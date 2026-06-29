Politique

Au Soudan du Sud, l'Hôpital de campagne vietnamien n°7 honoré par les Nations Unies

En près d'un an de mission, l'Hôpital n°7 a assuré, 24 heures sur 24, des services médicaux et des soins d'urgence au personnel des Nations Unies et à la population locale.

Remise de la Médaille des Nations Unies pour le maintien de la paix à l'Hôpital de campagne de niveau 2 n°7 du Vietnam. Photo: qdnd.vn
Remise de la Médaille des Nations Unies pour le maintien de la paix à l'Hôpital de campagne de niveau 2 n°7 du Vietnam. Photo: qdnd.vn

Hanoï (VNA) – L'Hôpital de campagne de niveau 2 n°7 du Vietnam a reçu la Médaille des Nations Unies pour le maintien de la paix, une distinction qui marque une étape importante de sa participation à la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS).

La cérémonie de remise s'est tenue à Bentiu, en présence notamment du général-major Junhui Wu, commandant de la Force de la MINUSS, du général de brigade Syed Wajahat Hussain Naqvi, commandant du secteur Nord, ainsi que de représentants de partenaires internationaux.

Pour les 63 membres de l'Hôpital de campagne de niveau 2 n°7, cette médaille constitue une haute distinction décernée par les Nations Unies en reconnaissance de leurs efforts et de leur dévouement. Elle récompense non seulement le travail accompli par l'unité tout au long de son mandat, mais réaffirme également le rôle actif et le sens des responsabilités du Vietnam dans les opérations de maintien de la paix.

Dans son allocution, le général-major Junhui Wu a souligné que le Vietnam jouit d'une solide réputation depuis le déploiement de son premier hôpital de campagne de niveau 2 à Bentiu en 2018. Depuis sept ans, les hôpitaux de campagne vietnamiens font preuve d'un grand professionnalisme et d'un engagement exemplaire. L'Hôpital n°7 perpétue cette tradition par des actions concrètes au service de la Mission et de la population locale. Il a ajouté que cette distinction revient à chacun de ses membres, qu'il soit responsable, médecin, infirmier ou logisticien.

c18dbe1e90c5119b48d4.jpg
Le général-major Junhui Wu, commandant de la Force de la MINUSS, s'exprime à la cérémonie. Photo: qdnd.vn

De son côté, le général Syed Wajahat Hussain Naqvi a salué les contributions de l'Hôpital n°7, devenu un maillon essentiel du dispositif médical de la MINUSS. L'équipe médicale vietnamienne a assuré des soins de qualité, allant des consultations courantes aux interventions chirurgicales d'urgence, contribuant ainsi à la protection de la santé du personnel de maintien de la paix dans un environnement particulièrement difficile. Il a également mis en avant les activités humanitaires et le soutien apporté aux communautés locales vulnérables, qui contribuent à promouvoir une image positive des Nations Unies.

Lors de la cérémonie, Tran Duc Tai, directeur de l'Hôpital n°7, a exprimé sa profonde gratitude au ministère vietnamien de la Défense, au Département des opérations de paix, ainsi qu'aux responsables et aux unités de la MINUSS pour leur soutien constant.

En près d'un an de mission, l'Hôpital n°7 a assuré, 24 heures sur 24, des services médicaux et des soins d'urgence au personnel des Nations Unies et à la population locale. L'unité a pris en charge des milliers de patients, réalisé de nombreuses interventions chirurgicales et effectué plusieurs évacuations sanitaires par voie aérienne au profit de patients de différentes nationalités. -VNA

#maintien de la paix #MINUSS #CPTPP #NQ 59
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Voir plus

La conférence nationale visant à concrétiser la ligne extérieure du 14e Congrès national du Parti s'est tenue le 11 juin 2026 à Hanoï. Photo: VNA

Quand l’action extérieure devient un levier du développement national

Le 14e Congrès national du Parti a élevé la politique extérieure au rang de mission « essentielle et permanente », aux côtés de la défense et de la sécurité. Cette nouvelle orientation fait de la diplomatie un instrument stratégique au service du développement national, de la consolidation de la position internationale du Vietnam et de la création de nouvelles capacités de croissance.

