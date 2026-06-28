Culture-Sports

Les tablettes de bois de la pagode Tram Gian, un héritage exceptionnel du bouddhisme vietnamien

La pagode Tram Gian, située dans la commune d’An Phu, à Hai Phong, conserve 896 tablettes de bois réparties en 26 collections. Il s’agit d’originaux gravés principalement sous la dynastie des Nguyen (1802-1945), certains remontant à la dynastie des Le (XVIIe-XVIIIe siècles).

Les tablettes constituent une source précieuse pour les recherches sur l’histoire de l’imprimerie et de la gravure sur bois au Vietnam. Photo : VNA
Les tablettes constituent une source précieuse pour les recherches sur l’histoire de l’imprimerie et de la gravure sur bois au Vietnam. Photo : VNA

Hai Phong (VNA) – Les tablettes de bois (mộc bản) de la pagode Tram Gian, située dans la commune d’An Phu, à Hai Phong, ont été officiellement reconnues comme Trésor national. Afin de rendre ce trésor national plus accessible et de mieux intégrer ses ressources culturelles dans la vie contemporaine, la numérisation, la standardisation des données et la mise en réseau avec d’autres sites patrimoniaux sont considérées comme des leviers essentiels.

La pagode Tram Gian, également connue sous le nom de Vinh Khanh tu, a été fondée sous la dynastie des Ly (1009 - 1225). Ancien centre bouddhique majeur et berceau de l’école zen Lam Te sous la dynastie des Lê Trung Hung (1533-1789), elle servait de centre de formation pour les bonzes. Cette vocation a favorisé la gravure et l’impression de sutras, d’ouvrages et de codes bouddhiques.

Aujourd’hui, le site conserve 896 tablettes de bois réparties en 26 collections. Réalisées en bois de « thị » (plaqueminier), réputé pour sa durabilité et sa résistance aux déformations, elles sont remarquablement bien conservées. Il s’agit d’originaux gravés principalement sous la dynastie des Nguyen (1802-1945), certains remontant à la dynastie des Le (XVIIe-XVIIIe siècles). La plus ancienne tablette date de 1750, sous le règne du roi Le Canh Hung.

Le fonds comprend principalement des sutras, des codes et des traités bouddhiques largement diffusés, ainsi que des documents rituels propres à la pagode. Outre les textes en caractères chinois (han), il conserve également des tablettes en écriture « nôm », témoignant de la diversité linguistique dans la transmission du bouddhisme au Vietnam. Réalisées avec une grande finesse par des artisans des villages de Thanh Lieu et Lieu Trang, certaines planches présentent également des motifs décoratifs bouddhiques d’une grande valeur artistique.​

vnanet-potal-hai-phong-bao-ton-moc-ban-chua-tram-gian-8718777.jpg
Le vénérable Thich Tuc Phuong présente des blocs d'impression en bois, actuellement conservés à la pagode Tram Gian. Photo : VNA

Les tablettes reflètent par ailleurs la coexistence du confucianisme, du bouddhisme et du taoïsme. Elles constituent une source précieuse pour les recherches sur le développement des religions aux XVIIe et XVIIIe siècles, ainsi que sur l’histoire de l’imprimerie et de la gravure sur bois au Vietnam.

Conformément à la résolution n° 80-NQ/TW du 7 janvier 2026 du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne, la préservation du patrimoine est désormais étroitement liée aux objectifs de développement durable.

La commune d’An Phu a récemment célébré la reconnaissance de ce Trésor national. Le vice-président du Comité populaire communal, Vu Van Quang, a souligné la fierté et la responsabilité de la localité dans la sauvegarde de ce patrimoine. Des programmes de sensibilisation sont mis en œuvre dans les écoles et sur les réseaux sociaux afin de toucher un public plus large. La pagode prévoit également de rétablir des sessions de formation religieuse, renouant ainsi avec sa vocation historique de centre d’enseignement.

Malgré ces avancées, plusieurs défis subsistent, notamment la nécessité de renforcer les moyens consacrés à la conservation et le manque de personnel qualifié pour accueillir et guider les visiteurs.

Les autorités locales souhaitent bénéficier d’un soutien accru des autorités de la Culture, des Sports et du Tourisme afin d’accélérer la numérisation des archives et de développer des circuits touristiques reliant les principaux sites patrimoniaux de la région.

Grâce à l’implication conjointe des pouvoirs publics et de la communauté, les tablettes de bois de la pagode Tram Gian continueront d’être préservées et mises en valeur, contribuant ainsi à la sauvegarde du patrimoine culturel national et au développement durable. -VNA

#pagode Tram Gian #tablettes de bois Hai Phong
Suivez VietnamPlus

La culture éclaire la voie

Résolution en action

Sur le même sujet

Le contenu des tablettes de bois reflète non seulement les canons bouddhiques, mais renferme également des connaissances en médecine, en littérature et sur la vie sociale à travers les siècles. Photo : Danh Lam – VNA

Bac Ninh : La valeur intemporelle des tablettes de bois de la pagode Vinh Nghiem

La pagode Vinh Nghiem située dans la province de Bac Ninh, conserve actuellement 3 050 tablettes de bois gravées. Il s’agit non seulement d’un patrimoine documentaire précieux et rare, mais aussi d’un témoignage remarquable de la richesse culturelle, historique et spirituelle de la nation vietnamienne. 

La conservation des tablettes de bois de la dynastie des Nguyên à l’ère numérique

La conservation des tablettes de bois de la dynastie des Nguyên à l’ère numérique

Près de 200 délégués ont assisté dans la soirée du 22 septembre à Dà Lat, dans les Hauts Plateaux du Centre, à une exposition sur l’espace des tablettes de bois de la dynastie des Nguyên (1802-1945) et à un événement culturel sur le processus du patrimoine à l’ère numérique organisés par le Centre des archives nationales IV.

