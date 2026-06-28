Le ministère de la Sécurité publique envoie une équipe de secours au Venezuela

Hanoï (VNA) – Dans l'après-midi du 28 juin, à Hanoï, le ministère de la Sécurité publique a organisé la cérémonie de départ de son équipe de recherche et de sauvetage qui effectuera une mission au Venezuela.



Le général de corps d'armée Le Van Tuyen, vice-ministre de la Sécurité publique, a présidé la cérémonie. Y ont également participé Estela del Valle Quijada Suarez, chargée d'affaires par intérim de l'ambassade du Venezuela au Vietnam, le colonel Pham Hung Duong, chef adjoint du Département de la police de prévention et de lutte contre les incendies et de recherche et de sauvetage, chef de la mission, ainsi que les 41 membres du contingent.



Les séismes survenus le 24 juin ont provoqué de lourdes pertes humaines et matérielles au Venezuela. Selon les dernières informations disponibles au 28 juin, plus de 1.400 personnes ont perdu la vie, plus de 50.000 sont portées disparues et des dizaines de milliers d'habitations ont été détruites. Face à cette catastrophe, et conformément aux directives des dirigeants du Parti, de l'État et du gouvernement, le ministère vietnamien de la Sécurité publique a décidé d'envoyer une équipe au Venezuela afin de participer aux opérations de recherche des victimes, de sauvetage et de secours, ainsi qu'aux efforts de reconstruction.



Prenant la parole lors de la cérémonie, le général Le Van Tuyen a adressé ses sincères condoléances au gouvernement, au peuple vénézuéliens et aux familles des victimes. Il a souligné que l'envoi rapide de cette équipe visait non seulement à venir en aide aux populations sinistrées, mais témoignait également de la solidarité internationale, de la responsabilité humanitaire et des liens d'amitié traditionnels entre le Vietnam et le Venezuela.

Membres de l'équipe du ministère de la Sécurité publique lors de la cérémonie. Photo: VNA



Le vice-ministre Le Van Tuyen a demandé aux membres de la mission de faire preuve de courage, de solidarité et de discipline, tout en coopérant étroitement avec les autorités locales.



Pour sa part, Estela del Valle Quijada Suarez a exprimé sa profonde gratitude au Parti, à l'État, au gouvernement et au ministère vietnamien de la Sécurité publique pour leur soutien rapide au Venezuela. Elle s'est déclarée convaincue que, grâce à leur expérience, leur sens des responsabilités et leur courage, les membres de la mission vietnamienne contribueront à aider les populations touchées par les séismes à surmonter cette épreuve. -VNA