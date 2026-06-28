Économie

Le Vietnam et l'OCDE renforcent leur coopération

Lors de sa rencontre avec le secrétaire général adjoint de l'OCDE, le ministre vietnamien des Finances a réaffirmé la volonté du Vietnam de renforcer sa coopération avec l'organisation afin d'accélérer la mise en œuvre des normes internationales.

Panorama de la réception. Photo : thoibaotaichinhvietnam.vn.
Panorama de la réception. Photo : thoibaotaichinhvietnam.vn.

Hanoï (VNA) – Selon le ministère des Finances, le ministre Ngo Van Tuan a récemment reçu Yasushi Masaki, secrétaire général adjoint de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en visite de travail au Vietnam.

À cette occasion, Ngo Van Tuan a salué la qualité de la coopération entre le Vietnam et l'OCDE ces dernières années. Il a notamment souligné l'importance de l'assistance technique apportée par l'organisation au ministère des Finances, qui a contribué à moderniser le système fiscal vietnamien, à en renforcer la transparence conformément aux normes internationales, ainsi qu'à favoriser le développement du marché des capitaux et l'amélioration de la gouvernance des entreprises, en particulier des entreprises publiques.

Évoquant les engagements du Vietnam et les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial de l'OCDE en matière fiscale, le ministre a affirmé que le gouvernement considérait ce dossier comme une priorité. À ce jour, le Vietnam a déployé plusieurs mesures d'envergure, notamment la création d'un groupe de travail placé sous l'autorité du Premier ministre afin de coordonner la mise en œuvre de ces recommandations, ainsi que l'adoption d'un plan d'action national précisant les responsabilités de chaque ministère et organisme concerné.

En 2021, le Vietnam et l'OCDE ont signé un mémorandum d'entente (MoU) pour la période 2022-2026, établissant un cadre global de coopération dans plusieurs domaines d’intérêt commun tels que la transformation numérique, la croissance verte, le renforcement des institutions et l’amélioration de la qualité des ressources humaines.

Le ministre a également salué le soutien actif du secrétariat du Forum mondial, qui accompagne le Vietnam dans l'élaboration de son programme de travail et la définition de ses priorités afin de mettre pleinement en œuvre les recommandations du Forum mondial.

Le gouvernement vietnamien est déterminé à achever la révision et la modification des dispositions législatives relevant de son champ de compétence en matière d'administration fiscale, d'enregistrement des entreprises, d'identification des bénéficiaires effectifs et de lutte contre le blanchiment d'argent, afin de garantir un climat des affaires transparent et pleinement conforme aux normes internationales, a déclaré Ngo Van Tuan.

Le ministre a souligné que les recommandations de l'OCDE étaient en parfaite adéquation avec les objectifs de développement du Vietnam, tout en exprimant le souhait de renforcer davantage les échanges afin de porter la coopération entre les deux parties à un niveau supérieur.

De son côté, Yasushi Masaki a salué l’engagement et les efforts substantiels du Vietnam pour améliorer ses institutions, renforcer sa compétitivité et mettre en œuvre les recommandations. Le Vietnam est reconnu comme un partenaire important, contribuant activement aux programmes communs de la région. Il a affirmé que l’OCDE était prête à poursuivre sa coopération et à accompagner le Vietnam dans les temps à venir.

Les deux parties ont discuté de plusieurs questions, dont le plan d'action du ministère des Finances relatif à l'échange d'informations sur demande à des fins fiscales, la coopération fiscale entre l'OCDE et le Vietnam, les orientations de leur coopération pour la période 2026-2027. Elles ont également fait le point sur les activités conjointes prévues jusqu'à la fin de l'année 2026. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #OCDE
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