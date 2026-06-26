Politique

Vietnam-Japon : coopération renforcée dans la formation

Le vice-Premier ministre Lê Tiên Châu a reçu, le 26 juin à Hanoï, Takebe Tsutomu, conseiller spécial de l’Alliance d’amitié parlementaire Japon-Vietnam.

Le vice-Premier ministre Le Tien Chau (à droite) reçoit Takebe Tsutomu, conseiller spécial de l'Alliance d'amitié parlementaire Japon-Vietnam, à Hanoï le 26 juin. Photo : VNA
Le vice-Premier ministre Le Tien Chau (à droite) reçoit Takebe Tsutomu, conseiller spécial de l'Alliance d'amitié parlementaire Japon-Vietnam, à Hanoï le 26 juin. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Lê Tiên Châu a reçu, le 26 juin à Hanoï, Takebe Tsutomu, conseiller spécial de l’Alliance d’amitié parlementaire Japon-Vietnam.

Le vice-Premier ministre s’est déclaré heureux de retrouver Takebe Tsutomu et a remercié l’Alliance d’amitié parlementaire Japon-Vietnam ainsi que ses dirigeants pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé lors de sa récente visite au Japon, effectuée à l’occasion de la 31e Conférence internationale « L’Avenir de l’Asie ».

Il a salué les contributions de longue date de Takebe Tsutomu au renforcement de l’amitié et de la coopération entre le Vietnam et le Japon depuis plus de trente ans, notamment dans les domaines des échanges entre les peuples, de la coopération décentralisée, de l’éducation et de la formation des ressources humaines, en mettant particulièrement en avant le projet de l’Université Vietnam-Japon (UVJ).

Le vice-Premier ministre a souhaité que Takebe Tsutomu continue d’encourager les organismes compétents des deux pays à renforcer leur coopération dans les domaines de l’éducation et de la formation. Il a également sollicité son soutien en faveur du développement de ressources humaines hautement qualifiées dans les secteurs où le Japon dispose d’une expertise reconnue et où le Vietnam présente un fort potentiel, notamment les sciences et les technologies, l’innovation, la transformation numérique, les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle.

Qualifiant l’Université Vietnam-Japon de projet emblématique de la coopération bilatérale en matière de développement des ressources humaines, Lê Tiên Châu a appelé à accélérer les négociations en vue de la conclusion d’un accord intergouvernemental sur le développement de l’établissement, avec pour objectif une signature en 2026.

Il a également plaidé pour l’approbation rapide du prêt et l’achèvement des procédures nécessaires afin de lancer les travaux de construction du campus au premier trimestre 2027. Il a en outre proposé de renforcer les liens entre les entreprises japonaises et l’université afin d’améliorer les perspectives d’emploi des diplômés et de développer des programmes de formation répondant aux normes internationales.

Le vice-Premier ministre a par ailleurs proposé d’intensifier la coopération entre les collectivités locales des deux pays, de promouvoir les échanges économiques, culturels, touristiques et humains, ainsi que d’encourager les ministères, organismes et autorités locales japonais à créer des conditions favorables aux ressortissants vietnamiens vivant, étudiant et travaillant au Japon.

Pour sa part, Takebe Tsutomu a indiqué que sa récente visite au Vietnam lui avait permis de constater le dynamisme et la détermination des nouveaux dirigeants vietnamiens. Il a notamment salué la forte dynamique de réformes engagée sous l’impulsion du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, président de la République Tô Lâm.

Le responsable japonais a réaffirmé sa volonté de mettre son expérience et son expertise au service du renforcement de la coopération bilatérale, en particulier dans les domaines du développement des ressources humaines, de l’écosystème des semi-conducteurs, de la formation juridique et du soutien à l’intégration de la communauté vietnamienne au Japon.

Il s’est également engagé à contribuer à la résolution des questions procédurales liées au projet de l’Université Vietnam-Japon et à soutenir les préparatifs des principales activités de coopération bilatérale prévues pour la période 2025-2026.- VNA

#Vietnam-Japon #coopération #formation
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