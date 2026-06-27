Lam Dong accueille le Festival des sports 2026 avec une programmation internationale

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Hanoï (VNA) – Le Festival des sports (Sports Festival) 2026, organisé par l’Association sportive de la Police populaire du Vietnam en partenariat avec les autorités de la province de Lam Dong et le groupe NovaGroup, se tiendra du 7 juillet au 22 septembre à NovaWorld Phan Thiet, dans la province de Lam Dong. L’événement proposera un vaste programme de compétitions, d’échanges et d’activités ouvertes au grand public.

Selon les organisateurs, cette édition réunira une dizaine de disciplines sportives et accueillera plusieurs compétitions d’envergure nationale et internationale, notamment le Championnat national de triathlon, le tournoi international de tennis Master Tour 100 (35 ans et plus), l’ASEAN Police Open Golf Tournament 2026, le 2ᵉ tournoi ouvert de golf de la Police populaire, la course « 81 ans de parcours – Pour la sécurité nationale », ainsi que des épreuves de pickleball, de beach-volley et de tennis de plage.

Près de 17 000 athlètes et invités, parmi lesquels des sportifs professionnels et amateurs, des représentants officiels ainsi que des participants vietnamiens et étrangers, sont attendus. Par rapport à la première édition, le festival connaîtra une extension tant au niveau du nombre de disciplines que du format. Les différentes compétitions s’inscriront dans une programmation continue combinant épreuves sportives, rencontres communautaires et activités de découverte, afin d’encourager la pratique sportive et de renforcer les liens sociaux.

La cérémonie d'ouverture est prévue le 1er août et devrait accueillir environ 10.000 participants, constituant le temps fort de l'événement.

Selon Tran Duc Phan, vice-président de l’Association sportive de la Police populaire du Vietnam, le développement des activités sportives en plein air et du tourisme sportif au Vietnam favorise l’émergence d’événements de grande ampleur comme le Sports Festival. Au-delà de la compétition, cette manifestation vise à promouvoir l’exercice physique, à améliorer la santé et le bien-être des membres des forces de police ainsi que de l’ensemble de la population.

Grâce à une programmation plus ambitieuse et à l’organisation de plusieurs compétitions à dimension internationale, le Sports Festival 2026 ambitionne de devenir l’un des grands rendez-vous sportifs de l’été et de contribuer à diversifier l’offre d’activités communautaires durant la haute saison touristique.-VNA

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