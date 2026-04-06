Économie

Croissance soutenue des ventes au détail et des services en début d'année

Le total des ventes au détail de biens et des revenus des services de consommation au premier trimestre 2026 est estimé à 1 902,8 billions de dongs (72,2 milliards de dollars), marquant une progression de 10,9 % par rapport à la même période de l'année précédente. Pour le seul mois de mars 2026, ce chiffre a atteint 638,6 billions de dongs, soit une hausse significative de 12,1 % en glissement annuel.

Les indicateurs du commerce de détail et des services à la consommation au Vietnam affichent des signaux particulièrement encourageants au premier trimestre 2026. Photo: VNA
Les indicateurs du commerce de détail et des services à la consommation au Vietnam affichent des signaux particulièrement encourageants au premier trimestre 2026. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon le récent rapport sur la situation socio-économique publié par l’Office national des statistiques, les indicateurs du commerce de détail et des services à la consommation au Vietnam affichent des signaux particulièrement encourageants au premier trimestre 2026.

Le total des ventes au détail de biens et des revenus des services de consommation est estimé à 1 902,8 billions de dongs (72,2 milliards de dollars), marquant une progression de 10,9 % par rapport à la même période de l'année précédente. Pour le seul mois de mars 2026, ce chiffre a atteint 638,6 billions de dongs, soit une hausse significative de 12,1 % en glissement annuel.

L'analyse sectorielle révèle une accélération homogène de la consommation nationale, la vente au détail de marchandises demeurant le pilier central avec 1 452,4 billions de dongs, représentant 76,3 % du total et une croissance de 10,9 %.

Parmi les segments les plus dynamiques, l'habillement arrive en tête avec une hausse de 9,9 %, suivi de près par les produits alimentaires (+9,8 %) et les ustensiles et équipements ménagers (+8,2 %). Sur le plan géographique, les provinces de Quang Ninh et de Bac Ninh se distinguent par des croissances respectives de 12,8 % et 11,4 %.

Le secteur de l'hébergement et de la restauration enregistre également une performance robuste avec un chiffre d'affaires de 234,7 billions de dongs, en hausse de 13,3 %, porté par l'effervescence de localités telles que Da Nang et Can Tho.

Parallèlement, le tourisme confirme son rôle de secteur de pointe avec des revenus estimés à 22,9 billions de dongs, soit une augmentation annuelle de 12,5 %. Cette vitalité s’explique par une affluence record de 6,76 millions de visiteurs internationaux au cours du trimestre, le niveau le plus élevé jamais enregistré pour une période de début d'année, alors que le nombre de touristes vietnamiens à l’étranger a chuté de 55 %, pour s’établir à 1,2 million de départs.

Cette dynamique positive se reflète également dans les secteurs du transport et des télécommunications : le transport de passagers a bondi de 18,3 % et le fret de 14,5 %, tandis que le chiffre d'affaires des télécommunications a progressé de 6,3 %, atteignant 102,8 billions de dongs.

Pour les experts, ces résultats constituent une base solide pour la croissance économique des trimestres à venir, même si la vigilance reste de mise face à l’ouverture de l’économie vietnamienne.

Mme Nguyen Thu Oanh, responsable des statistiques des services et des prix à l’Office national des statistiques, souligne que pour maintenir une croissance à deux chiffres en 2026, le pays devra déployer des solutions concertées et flexibles. Elle préconise notamment l’intensification des programmes de promotion numérique, une fiscalité adaptée pour soutenir la production locale, ainsi qu’un contrôle rigoureux des prix des produits essentiels, tels que les carburants, afin de préserver le pouvoir d’achat.

En capitalisant sur une croissance de 10,9 % des ventes au détail et des services au premier trimestre, l’élan de l’investissement public, l’afflux de touristes et la hausse des revenus des travailleurs, tout en maintenant une inflation maîtrisée, le marché intérieur de plus de 103 millions d’habitants devrait contribuer significativement à la croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) sur l’ensemble de l’année, a-t-elle estimé.-VNA

source
#ventes au détail et des services #Office national des statistiques #produits alimentaires
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Les clients font leurs courses au centre commercial GO! Thang Long, à Hanoi. Photo: VNA

Le marché de détail se prépare à accueillir une nouvelle vague d’investissements

Avec une population de plus de 100 millions d’habitants, un profil démographique jeune et des revenus en constante augmentation, le Vietnam devrait devenir l’un des plus grands marchés de détail de la région. Selon le Rapport sur le marché intérieur vietnamien 2025, le marché du commerce de détail de biens et services du pays est estimé à 269 milliards de dollars, dont environ 205 milliards pour les biens de consommation à la fin 2025.

