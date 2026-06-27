Culture-Sports

Lam Dong accueille le Festival des sports 2026 avec une programmation internationale

Le Sports Festival 2026 réunira, de juillet à septembre à Phan Thiet, une dizaine de disciplines sportives et près de 17.000 participants. Les organisateurs entendent faire de cet événement un rendez-vous majeur associant compétitions, tourisme sportif et activités communautaires.

Le Sports Festival 2026 réunira, de juillet à septembre à Phan Thiet, une dizaine de disciplines sportives et près de 17.000 participants. Photo: tdtt.gov.vn.jpg
Le Sports Festival 2026 réunira, de juillet à septembre à Phan Thiet, une dizaine de disciplines sportives et près de 17.000 participants. Photo: tdtt.gov.vn.jpg

Hanoï (VNA) – Le Festival des sports (Sports Festival) 2026, organisé par l’Association sportive de la Police populaire du Vietnam en partenariat avec les autorités de la province de Lam Dong et le groupe NovaGroup, se tiendra du 7 juillet au 22 septembre à NovaWorld Phan Thiet, dans la province de Lam Dong. L’événement proposera un vaste programme de compétitions, d’échanges et d’activités ouvertes au grand public.

Selon les organisateurs, cette édition réunira une dizaine de disciplines sportives et accueillera plusieurs compétitions d’envergure nationale et internationale, notamment le Championnat national de triathlon, le tournoi international de tennis Master Tour 100 (35 ans et plus), l’ASEAN Police Open Golf Tournament 2026, le 2ᵉ tournoi ouvert de golf de la Police populaire, la course « 81 ans de parcours – Pour la sécurité nationale », ainsi que des épreuves de pickleball, de beach-volley et de tennis de plage.

Près de 17 000 athlètes et invités, parmi lesquels des sportifs professionnels et amateurs, des représentants officiels ainsi que des participants vietnamiens et étrangers, sont attendus. Par rapport à la première édition, le festival connaîtra une extension tant au niveau du nombre de disciplines que du format. Les différentes compétitions s’inscriront dans une programmation continue combinant épreuves sportives, rencontres communautaires et activités de découverte, afin d’encourager la pratique sportive et de renforcer les liens sociaux.

La cérémonie d'ouverture est prévue le 1er août et devrait accueillir environ 10.000 participants, constituant le temps fort de l'événement.

Selon Tran Duc Phan, vice-président de l’Association sportive de la Police populaire du Vietnam, le développement des activités sportives en plein air et du tourisme sportif au Vietnam favorise l’émergence d’événements de grande ampleur comme le Sports Festival. Au-delà de la compétition, cette manifestation vise à promouvoir l’exercice physique, à améliorer la santé et le bien-être des membres des forces de police ainsi que de l’ensemble de la population.

Grâce à une programmation plus ambitieuse et à l’organisation de plusieurs compétitions à dimension internationale, le Sports Festival 2026 ambitionne de devenir l’un des grands rendez-vous sportifs de l’été et de contribuer à diversifier l’offre d’activités communautaires durant la haute saison touristique.-VNA

#Sports Festival #NovaWorld Phan Thiet #Police populaire du Vietnam
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Le pourcentage de personnes pratiquant régulièrement une activité physique a augmenté de 10 %. Photo : Vietnamplus

Le Vietnam place le sport au cœur de sa stratégie de santé publique

Le Vietnam renforce sa stratégie de santé publique en mettant l’accent sur la prévention et la pratique sportive. Objectif : améliorer la condition physique, prolonger l’espérance de vie en bonne santé et construire une société plus dynamique, au service d’un développement durable.

Voir plus

L'ambassadeur du Vietnam en Israël, Nguyen Ky Son, offre des cadeaux à des enfants à l'occasion de la « Journée de la famille vietnamienne » en Israël. Photo : VNA

Célébration de la Journée de la famille vietnamienne en Israël

À l'occasion de la Journée de la famille vietnamienne, la communauté vietnamienne en Israël s'est réunie à Netanya pour célébrer les valeurs de solidarité et de cohésion. La rencontre a également été l'occasion de réaffirmer le soutien de l'ambassade du Vietnam et l'attachement de la diaspora à ses racines culturelles malgré un contexte sécuritaire toujours incertain.

Le 6e Festival culturel du peuple Cham, organisé à Khanh Hoa, met à l'honneur un patrimoine historique et culturel exceptionnel. Photo: VNA

Le Vietnam met à l'honneur le patrimoine culturel du peuple Cham

Réunissant des représentants du peuple Cham de plusieurs villes et provinces vietnamiennes, le 6e Festival culturel de l’ethnie Cham, organisé à Khanh Hoa, met à l'honneur un patrimoine historique et culturel exceptionnel, tout en réaffirmant la volonté des autorités de préserver la diversité culturelle et d'en faire un levier du développement durable.

