Hô Chi Minh-Ville célèbre le 50e anniversaire de l'attribution de son nom par une marche populaire

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Dans la matinée du 28 juin, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a organisé, au parc du 30 Avril, une marche populaire à l'occasion du 50e anniversaire de l'attribution officielle du nom de Hô Chi Minh-Ville (2 juillet 1976 - 2 juillet 2026).



Placée sous le thème « Itinéraire du patrimoine – En marche vers l'avenir », cette manifestation a réuni plus de 5.000 participants, parmi lesquels des représentants d’organismes centraux et locaux, des membres du corps consulaire, des forces armées et de nombreux habitants. L'événement visait à encourager la pratique du sport à l'exemple du Président Hô Chi Minh, tout en renforçant le sentiment de fierté et de responsabilité des citoyens dans la construction et le développement de la ville.



Prenant la parole lors de la cérémonie, le vice-président du Comité populaire municipal, Nguyen Manh Cuong, a rappelé que le 2 juillet 1976 constituait une date historique majeure. Selon lui, le fait de porter le nom du Président Hô Chi Minh est à la fois un honneur et une responsabilité, invitant chaque génération à préserver les traditions révolutionnaires ainsi que l'esprit de dynamisme, d'innovation et de créativité qui font l'identité de la métropole.



Le même jour, dans le quartier de Vung Tau, toujours à Hô Chi Minh-Ville, le journal Xây dựng (Construction) a organisé la course « Des pas pour bâtir l'avenir », qui a réuni près de 4.000 coureurs. La rédactrice en chef du journal, Nguyen Thi Hong Nga, a indiqué que cette manifestation visait à promouvoir le développement d'infrastructures modernes et d'un cadre de vie durable.



À cette occasion, le journal a remis 100 millions de dôngs à vingt enfants issus de familles défavorisées.



Selon les organisateurs, cette course ne se limite pas à une compétition sportive. Elle encourage un mode de vie sain tout en mettant en valeur le potentiel touristique du littoral de Vung Tau et la beauté de ses paysages. - VNA