Voir plus

L'ambassadeur du Vietnam en Israël, Nguyen Ky Son, offre des cadeaux à des enfants à l'occasion de la « Journée de la famille vietnamienne » en Israël. Photo : VNA

Célébration de la Journée de la famille vietnamienne en Israël

À l'occasion de la Journée de la famille vietnamienne, la communauté vietnamienne en Israël s'est réunie à Netanya pour célébrer les valeurs de solidarité et de cohésion. La rencontre a également été l'occasion de réaffirmer le soutien de l'ambassade du Vietnam et l'attachement de la diaspora à ses racines culturelles malgré un contexte sécuritaire toujours incertain.

Le 6e Festival culturel du peuple Cham, organisé à Khanh Hoa, met à l'honneur un patrimoine historique et culturel exceptionnel. Photo: VNA

Le Vietnam met à l'honneur le patrimoine culturel du peuple Cham

Réunissant des représentants du peuple Cham de plusieurs villes et provinces vietnamiennes, le 6e Festival culturel de l’ethnie Cham, organisé à Khanh Hoa, met à l'honneur un patrimoine historique et culturel exceptionnel, tout en réaffirmant la volonté des autorités de préserver la diversité culturelle et d'en faire un levier du développement durable.

Les délégués, invités internationaux et troupes artistiques posent pour une photo commémorative. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville renforce ses liens d’amitié par la culture

Organisé le 27 juin à Hô Chi Minh-Ville, le programme « Les mélodies de l’amitié » a réuni représentants diplomatiques, organisations internationales et communautés étrangères autour d’échanges culturels destinés à renforcer l’amitié entre les peuples.

Démonstrations de clubs d’arts martiaux à Hanoï. Photo : VNA

Du patrimoine à l’industrie culturelle : les arts martiaux de Hanoï en quête de valorisation

Héritage vivant de la culture de Thang Long, les arts martiaux traditionnels de Hanoï incarnent à la fois l’histoire, les valeurs morales et l’identité culturelle vietnamiennes. À l’heure où la capitale mise sur les industries culturelles comme moteur de développement, leur valorisation apparaît comme un enjeu majeur pour transformer ce patrimoine séculaire en ressource économique, touristique et créative.

Un représentant du Vietnam prend la parole lors de la session à Paris. Photo : UNESCO

L’UNESCO accorde au Vietnam une nouvelle voix dans l’évaluation du patrimoine mondial

Lors de la 11e session de l’Assemblée générale des États parties à la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, tenue les 17 et 18 juin 2026 à Paris, le Centre de recherche et de valorisation du patrimoine culturel (CCH) a officiellement obtenu le statut d’organisation non gouvernementale (ONG) accréditée pour exercer des fonctions consultatives auprès du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

Les organisateurs espèrent que le festival deviendra un événement culturel et touristique annuel incontournable, contribuant à promouvoir l’image de la capitale, à préserver les valeurs culturelles traditionnelles et à enrichir l’offre touristique de Hanoi. Photo: VNA

Le Festival du lotus de Hanoi célèbre l’héritage culturel de la fleur emblème

Cet événement vise à mettre en valeur les atouts culturels et touristiques de Thang Long-Hanoi, à célébrer la beauté et l’importance du lotus dans la vie vietnamienne et à promouvoir les produits à base de lotus dans le cadre des efforts déployés pour dynamiser les industries culturelles et touristiques de la capitale.

Santuaire de My Son. Photo: VNA

My Son conjugue préservation du patrimoine et innovation numérique

Face à une concurrence croissante entre les destinations touristiques, le sanctuaire de My Son multiplie les initiatives pour préserver l’authenticité de son patrimoine tout en développant des outils numériques destinés à enrichir l’expérience des visiteurs.

La beauté originelle des récifs rocheux de Bàn Than est disposée par la nature telle une œuvre d'art au milieu de la mer. (Photo : VNA)

Au large de Dà Nang, un joyau géologique façonné il y a des centaines de millions d’années

La commune insulaire de Tam Hai (Dà Nang) est célèbre pour son site classé au patrimoine national, regroupant Ban Than, Hon Mang et Hon Dua. Cet ensemble exceptionnel abrite une formation géologique datant d’environ 400 millions d’années, dont les spectaculaires couches rocheuses d’un noir de jais témoignent de l’histoire ancienne de la Terre et de l’action millénaire des éléments marins.

Des représentants de clubs de course à pied de tout le pays participant à la conférence de presse sur la course à pied « My Vietnam 2026 ». Photo: VNA

La course à pied «Mon Vietnam 2026» devrait attirer 15.000 participants

La compétition devrait accueillir environ 15.000 participants répartis sur quatre distances : 42 km, 21 km, 9,2 km et 2,9 km. Cet événement figure parmi les principales manifestations sportives du pays, organisées dans le cadre des célébrations du 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 – 2026).

Nguyen Phi Dung a aménagé une pièce de 50 m² au sein du siège de son entreprise familiale, équipée de climatiseurs et de déshumidificateurs, pour assurer la conservation rigoureuse de ses archives. (Photo : VNA)

Le plus grand collectionneur de journaux papier du Vietnam

Nguyen Phi Dung, résidant dans la province de Ninh Bình, est le détenteur de la plus vaste collection de presse écrite au Vietnam. Son fonds documentaire comprend plus de 400 000 exemplaires issus de plus de 1 000 titres, dont une centaine publiés avant 1954. En 2024, l’Organisation des records du Vietnam l’a officiellement reconnu comme le plus grand collectionneur de journaux parus au Vietnam, de la fin du XIXᵉ siècle à nos jours.