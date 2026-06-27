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Le Vietnam met à l'honneur le patrimoine culturel du peuple Cham

Réunissant des représentants du peuple Cham de plusieurs villes et provinces vietnamiennes, le 6e Festival culturel de l’ethnie Cham, organisé à Khanh Hoa, met à l'honneur un patrimoine historique et culturel exceptionnel, tout en réaffirmant la volonté des autorités de préserver la diversité culturelle et d'en faire un levier du développement durable.

Le 6e Festival culturel du peuple Cham, organisé à Khanh Hoa, met à l'honneur un patrimoine historique et culturel exceptionnel. Photo: VNA
Le 6e Festival culturel du peuple Cham, organisé à Khanh Hoa, met à l'honneur un patrimoine historique et culturel exceptionnel. Photo: VNA

Khanh Hoa (VNA) – Le 6ᵉ Festival culturel de l’ethnie Cham s’est ouvert vendredi soir 26 juin dans la province de Khanh Hoa, au Centre du Vietnam.

Cette édition réunit des centaines d’artistes, d’artisans et de représentants de la communauté Cham venus de sept villes et provinces du pays : Khanh Hoa, Gia Lai, Dak Lak, Lam Dong, An Giang, Tay Ninh et Ho Chi Minh-Ville.

À cette occasion, la vice-présidente vietnamienne, Vo Thi Anh Xuan, a salué la richesse du patrimoine historique et culturel de l’ethnie Cham, soulignant sa contribution importante à la diversité et au développement de la culture vietnamienne. Elle a rappelé que la préservation des langues, des écritures, des croyances et des traditions des minorités ethniques constituait un élément essentiel de la politique nationale de grande union.

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Les délégués au 6e Festival culturel du peuple Cham. Photo: VNA

Le patrimoine Cham comprend un ensemble remarquable de monuments religieux, de manuscrits anciens, de trésors nationaux, ainsi que de nombreux savoir-faire artisanaux, festivals et formes d’expression musicale. Selon la vice-présidente, cette richesse témoigne du caractère pluriel et inclusif de la culture vietnamienne.

Elle a appelé les autorités à poursuivre leurs efforts en faveur de la protection et de la valorisation de ce patrimoine, notamment grâce à l’application des nouvelles technologies, au renforcement de la coopération internationale et à l’amélioration des conditions de vie des communautés concernées.

Organisé sous le thème « Préserver et promouvoir l’identité culturelle de l’ethnie Cham dans la période d’intégration et de développement national », le festival vise également à renforcer les échanges entre les régions, à soutenir le développement du tourisme culturel et à faire de la culture un levier du développement durable.-VNA

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