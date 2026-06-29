Politique

📝Édito : Rationnalisation de l’appareil : de la réorganisation au fonctionnement

Cette réforme s’est déroulée simultanément dans de nombreux domaines : réorganisation de l’appareil administratif, restructuration des unités administratives et changement du modèle d’administration locale. La réduction des niveaux intermédiaires a facilité la décentralisation et la délégation de pouvoirs.

Rationnalisation de l’appareil : la révolution qui ouvre une nouvelle ère Des gens effectuent des démarches administratives dans le quartier de My Hao, province de Hung Yên. Photo : VNA
Rationnalisation de l’appareil : la révolution qui ouvre une nouvelle ère Des gens effectuent des démarches administratives dans le quartier de My Hao, province de Hung Yên. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Un an après la mise en œuvre à l’échelle nationale d’un modèle d’administration locale à deux niveaux et la réalisation de la plus grande restructuration organisationnelle depuis des décennies, l’appareil administratif s’est rationalisé, réduisant les niveaux intermédiaires et décentralisant davantage de pouvoirs aux échelons de base.

Cette réforme s’est déroulée simultanément dans de nombreux domaines : réorganisation de l’appareil administratif, restructuration des unités administratives et changement du modèle d’administration locale. La réduction des niveaux intermédiaires a facilité la décentralisation et la délégation de pouvoirs.

Lors d’une récente réunion sur le bilan d’une année de fonctionnement du modèle organisationnel global du système politique et du modèle d’administration à trois niveaux, à Hanoi, le 18 juin, le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm a déclaré que l’ensemble du système politique avait accompli un travail considérable et restructuré avec succès l’appareil en une courte durée de temps.

L’appareil gouvernemental a été restructuré et rationnalisé, à 14 ministères et 3 organismes de niveau ministériel, contre un total de 22 du mandat précédent. Le nombre d’organismes relevant du gouvernement a été réduit de 8 à 5. Le modèle de département général au sein des ministères et des secteurs a été supprimé.

À partir du 1er juillet 2025, l’ensemble du pays est passé au modèle d’administration locale à deux niveaux avec 34 unités administratives de niveau provincial et 3.321 unités administratives de niveau communal, les 696 unités administratives de niveau de district ont été supprimées.

La réorganisation de l’appareil administratif s’accompagne d’une restructuration du contingent des fonctionnaires et agents de la fonction publique, avec 209.598 postes supprimés.

Le contigent des employés à temps partiel au niveau communal a également été réorganisée, passant de plus de 106.901 personnes à plus de 48.000 pendant la période transitoire avant la cessation d’activité.

Cette rationnalisation ne vise pas seulement à réduire le nombre des effectifs. La politique centrale évolue d’une gestion des effectifs basée sur le nombre à une gestion des ressources humaines basée sur les postes, comme en démontrent le règlement n°183-QD/TW et la conclusion n°40-KL/TW du Politburo.

En réalité, de nombreuses localités ont cherché activement des moyens d'améliorer la qualité opérationnelle du nouveau modèle. La province de Hung Yên (Nord) a dépêché 316 fonctionnaires et agents de la fonction publique pour renforcer le niveau communal afin d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil administratif.

La ville de Cân Tho, dans le delta du Mékong, a reçu 949 tâches qui ont été décentralisées et déléguées par l’administration centrale ; elle a promulgué 22 décisions de décentralisation et 42 décisions de délégation de pouvoirs dans divers domaines.

Ninh Binh en est un autre exemple. Suite à la fusion de Hà Nam, Nam Dinh et Ninh Binh, la province a publié 119 documents relatifs à la décentralisation et à la délégation de pouvoirs, transférant 79 compétences du niveau provincial au niveau communal. Tous les 2.026 procédures administratives ont été intégrées au Portail national de la fonction publique.

Mais il n’en reste pas moins qu’après un an de fonctionnement du nouveau modèle, d’énormes progrès pourront être faits en matière de restructuration de l’appareil du système politique pour le rendre rationnalisé, efficace et efficient.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a indiqué que «l’appareil a été restructuré mais mais la qualité du fonctionnement n’est pas uniforme. Le nombre de points focaux a diminué, mais l’efficacité de la gouvernance n’est pas à la hauteur des exigences. Les compétences ont été décentralisées, mais les ressources, les capacités et les outils de mise en œuvre ne répondent pas aux besoins et aux objectifs pratiques de la nouvelle période».

La réalité au niveau local montre également que les communes gèrent désormais une charge de travail bien plus importante qu’auparavant, alors que les capacités des fonctionnaires, les conditions des infrastructures et les niveaux de développement varient considérablement d’une localité à l’autre. Dans de nombreuses localités, les infrastructures numériques, les bases de données, les logiciels spécialités laissent encore à désirer.

La réforme de l’appareil du système politique s’est limitée à «réduire le nombre d’unités administratives » sans pour autant « garantir une meilleure capacité de service ». La disparité est grandissante dans la qualité des services publics entre les grandes villes et les zones rurales, ainsi qu’entre les régions bien équipées en numérique et celles qui le sont moins.

Les agents locaux de la fonction publique sont surchargés de travail et soumis à une grande pression évaluative, ce qui peut facilement engendrer une peur de commettre des erreurs et une tendance à esquiver les tâches.

Les nouvelles limites administratives ne s’adaptent pas encore pleinement aux espaces économiques, auxespaces urbains, aux zones industrielles, aux zones touristiques, aux zones écologiques et aux corridors de développement. Les gens doivent parcourir de plus longues distances pour accéder aux services publics...

Les autorités centrales et locales ont reconnu et convenu de la nécessité de poursuivre l’amélioration des institutions, de réviser la décentralisation et la délégation de pouvoirs, de renforcer les ressources pour les échelons locaux, de promouvoir la transformation numérique, de constituer un contingent de fonctionnaires et agents de la fonction publique en fonction des postes, et en même temps, d’améliorer la responsabilisation et le contrôle du pouvoir.

L’année écoulée n’a marqué que le début d’un important processus de réforme. Les difficultés et les obstacles ont été identifiés plus clairement, et les solutions pour les surmonter sont en train d’être mises en œuvre de manière plus globale.

À mesure que les institutions continuent de s’améliorer, que les ressources sont allouées de manière plus appropriée, que les personnels de la fonction publique sont affectés en fonction de leurs compétences et que la transformation numérique s’accélère, le modèle d’administration locale à deux niveaux gagne de plus en plus en efficacité. – VNA

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#rationnalisation de l’appareil #modèle d’administration locale à deux niveaux
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