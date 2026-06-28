Culture-Sports

La Chine et le Portugal en finale du DIFF 2026 à Da Nang

Après plusieurs soirées de compétition, le jury du Festival international de feux d'artifice de Da Nang (DIFF) 2026 a retenu les équipes de Chine et du Portugal pour la finale, qui se déroulera le 11 juillet.

Organisé conjointement par le Comité populaire de Da Nang et le groupe Sun, le DIFF 2026 se déroule du 30 mai au 11 juillet et réunit dix équipes venues de Chine, de France, du Japon, d'Italie, d'Allemagne, de Macao (Chine), du Portugal, d'Australie, ainsi que deux équipes vietnamiennes. Photo : VNA
Organisé conjointement par le Comité populaire de Da Nang et le groupe Sun, le DIFF 2026 se déroule du 30 mai au 11 juillet et réunit dix équipes venues de Chine, de France, du Japon, d'Italie, d'Allemagne, de Macao (Chine), du Portugal, d'Australie, ainsi que deux équipes vietnamiennes. Photo : VNA

Da Nang (VNA) – Selon le Comité d’organisation du Festival international de feux d'artifice de Da Nang (DIFF) 2026, les équipes Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd (Chine) et Macedos Pirotecnia (Portugal) se sont qualifiées pour la finale du festival, prévue dans la soirée du 11 juillet.

Les deux équipes ont été retenues par le jury à l'issue des soirées de qualification, sur la base de plusieurs critères, notamment le concept et le thème du spectacle, la créativité, les effets pyrotechniques, la synchronisation entre la musique et les feux d'artifice, la qualité globale de la prestation ainsi que l'émotion suscitée auprès du public.

Championne en titre du DIFF 2025, l'équipe chinoise a une nouvelle fois séduit le public avec son spectacle intitulé « Fleur d'Orient ». De son côté, l'équipe portugaise Macedos Pirotecnia a marqué les esprits par une mise en scène raffinée, alliant harmonieusement musique et jeux de lumière. Lors de la soirée placée sous le thème « Vision », elle a notamment rendu hommage au Vietnam en recréant l'image emblématique des haies de bambous sur la chanson « Dòng máu Lạc Hồng ».

Le tirage au sort organisé le matin du 28 juin a déterminé l'ordre de passage de la finale. Le Portugal ouvrira la soirée, suivi de la Chine, autour du thème « Connecter les horizons ».

Les organisateurs ont également dévoilé la dotation du DIFF 2026 : 20.000 dollars pour l’équipe championne, 10.000 dollars pour l’équipe finaliste, ainsi que 5.000 dollars chacun pour le Prix de l’équipe préférée du public, décerné par vote des spectateurs, le Prix de la créativité et le Prix du meilleur espoir.

Organisé conjointement par le Comité populaire de Da Nang et le groupe Sun, le DIFF 2026 se déroule du 30 mai au 11 juillet et réunit dix équipes venues de Chine, de France, du Japon, d'Italie, d'Allemagne, de Macao (Chine), du Portugal, d'Australie, ainsi que deux équipes vietnamiennes.

La finale sera diffusée en direct sur la chaîne télévisée VTV1 à 20h10 le 11 juillet. – VNA

#CPTPP #NQ 59 #DIFF #DIFF 2026 #feux d'artifice Da Nang
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