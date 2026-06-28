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Les doucs à pattes noires vivent dans la canopée des forêts du mont Ba Den. Cette espèce rare fait l'objet d'un suivi et de mesures de protection à Tay Ninh. Photo : VNA
Les doucs à pattes noires vivent dans la canopée des forêts du mont Ba Den. Cette espèce rare fait l'objet d'un suivi et de mesures de protection à Tay Ninh. Photo : VNA
Les doucs à pattes noires se nourrissent de plantes indigènes dans la forêt du mont Ba Den. Photo : VNA
Les doucs à pattes noires se nourrissent de plantes indigènes dans la forêt du mont Ba Den. Photo : VNA
Des doucs à pattes noires se déplacent dans la canopée de la forêt. Photo : VNA
Des doucs à pattes noires se déplacent dans la canopée de la forêt. Photo : VNA
Le mont Ba Den abrite six groupes de doucs à pattes noires totalisant 118 individus. Cette espèce rare vit de manière stable dans la forêt naturelle de la montagne. Photo : VNA
Le mont Ba Den abrite six groupes de doucs à pattes noires totalisant 118 individus. Cette espèce rare vit de manière stable dans la forêt naturelle de la montagne. Photo : VNA
Un habitat forestier naturel riche en ressources alimentaires est essentiel à la survie et au développement de la population de doucs à pattes noires. Photo : VNA
Un habitat forestier naturel riche en ressources alimentaires est essentiel à la survie et au développement de la population de doucs à pattes noires. Photo : VNA
Un douc adulte observe son environnement depuis la cime d'un grand arbre. Photo : VNA
Un douc adulte observe son environnement depuis la cime d'un grand arbre. Photo : VNA
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Tay Ninh : les doucs à pattes noires du mont Ba Den bénéficient d'une protection active

Au cœur de la forêt naturelle du mont Ba Den, dans la province méridionale de Tay Ninh, vit une population stable de doucs à pattes noires, l'un des primates les plus rares au monde. Leur présence témoigne de la richesse de la biodiversité locale et des efforts déployés pour préserver leur habitat naturel. Espèce emblématique de cette forêt, le douc à pattes noires constitue également un indicateur de la bonne santé de l'écosystème du mont Ba Den, l'un des principaux réservoirs de biodiversité du Sud du Vietnam.

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#Douc à pattes noires #mont Ba Den Tay Ninh

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