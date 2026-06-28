Tay Ninh : les doucs à pattes noires du mont Ba Den bénéficient d'une protection active

Au cœur de la forêt naturelle du mont Ba Den, dans la province méridionale de Tay Ninh, vit une population stable de doucs à pattes noires, l'un des primates les plus rares au monde. Leur présence témoigne de la richesse de la biodiversité locale et des efforts déployés pour préserver leur habitat naturel. Espèce emblématique de cette forêt, le douc à pattes noires constitue également un indicateur de la bonne santé de l'écosystème du mont Ba Den, l'un des principaux réservoirs de biodiversité du Sud du Vietnam.