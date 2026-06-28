Politique

Le Président Ho Chi Minh à l’honneur à travers une série d’activités en France

L’un des temps forts de la manifestation a été la présentation du livre photographique bilingue vietnamien-français « Nguyen Ai Quoc - Ho Chi Minh et la France », publié conjointement par les Éditions de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) et le Site des vestiges du Président Ho Chi Minh au Palais présidentiel.

Des représentants de familles vietnamiennes résidant en France remettent au Site des vestiges du Président Hô Chi Minh au Palais présidentiel de précieux documents et photographies sur le Président Hô Chi Minh conservés en France. Photo : VNA
Des représentants de familles vietnamiennes résidant en France remettent au Site des vestiges du Président Hô Chi Minh au Palais présidentiel de précieux documents et photographies sur le Président Hô Chi Minh conservés en France. Photo : VNA

Paris (VNA) – Le 27 juin, le Site des vestiges du Président Ho Chi Minh au Palais présidentiel, en coordination avec l’ambassade du Vietnam et le Centre culturel du Vietnam en France, a organisé une série d’activités culturelles et scientifiques en hommage au Président Ho Chi Minh, à l’occasion du 115e anniversaire du départ de Nguyen Tat Thanh à la recherche d’une voie pour le salut national (5 juin 1911 - 5 juin 2026) et du 80e anniversaire de la visite du Président Ho Chi Minh en France en qualité d’hôte d’honneur du gouvernement français (1946-2026).

Ces activités comprenaient l’inauguration de l’exposition thématique « Nguyen Ai Quoc - Ho Chi Minh : un parcours en France au service de la paix et de l’indépendance nationale », la présentation de l’ouvrage photographique bilingue vietnamien-français « Nguyen Ai Quoc - Ho Chi Minh et la France », une cérémonie de réception de photographies d’archives offertes par des familles de Vietnamiens résidant en France ayant accueilli le Président Ho Chi Minh lors de sa visite de 1946, ainsi qu’un programme artistique consacré au dirigeant vietnamien.

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Espace d’exposition consacré aux livres, documents et objets sur le Président Ho Chi Minh dans le cadre de cette série d’activités. Photo : VNA

Lors de la cérémonie d’ouverture, la directrice du Site des vestiges du Président Ho Chi Minh au Palais présidentiel, Le Thi Phuong, a souligné que la France occupait une place particulière dans le parcours révolutionnaire du Président Ho Chi Minh, où il avait trouvé la voie menant à la libération nationale et posé les bases de la lutte pour l’indépendance du Vietnam.

L’ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai, a souligné que la vie et l’œuvre du Président Ho Chi Minh demeuraient un symbole de patriotisme, d’humanisme et d’aspiration à la paix, des valeurs qui conservent toute leur portée pour le Vietnam dans son développement actuel.

L’un des temps forts de la manifestation a été la présentation du livre photographique bilingue vietnamien-français « Nguyen Ai Quoc - Ho Chi Minh et la France », publié conjointement par les Éditions de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) et le Site des vestiges du Président Ho Chi Minh au Palais présidentiel. L’ouvrage rassemble près de 300 documents et photographies provenant de centres d’archives, musées et bibliothèques du Vietnam et de la France, ainsi que de nombreuses contributions de témoins historiques issus de la communauté vietnamienne en France.

Dans le cadre du programme, le Site des vestiges du Président Ho Chi Minh au Palais présidentiel a également reçu de nombreuses photographies d’archives offertes par la famille du docteur Le Van Cuu et celle du photographe Le Tan Xuan. Les objets remis comprenaient de nombreuses photographies du Président Ho Chi Minh, des images prises au domicile de Raymond et Lucie Aubrac, des numéros du journal L’Humanité publiant des photos du Président Ho Chi Minh, ainsi que de nombreux documents liés à sa visite en France en 1946 et aux activités diplomatiques vietnamo-françaises dans les années suivantes.

Selon les organisateurs, cette série d’activités a non seulement contribué à mieux faire connaître la vie, l’œuvre et l’héritage du Président Ho Chi Minh au public français et international, mais aussi à promouvoir les valeurs historiques et culturelles du Vietnam, à renforcer les liens entre la communauté vietnamienne en France et son pays d’origine, et à consolider l’amitié entre les peuples vietnamien et français. -VNA

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