Le Vietnam envoie au Venezuela un contingent de 82 cadres et soldats, accompagné de moyens et de matériel de secours, afin de participer aux opérations de recherche et de sauvetage et d’apporter son soutien aux efforts de gestion des conséquences des séismes. Les gardes-frontières y contribuent avec une équipe cynophile de recherche et de sauvetage composée de 10 cadres et soldats et de huit chiens spécialement entraînés. Photo : VNA

Encouragements aux gardes-frontières avant leur départ pour une mission de sauvetage au Venezuela

Le Vietnam envoie au Venezuela un contingent de 82 cadres et soldats, accompagné de moyens et de matériel de secours, afin de participer aux opérations de recherche et de sauvetage et d’apporter son soutien aux efforts de gestion des conséquences des séismes. Les gardes-frontières y contribuent avec une équipe cynophile de recherche et de sauvetage composée de 10 cadres et soldats et de huit chiens spécialement entraînés.

Le président du PPC et président du Sénat du Cambodge, Samdech Techo Hun Sen, et le secrétaire général du PCV, To Lam, en visite d’État au Cambodge, le matin du 6 février 2026, à Phnom Penh. Photo : VNA

Le Vietnam salue les 75 ans du Parti du peuple cambodgien

Le PCV continue, avec une constance sans faille, d’accorder une importance et une priorité de premier plan à ses relations avec le Cambodge, et est déterminé à œuvrer avec le PPC, l’État et le peuple cambodgiens pour préserver, consolider et transmettre aux générations futures ce patrimoine commun inestimable que constituent la solidarité, l’amitié traditionnelle et la coopération globale entre le Vietnam et le Cambodge.

La directrice du site des vestiges du président Hô Chi Minh dans la zone du Palais présidentiel, Lê Thi Phuong, le directeur du Musée de l’Histoire vivante, Thomas Le Goff (premier rang, à droite) et d’autres membres de la délégation posent avec un grand portrait du Président Hô Chi Minh. Photo : VNA

L’héritage du président Hô Chi Minh honoré en France

Une série d’activités ont été organisées à Montreuil du 26 au 28 juin pour commémorer le 115e anniversaire du départ du président Hô Chi Minh pour la marche vers la libération nationale (5 juin) et le 80e anniversaire de sa visite d’État en France en 1946 en tant qu’invité du gouvernement français.

Les délégués, invités internationaux et troupes artistiques posent pour une photo commémorative. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville renforce ses liens d’amitié par la culture

Organisé le 27 juin à Hô Chi Minh-Ville, le programme « Les mélodies de l’amitié » a réuni représentants diplomatiques, organisations internationales et communautés étrangères autour d’échanges culturels destinés à renforcer l’amitié entre les peuples.

Le Premier ministre Le Minh Hung prend la parole lors de la réunion gouvernementale consacrée à l’élaboration des lois pour juin. Photo : VNA

Le gouvernement accélère la réforme du cadre juridique

Le Premier ministre Le Minh Hung a présidé, le 27 juin à Hanoï, une réunion consacrée à l’élaboration des lois. Il a souligné que l’amélioration du cadre juridique devait lever les obstacles institutionnels, libérer les ressources, favoriser l’innovation et créer un environnement plus propice aux habitants, aux entreprises et à une croissance économique durable.

Le Premier ministre lao Sonexay Siphandone (droite) reçoit l'auditeur général du Vietnam Nguyen Huu Nghia. Photo: VNA

Audit d'État : le Vietnam et le Laos renforcent leur coopération bilatérale

Les Audits d'État du Vietnam et du Laos ont convenu de poursuivre la mise en œuvre de la Stratégie de coopération 2021-2030 ainsi que du plan d'action à moyen terme pour la période 2025-2028. Elles ont également décidé de proposer l'intégration des contenus de coopération en matière d'audit dans les accords annuels conclus entre les gouvernements vietnamien et lao.

L'ambassadeur du Vietnam en Belgique, Nguyen Van Thao, remet la décision de nomination de Philip Yvonne J. Van Gestel au poste de consul honoraire du Vietnam à Anvers. Photo: VNA

Un nouveau levier pour renforcer la coopération entre le Vietnam et la Belgique

La nomination de Philip Yvonne J. Van Gestel au poste de consul honoraire du Vietnam à Anvers marque une nouvelle étape dans le renforcement du réseau consulaire vietnamien en Belgique. Fort de plus de trois décennies de coopération avec le Vietnam, cet entrepreneur belge est appelé à favoriser les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays, en particulier dans le secteur stratégique de la logistique.