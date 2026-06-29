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La nouvelle résolution du Politburo promeut la diplomatie entre les peuples

La nouvelle résolution du Politburo promeut la diplomatie entre les peuples

Spectacle «Le bambou vietnamien» lors du programme artistique inaugurant la Semaine culturelle du Vietnam au Cambodge 2026. Photo: VNA
Spectacle «Le bambou vietnamien» lors du programme artistique inaugurant la Semaine culturelle du Vietnam au Cambodge 2026. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – La résolution n° 06-NQ/TW du Politburo, en date du 19 mai 2026, sur la mise en œuvre de la politique étrangère définie lors du 14e Congrès national du Parti, constitue une étape importante et un cadre directeur pour un développement plus approfondi, plus efficace et plus concret de la diplomatie entre les peuples dans les années à venir, a déclaré le colonel Trân Van Thông, chef adjoint du bureau de liaison et membre de la permanence du Comité central de l’Association d’amitié Vietnam-Cambodge.

Prenant en héritage la pensée diplomatique de Hô Chi Minh, qui préconise de «faire face aux contingences par ce qui est permanent», la diplomatie vietnamienne s’est toujours appuyée sur trois piliers : la diplomatie du Parti, la diplomatie de l’État et la diplomatie entre les peuples. L’esprit du 14e Congrès national du Parti promeut davantage cette pensée, en définissant clairement les affaires extérieures comme une «tâche essentielle et permanente», a-t-il déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

La promulgation par le Politburo de la résolution 06-NQ/TW constitue un tournant important, servant de principe directeur pour la diplomatie populaire en général, visant à une plus grande profondeur, efficacité et substance à l’avenir.

Le colonel Trân Van Thông a indiqué que la résolution définissait des orientations majeures qui devaient se traduire par des actions concrètes. Il a insisté sur la nécessité de suivre scrupuleusement les directives du secrétaire général du Parti et du président de la République lors de la Conférence nationale concernant l’étude, la diffusion et la mise en œuvre de la résolution.

Parmi les mesures essentielles, il a souligné l’importance de constituer un corps diplomatique doté d’uncaractère politique, d’une capacité d’adaptation et de compétences professionnelles solides, tout en réaffirmant que la politique étrangère est la responsabilité de l’ensemble du Parti, des forces armées et du peuple. Les comités du Parti, les autorités locales et les entreprises à tous les niveaux, a-t-il déclaré, doivent participer activement à la politique étrangère.

Le colonel Trân Van Thông a également appelé les ministères, les secteurs et les collectivités locales à élaborer des feuilles de route claires pour la mise en œuvre, en évitant le formalisme, la passivité, la rigidité et la complaisance.

Il a en outre insisté sur la nécessité de renforcer la coordination entre la diplomatie du Parti, la diplomatie de l’État et la diplomatie populaire, tout en intégrant plus étroitement la politique étrangère à la défense nationale et à la sécurité afin de construire une diplomatie globale et de créer des synergies. Dans le cadre de la diplomatie populaire, a-t-il déclaré, le rôle des associations d’amitié doit être optimisé.

Évoquant les relations entre le Vietnam et le Cambodge, il a déclaré que la diplomatie citoyenne joue un rôle de plus en plus important dans la consolidation de l’amitié et de la coopération entre les deux pays, pour le bien de leurs populations. Si la diplomatie du Parti et la diplomatie de l’État ont établi le cadre politico-juridique, la diplomatie populaire constitue un pont durable, favorisant la confiance et la compréhension mutuelles entre les deux nations.

Commentant la quatrième conférence conjointe de l’Association d’amitié Vietnam-Cambodge et de l’Association d’amitié Cambodge-Vietnam pour la période 2022-2027, qui s’est tenue à Hô Chi Minh-Ville en mai 2026, il a indiqué que cet événement visait à renforcer davantage l’amitié traditionnelle, la solidarité et la coopération globale entre les peuples des deux pays.

Il a souligné que lors de cette conférence, la vice-présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Thanh, présidente de l’Association d’amitié Vietnam-Cambodge, a insisté sur l’importance de tisser des liens, de bâtir la confiance et de transmettre l’esprit d’amitié aux générations futures. Des initiatives concrètes, telles que le programme « Cultiver l’amitié » en soutien aux étudiants cambodgiens et le forum bilatéral de coopération économique, ont porté leurs fruits.

Le colonel Trân Van Thông a également rappelé que Samdech Men Sam An, vice-présidente du Parti du peuple cambodgien, présidente du Conseil national du Front de solidarité pour le développement du Cambodge et présidente de l’Association d’amitié Cambodge-Vietnam, a réaffirmé la gratitude du peuple cambodgien envers les soldats volontaires et les experts vietnamiens pour leurs sacrifices et leur soutien dans la lutte contre le régime génocidaire. Elle a également exprimé l’espoir de poursuivre la coopération avec le Vietnam afin de bâtir une frontière de paix, d’amitié et de stabilité, tout en favorisant les échanges entre les jeunes générations.

Passant en revue la coopération bilatérale, il a soutenu que la diplomatie populaire a contribué concrètement à l’édification d’une frontière de paix, de stabilité et de développement commun, apportant des avantages tangibles aux communautés riveraines. La coopération en matière de sécurité a été renforcée grâce à une coordination interministérielle accrue pour lutter contre la criminalité transfrontalière et garantir l’ordre public. Le commerce bilatéral a maintenu une croissance positive grâce à l’amélioration des procédures douanières et frontalières, qui ont facilité les investissements et le tourisme.

Il a ajouté que la coopération s’est également étendue aux domaines de la santé, de l’éducation, du travail, de l’agriculture et de l’énergie. Des réunions annuelles régulières entre les localités frontalières ont permis aux deux parties de traiter rapidement les problèmes survenus lors de la mise en œuvre. – VNA

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