérations de libération des terrains, la construction des zones de relogement ainsi que les procédures d'indemnisation et de réinstallation, afin de garantir la remise des terrains dans les délais.



Le ministère de la Construction est appelé à poursuivre ses orientations concernant les prix des matériaux de construction, tandis que le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement devra évaluer les réserves des carrières, coordonner leur exploitation entre les localités et réserver en priorité les matériaux aux projets nationaux stratégiques.

Le Premier ministre Le Minh Hung a présidé la réunion de bilan des six premiers mois de 2026 du Comité directeur d'État chargé des ouvrages et projets nationaux d'importance du secteur des transports. Photo : VNA





Pour les projets aéroportuaires, le dirigeant a demandé aux ministères des Finances et de la Construction de renforcer la supervision du chantier de l'aéroport international de Long Thanh. Concernant l'aéroport de Gia Binh, il a insisté sur l'accélération des routes de raccordement afin qu'elles soient prêtes pour le sommet de l'APEC de 2027.



Enfin, il a demandé au ministère de la Construction de finaliser rapidement la sélection d'un consortium international de consultants chargé de préparer l'étude de faisabilité de la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, ainsi que de recruter un organisme indépendant chargé d'en assurer l'évaluation.



Le Premier ministre a réaffirmé que les ministères, les secteurs et, en particulier, les dirigeants locaux devaient considérer la mise en œuvre des grands projets d'infrastructures comme une priorité absolue au cours des derniers mois de l'année afin de soutenir la croissance économique des localités et du pays. - VNA