Les délégués, invités internationaux et troupes artistiques posent pour une photo commémorative. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville renforce ses liens d’amitié par la culture

Organisé le 27 juin à Hô Chi Minh-Ville, le programme « Les mélodies de l’amitié » a réuni représentants diplomatiques, organisations internationales et communautés étrangères autour d’échanges culturels destinés à renforcer l’amitié entre les peuples.

Démonstrations de clubs d’arts martiaux à Hanoï. Photo : VNA

Du patrimoine à l’industrie culturelle : les arts martiaux de Hanoï en quête de valorisation

Héritage vivant de la culture de Thang Long, les arts martiaux traditionnels de Hanoï incarnent à la fois l’histoire, les valeurs morales et l’identité culturelle vietnamiennes. À l’heure où la capitale mise sur les industries culturelles comme moteur de développement, leur valorisation apparaît comme un enjeu majeur pour transformer ce patrimoine séculaire en ressource économique, touristique et créative.

Un représentant du Vietnam prend la parole lors de la session à Paris. Photo : UNESCO

L’UNESCO accorde au Vietnam une nouvelle voix dans l’évaluation du patrimoine mondial

Lors de la 11e session de l’Assemblée générale des États parties à la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, tenue les 17 et 18 juin 2026 à Paris, le Centre de recherche et de valorisation du patrimoine culturel (CCH) a officiellement obtenu le statut d’organisation non gouvernementale (ONG) accréditée pour exercer des fonctions consultatives auprès du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

Les organisateurs espèrent que le festival deviendra un événement culturel et touristique annuel incontournable, contribuant à promouvoir l’image de la capitale, à préserver les valeurs culturelles traditionnelles et à enrichir l’offre touristique de Hanoi. Photo: VNA

Le Festival du lotus de Hanoi célèbre l’héritage culturel de la fleur emblème

Cet événement vise à mettre en valeur les atouts culturels et touristiques de Thang Long-Hanoi, à célébrer la beauté et l’importance du lotus dans la vie vietnamienne et à promouvoir les produits à base de lotus dans le cadre des efforts déployés pour dynamiser les industries culturelles et touristiques de la capitale.

Santuaire de My Son. Photo: VNA

My Son conjugue préservation du patrimoine et innovation numérique

Face à une concurrence croissante entre les destinations touristiques, le sanctuaire de My Son multiplie les initiatives pour préserver l’authenticité de son patrimoine tout en développant des outils numériques destinés à enrichir l’expérience des visiteurs.

La beauté originelle des récifs rocheux de Bàn Than est disposée par la nature telle une œuvre d'art au milieu de la mer. (Photo : VNA)

Au large de Dà Nang, un joyau géologique façonné il y a des centaines de millions d’années

La commune insulaire de Tam Hai (Dà Nang) est célèbre pour son site classé au patrimoine national, regroupant Ban Than, Hon Mang et Hon Dua. Cet ensemble exceptionnel abrite une formation géologique datant d’environ 400 millions d’années, dont les spectaculaires couches rocheuses d’un noir de jais témoignent de l’histoire ancienne de la Terre et de l’action millénaire des éléments marins.

Des représentants de clubs de course à pied de tout le pays participant à la conférence de presse sur la course à pied « My Vietnam 2026 ». Photo: VNA

La course à pied «Mon Vietnam 2026» devrait attirer 15.000 participants

La compétition devrait accueillir environ 15.000 participants répartis sur quatre distances : 42 km, 21 km, 9,2 km et 2,9 km. Cet événement figure parmi les principales manifestations sportives du pays, organisées dans le cadre des célébrations du 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 – 2026).

Nguyen Phi Dung a aménagé une pièce de 50 m² au sein du siège de son entreprise familiale, équipée de climatiseurs et de déshumidificateurs, pour assurer la conservation rigoureuse de ses archives. (Photo : VNA)

Le plus grand collectionneur de journaux papier du Vietnam

Nguyen Phi Dung, résidant dans la province de Ninh Bình, est le détenteur de la plus vaste collection de presse écrite au Vietnam. Son fonds documentaire comprend plus de 400 000 exemplaires issus de plus de 1 000 titres, dont une centaine publiés avant 1954. En 2024, l’Organisation des records du Vietnam l’a officiellement reconnu comme le plus grand collectionneur de journaux parus au Vietnam, de la fin du XIXᵉ siècle à nos jours.