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Célébration de la Journée de la famille vietnamienne en Israël

À l'occasion de la Journée de la famille vietnamienne, la communauté vietnamienne en Israël s'est réunie à Netanya pour célébrer les valeurs de solidarité et de cohésion. La rencontre a également été l'occasion de réaffirmer le soutien de l'ambassade du Vietnam et l'attachement de la diaspora à ses racines culturelles malgré un contexte sécuritaire toujours incertain.

L'ambassadeur du Vietnam en Israël, Nguyen Ky Son, offre des cadeaux à des enfants à l'occasion de la « Journée de la famille vietnamienne » en Israël. Photo : VNA
L'ambassadeur du Vietnam en Israël, Nguyen Ky Son, offre des cadeaux à des enfants à l'occasion de la « Journée de la famille vietnamienne » en Israël. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Une rencontre à l’occasion de la Journée de la famille vietnamienne (28 juin), a été organisée le 26 juin à Netanya par le Comité de liaison de la communauté vietnamienne en Israël, en coopération avec la branche israélienne de la société par actions de construction Central, réunissant des représentants de l’ambassade et des bureaux vietnamiens sur place, ainsi que des centaines de Vietnamiens vivant, travaillant ou étudiant en Israël.

À l'ouverture de la rencontre, la présidente de l'Association des Vietnamiens en Israël, Truong Thi Hong, a souligné que cette journée était l'occasion de célébrer les valeurs fondamentales de la famille, symbole d'amour, de solidarité et de soutien. Pour les Vietnamiens à l'étranger, a-t-elle ajouté, ces valeurs prennent une dimension particulière, la solidarité entre compatriotes constituant un lien essentiel au sein de la communauté.

Au nom de la communauté vietnamienne en Israël, elle a remercié l’ambassade du Vietnam pour son soutien constant, tout en réaffirmant la volonté des Vietnamiens d’Israël de préserver leur unité, de respecter les lois du pays d’accueil, de favoriser leur intégration et de contribuer au renforcement des relations d’amitié entre le Vietnam et Israël.

Mme Truong Thi Hong a également souhaité la bienvenue aux nouveaux travailleurs de la société Central récemment arrivés en Israël, les invitant à considérer la communauté vietnamienne comme une seconde famille. Elle a rappelé que plus de deux années de difficultés liées à la situation sécuritaire avaient renforcé l’esprit d’entraide et de solidarité entre les membres de la diaspora.

Présent à la rencontre, l'ambassadeur Nguyen Ky Son s'est déclaré ému de rencontrer, pour la première fois depuis sa prise de fonctions, un si grand nombre de compatriotes dans le cadre de cette célébration. Il a réaffirmé que la communauté vietnamienne en Israël faisait partie intégrante de la nation et assuré que l'ambassade continuerait de l'accompagner et de la soutenir dans sa vie quotidienne, ses études et son travail.

Il a souligné le rôle essentiel de la famille dans la préservation de l’identité culturelle vietnamienne et la transmission de l’attachement à la Patrie. Il a encouragé les Vietnamiens d’Israël à préserver la langue vietnamienne, à promouvoir les valeurs traditionnelles familiales et à véhiculer une image responsable, solidaire et respectueuse au sein de la société israélienne.

L’ambassadeur a également salué le calme, l’esprit de solidarité et le sens des responsabilités dont la communauté a fait preuve malgré les difficultés liées à la situation sécuritaire en Israël. Il a souhaité que l’Association des Vietnamiens en Israël continue à jouer son rôle de passerelle entre les ressortissants vietnamiens, l’ambassade et les autorités locales, contribuant ainsi au développement durable de la communauté.

La rencontre s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse, autour de spécialités culinaires vietnamiennes, de spectacles présentés par les membres de la communauté et d’activités destinées aux enfants. Les organisateurs ont estimé que cette célébration avait permis de renforcer les liens entre les Vietnamiens d’Israël et de promouvoir les valeurs de la famille vietnamienne au sein de la diaspora. -VNA

#Văn hóa soi đường #NQ 80 #Journée de la famille vietnamienne #Israël
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