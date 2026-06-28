Encouragements aux gardes-frontières avant leur départ pour une mission de sauvetage au Venezuela

Hanoï (VNA) – Le 28 juin, le Commandement des gardes-frontières a organisé une rencontre afin d’encourager les membres des forces qui participeront aux opérations de recherche, de sauvetage et de secours à la suite des séismes au Venezuela, avant leur départ pour cette mission internationale.



Conformément à une décision du ministère de la Défense, le Vietnam envoie au Venezuela un contingent de 82 cadres et soldats, accompagné de moyens et de matériel de secours, afin de participer aux opérations de recherche et de sauvetage et d’apporter son soutien aux efforts de gestion des conséquences des séismes. Les gardes-frontières y contribuent avec une équipe cynophile de recherche et de sauvetage composée de 10 cadres et soldats et de huit chiens spécialement entraînés. Cette équipe comprend un officier, neuf militaires de carrière et huit chiens de recherche et de sauvetage.



Lors de cette rencontre, le général de brigade Nguyen Duc Manh, commandant adjoint des gardes-frontières, a indiqué que les séismes de magnitude 7,2 et 7,5 qui avaient frappé le Venezuela le 24 juin 2026 avaient causé des pertes humaines et des dégâts matériels particulièrement importants. L’envoi par le Vietnam d’une force de recherche et de sauvetage témoigne de la tradition de solidarité du peuple vietnamien, de la politique extérieure ainsi que du sens des responsabilités du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens à l’égard de la communauté internationale. Il contribue également à affirmer le prestige et les capacités de l’Armée populaire du Vietnam en général, et des gardes-frontières en particulier, en matière d’intégration, de relations et de coopération internationales. Cette mission vise aussi à continuer de renforcer les relations d’amitié entre le Vietnam et le Venezuela.​

Le général Nguyen Duc Manh a demandé aux membres du contingent de respecter strictement les orientations et la politique extérieure du Parti, les politiques et les lois de l’État vietnamien, ainsi que les réglementations du pays hôte. Photo : VNA



Le commandant adjoint a souligné qu’il s’agissait d’un grand honneur, mais aussi d’une lourde responsabilité confiée par le Parti, l’État, le ministère de la Défense et le peuple. Les membres de cette mission sont des cadres et soldats d’élite, rigoureusement sélectionnés pour leurs qualités morales, leurs compétences professionnelles, leur condition physique et leur solide expérience des opérations de recherche et de sauvetage, tant au Vietnam qu’à l’étranger.



Le général Nguyen Duc Manh a demandé aux membres du contingent de respecter strictement les orientations et la politique extérieure du Parti, les politiques et les lois de l’État vietnamien, ainsi que les réglementations du pays hôte. Il les a exhortés à faire preuve de courage et des qualités propres aux soldats de l’Armée populaire du Vietnam, à rester unis, solidaires et à s’entraider afin de former un collectif fort et cohérent pour mener à bien la mission qui leur est confiée, à faire preuve d’esprit d’initiative, de créativité et de souplesse en toutes circonstances, à garantir leur propre sécurité ainsi que celle de leurs coéquipiers, et à accomplir avec succès leur mission de recherche et de sauvetage afin de contribuer à atténuer les pertes et les souffrances du peuple vénézuélien. -VNA