En 2025, le marché vietnamien de la vente au détail a dépassé 7 millions de milliards de dôngs, enregistrant sa plus forte croissance en cinq ans. Photo: VNA

Le Vietnam s’oriente vers un développement durable du commerce de détail

En 2025, le marché vietnamien de la vente au détail a dépassé 7 millions de milliards de dôngs, enregistrant sa plus forte croissance en cinq ans. Malgré les progrès dans la modernisation des réseaux de distribution et le développement de l’e-commerce, le secteur doit encore relever des défis liés aux infrastructures, à la logistique et à la régulation pour assurer un développement durable.

Voir plus

Des camions porte-conteneurs au port international de Gemalink, qui fait partie du système portuaire de Cai Mep à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville affiche son plus fort taux de croissance en cinq ans

Selon les statistiques de la mégapole du Sud, publiées le 6 avril, une croissance de 8,27 % au premier trimestre confirme une dynamique de reprise positive et pose des bases solides pour les objectifs d’accélération de Ho Chi Minh-Ville prévus pour les trimestres à venir.

Inspection et réparation des lignes électriques pour garantir un approvisionnement en électricité sûr et continu dans les provinces du Centre. Photo : VNA

Le Vietnam adopte un Programme national sur la sécurité de l’utilisation de l’électricité pour 2026-2035

D’ici 2035, le Programme national sur la sécurité de l’utilisation de l’électricité pour 2026-2035 fixe des objectifs de réduire de moitié le nombre d’incendies d'origine électrique et d’accidents par électrocution par rapport aux statistiques enregistrées entre 2020 et 2025. Par ailleurs, la totalité des foyers et des sites de production devraient recevoir les conseils et instructions nécessaires pour auto-évaluer la fiabilité de leurs installations électriques.

Des produits vietnamiens en vente dans un supermarché AEON en Malaisie. Photo : VNA

La diaspora appelée à développer les ventes des produits vietnamiens à l’étranger

Les Vietnamiens de l’étranger sont appelés à jouer un rôle stratégique sur le terrain pour promouvoir et distribuer les produits vietnamiens, préserver les marchés traditionnels et faciliter l’accès aux réseaux de distribution reconnus et aux chaînes d’approvisionnement mondiales, notamment dans les pays abritant d’importantes communautés vietnamiennes.

De jeunes électeurs consultent les profils des candidats sur l’application VNeID. Photo: VNA

Données et technologie, piliers de la croissance

La résolution n°57-NQ/TW du 22 décembre 2024 du Bureau politique traduit une volonté politique affirmée de faire de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique des percées stratégiques majeures, constituant des piliers essentiels du développement national dans la nouvelle ère.

Photo d'illustration: VNA

L’investissement total en hausse de 11% au premier trimestre 2026

L’investissement total de la société du Vietnam a atteint 744,7 billions de dôngs (soit 28,3 milliards de dollars) au cours du premier trimestre, en hausse de 10,7 % en glissement annuel, contre 9,4 % à la même période de 2025, témoignant d’un regain de confiance des investisseurs nationaux et étrangers.

Un point de vente de carburant à Hanoï. Photo : Vietnamplus

L'âge d'or des biocarburants au Vietnam, selon une entreprise japonaise

La société japonaise B&Company a publié le 2 avril un article analysant le marché vietnamien des biocarburants. L'article souligne les évolutions positives observées, notamment dans un contexte de hausse des prix du pétrole brut et de potentiel croissant des biocarburants pour la sécurité énergétique.

Le café est un produit d'exportation phare du Vietnam vers la Tunisie. Photo: VNA

Opportunités croissantes pour les produits vietnamiens sur le marché tunisien

Malgré une superficie modeste et une population d’environ 13 millions d’habitants, la Tunisie est l’une des économies les plus compétitives de la région. Sa proximité avec l’Europe et sa participation à huit accords de libre-échange, dont la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), en font un hub logistique de premier plan.