Hô Chi Minh-Ville promeut les investissements dans les industries de nouvelle génération

Dalian (VNA) – Dans le cadre de sa participation à la 17e Réunion annuelle des nouveaux champions (Annual Meeting of the New Champions - AMNC 2026), organisée à Dalian (Chine) du 22 au 26 juin, Hô Chi Minh-Ville a organisé cinq séances de dialogue et forums de promotion des investissements.



Ces rencontres ont favorisé des échanges approfondis avec la communauté internationale sur plusieurs thèmes stratégiques, notamment la recherche et développement (R&D), la valorisation des résultats de la recherche sur les technologies de pointe, l'interconnexion des flux financiers mondiaux, ainsi que la coopération internationale au sein des chaînes de valeur de l'agriculture de haute technologie à l'ère de la quatrième révolution industrielle, et l'industrie manufacturière intelligente intégrée aux chaînes de valeur mondiales.



Ces activités ont réuni près de 1.000 participants et ont abouti à l'annonce de neuf projets de coopération entre des organismes et entreprises de Hô Chi Minh-Ville et des partenaires chinois. Ces projets concernent l'intelligence artificielle (IA), les véhicules autonomes, les transports intelligents, la santé de haute technologie, l'agriculture et l'aquaculture intelligentes, les villes intelligentes, les matériaux écologiques, la robotique, l'automatisation, ainsi que la transformation numérique et la finance au service de l'innovation.



Le point d'orgue de cette série d'événements a été le Forum sur la coopération en matière d'investissement de Hô Chi Minh-Ville, placé sous le thème « Innovation: Se développer ensemble, prospérer ensemble ». L'accent a été mis sur les secteurs stratégiques d'avenir, notamment l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les centres de données, la transformation numérique et les technologies vertes, avec l'objectif d'attirer des investissements internationaux de haute qualité dans les industries de nouvelle génération.



S'exprimant lors du forum, l'ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, a affirmé que ces initiatives illustraient l'esprit d'intégration proactive de Hô Chi Minh-Ville à l'ère numérique. Soulignant que l'innovation et la transformation numérique constituaient désormais les principaux moteurs de la croissance mondiale, il a rappelé que le Vietnam ambitionnait de devenir un pays développé à l'horizon 2045 grâce au développement de secteurs technologiques stratégiques. L'ambassadeur a réaffirmé l'engagement de la mission diplomatique vietnamienne à servir de passerelle fiable entre l'écosystème d'innovation de Hô Chi Minh-Ville et les ressources chinoises et internationales, au service d'un objectif commun de prospérité.



De son côté, Nguyen Loc Ha, vice-président permanent du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que les métropoles de demain devraient être capables de connecter efficacement les flux mondiaux de connaissances, de technologies, de capitaux et de talents. Il a indiqué que la ville entendait construire, avec ses partenaires internationaux, de nouveaux moteurs de croissance et établir un axe de dialogue et de lien stratégique reliant le Forum économique mondial de Davos, l'AMNC en Chine et son Forum économique annuel d'Automne.



Dans le cadre du forum, plusieurs tables rondes ont réuni des dirigeants de premier plan des secteurs des technologies et de la finance, venus du Vietnam, de Chine et d'autres pays.



L'événement s'est conclu par l’annonce et la signature de plusieurs mémorandums d'accord (MoU), confirmant la volonté de Hô Chi Minh-Ville de bâtir une économie fondée sur la science, la technologie et l'innovation et la transformation numérique. – VNA