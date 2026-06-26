Politique

Le Vietnam propose d'accueillir la 14e Assemblée générale de l'ICAPP en 2028

La direction et les membres du Comité permanent de l'ICAPP ont salué la proposition du Vietnam, la qualifiant d'étape importante qui renforcerait le rôle de l'ICAPP et favoriserait la coopération entre les partis politiques asiatiques.

Ngo Le Van, membre du Conseil permanent du Comité du Parti du ministère des Affaires étrangères et vice-ministre des Affaires étrangères, est intervenu lors de la session consacrée à la transformation de l'Asie à l'ère numérique. (Photo : Courtoisie du ministère des Affaires étrangères)
Ngo Le Van, membre du Conseil permanent du Comité du Parti du ministère des Affaires étrangères et vice-ministre des Affaires étrangères, est intervenu lors de la session consacrée à la transformation de l'Asie à l'ère numérique. (Photo : Courtoisie du ministère des Affaires étrangères)

Hanoï (VNA) – Le Vietnam a proposé d'accueillir la 14e Assemblée générale de la Conférence internationale des partis politiques asiatiques (ICAPP) en 2028 lors de la 45e réunion du Comité permanent de l'ICAPP, qui s'est tenue à Oulan-Bator, en Mongolie, du 24 au 28 juin.

Cette réunion a rassemblé des représentants de 22 partis politiques membres du Comité, issus de 17 pays asiatiques. La délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV) était conduite par Ngo Le Van, membre du Conseil permanent du Comité du Parti auprès du ministère des Affaires étrangères et vice-ministre des Affaires étrangères.

S'exprimant lors de la réunion, Ngo Le Van a souligné l'importance du dialogue, du renforcement de la confiance et de la coopération pour la paix, la stabilité et le développement, dans un contexte international en pleine mutation.

Il a affirmé que le Parti communiste du Vietnam (PCV) accorde une grande importance à la diplomatie interpartis et au renforcement des liens avec les partis politiques de la région par le biais de mécanismes multilatéraux, soulignant son engagement à participer activement et de manière responsable aux activités communes de l'ICAPP.

La direction et les membres du Comité permanent de l'ICAPP ont salué la proposition du Vietnam, la qualifiant d'étape importante qui renforcerait le rôle de l'ICAPP et favoriserait la coopération entre les partis politiques asiatiques. Cette proposition devrait être officiellement annoncée et approuvée lors de la 13e Assemblée générale de l'ICAPP, qui se tiendra plus tard cette année.

S'exprimant lors d'une session spéciale consacrée à la transformation de l'Asie à l'ère numérique, le représentant vietnamien a souligné que l'intelligence artificielle (IA) est devenue un moteur essentiel de la croissance économique, du progrès social, de la compétitivité nationale et de la gouvernance mondiale.

Il a fait remarquer que les pays capables d'exploiter efficacement l'IA bénéficieraient de nouvelles opportunités de développement, tandis que ceux qui resteraient à la traîne pourraient voir leurs écarts de développement se creuser. Il a donc insisté sur le fait que l'IA ne doit pas être considérée simplement comme une question technologique, mais comme une priorité stratégique nécessitant une gouvernance efficace, une coopération internationale et la participation des partis politiques, des gouvernements, des entreprises, du monde universitaire et des citoyens.

Il a également mis en avant la résolution n° 57-NQ/TW du Politburo, qui identifie la science et la technologie, l'innovation et la transformation numérique comme des moteurs essentiels du développement national dans cette nouvelle ère, l'intelligence artificielle jouant un rôle central dans la promotion de l'innovation et d'une croissance durable.

Le Vietnam a proposé de renforcer le dialogue, d'instaurer la confiance, d'élargir la coopération en matière de recherche, de développer les ressources humaines, d'améliorer les capacités numériques et d'aider les pays en développement à participer plus activement à l'écosystème mondial de l'IA.

À cette occasion, Ngo Le Van a rencontré Sodbaatar Yangug, secrétaire général du Parti populaire mongol (PPM).

Ils ont fait le point sur les stratégies de développement respectives de leurs pays et ont partagé l'avis que les liens de longue date unissant les deux parties constituent une base solide pour l'approfondissement des relations bilatérales, et que la coopération économique doit en être un pilier essentiel.

Lors d'une rencontre avec Chung Eui-yong, président du Comité permanent de l'ICAPP, le responsable vietnamien a salué le rayonnement et l'influence croissants de l'ICAPP, tout en exprimant l'espoir d'une étroite coordination dans le cadre des préparatifs si le Vietnam accueille la 14e Assemblée générale de l'organisation en 2028.

Fondée à Manille, aux Philippines, en septembre 2000, l'ICAPP est le plus important forum multilatéral de partis politiques en Asie. Elle œuvre à la promotion de la confiance, de la compréhension et de la coopération en faveur d'une paix durable et d'une prospérité partagée. – VNA

#Vienam #Assemblée générale #ICAPP
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