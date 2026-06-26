Société

La famille vietnamienne s’adapte pour préserver ses valeurs durables

Les transformations de la famille reflètent une tendance inéluctable du développement, tout en ayant un impact direct sur des fonctions essentielles telles que l’éducation, la prise en charge, la protection, la cohésion intergénérationnelle et la préservation de l’identité culturelle.

Une famille prend une photo de souvenir à Hanoi à l'occasion du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du pays (30 avril 2025). Photo : VNA
Une famille prend une photo de souvenir à Hanoi à l'occasion du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du pays (30 avril 2025). Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Dans un contexte d’industrialisation, de modernisation, de transformation numérique et d’intégration internationale, les familles vietnamiennes connaissent de profondes mutations au niveau de leur structure démographique, de leurs modes de vie, de leurs pratiques professionnelles, de leur environnement médiatique et de leurs systèmes de valeurs.

Ces transformations offrent de nouvelles perspectives de développement, mais posent également d’importants défis à la préservation des valeurs traditionnelles.

La transformation de la famille à l’ère du numérique

Selon le prof.-Dr Nguyên Huu Minh, président de l’Association vietnamienne de sociologie (VSA), la famille vietnamienne a connu des changements importants tant dans sa structure que dans ses fonctions.

La taille moyenne des ménages a diminué, passant de 5,2 personnes en 1979 à 3,6 en 2024, tandis que le modèle de la famille multigénérationnelle a progressivement cédé la place à la famille nucléaire, composée principalement des parents et des enfants.

Cette tendance, quoique adaptée au processus d’urbanisation et d’industrialisation, affaiblit également les liens et le soutien intergénérationnels.

Un autre sujet de préoccupation est le déséquilibre persistant du taux de natalité entre les sexes, qui se maintient à environ 111 garçons pour 100 filles. Si cette tendance se poursuit, on estime que d’ici une dizaine d’années, près de 3,5 millions d’hommes auront des difficultés à fonder une famille.

La transformation de la structure familiale a également des répercussions sur les rôles liés aux soins et à l’éducation des enfants.

L’urbanisation et les migrations de travail contraignent de nombreux parents à travailler loin de chez eux, tandis que le système de prise en charge des personnes âgées demeure insuffisant, laissant de nombreux enfants à la charge de leurs grands-parents. Cette situation réduit la présence et le soutien parentaux durant le développement des enfants.

Selon le prof.-Dr Nguyên Huu Minh, la technologie ne peut se substituer entièrement à l’implication parentale. Par ailleurs, l’augmentation constante du taux de divorce ces dernières années a des conséquences importantes sur le bien-être des enfants.

Parallèlement, l’environnement numérique continue de transformer la vie familiale. La communication directe entre les membres d’un même foyer diminue, le fossé des générations se creuse et il devient de plus en plus difficile pour les parents d’accompagner et de soutenir leurs enfants.

Khuât Van Quy, directeur adjoint du Département de la culture de base, de la famille et des bibliothèques, a quant à lui souligné que, parallèlement à la famille nucléaire, de nouveaux modèles familiaux se développent, tels que les familles monoparentales, les familles recomposées et les personnes vivant seules.

Si ces modèles reflètent la dynamique des sociétés modernes, ils soulèvent également la question de la préservation du rôle éducatif de la famille et des valeurs traditionnelles.

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Une famille participe avec enthousiasme à la course dans le cadre du festival Mottainai 2023. Photo : VNA

Construire la famille vietnamienne à l’ère du numérique

La vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Trinh Thi Thuy, a déclaré que les transformations de la famille reflètent une tendance inéluctable du développement, tout en ayant un impact direct sur des fonctions essentielles telles que l’éducation, la prise en charge, la protection, la cohésion intergénérationnelle et la préservation de l’identité culturelle.

Des facteurs tels que le vieillissement de la population, la baisse de la natalité, les difficultés à concilier vie professionnelle et vie familiale, l’augmentation des taux de divorce, le fossé des générations et l’impact du numérique exigent des réponses et des politiques adaptées à cette nouvelle réalité.

Les experts s’accordent à dire que, malgré les mutations sociales, la famille demeure le lieu privilégié de la construction de la personnalité et de la transmission de valeurs fondamentales telles que le patriotisme, le respect de la loi, la solidarité et la culture du vivre-ensemble.

La résolution n°80-NQ/TW du Politburo sur le développement de la culture vietnamienne établit que le système des valeurs de la famille vietnamienne repose sur quatre piliers essentiels : la prospérité, le bonheur, le progrès et la civilisation.

Selon le le prof.-Dr Nguyên Huu Minh, cette approche répond adéquatement aux exigences du développement actuel. Toutefois, pour que ces valeurs se traduisent dans la vie quotidienne, il est nécessaire de définir des critères clairs et uniformes, et d’intégrer des indicateurs relatifs à la famille, à l’égalité des sexes et au bien-être familial dans les systèmes d’évaluation du développement socio-économique des communautés locales.

Les experts affirment que, dans cette nouvelle phase du développement national, une bonne compréhension des tendances de transformation de la famille et l’adoption de politiques d’adaptation efficaces contribueront à consolider la famille vietnamienne comme l’un des piliers fondamentaux du développement durable du pays. – VNA

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