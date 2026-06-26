Sciences

Le Vietnam plaide pour une coopération scientifique renforcée au sein de l'ASEAN

À l'occasion de la 22e réunion ministérielle de l'ASEAN sur la science, la technologie et l'innovation, le Vietnam a appelé à renforcer la coopération régionale dans les technologies émergentes, estimant qu'elles constituent un levier essentiel pour accroître la compétitivité et favoriser une transformation numérique sûre et durable au sein du bloc.

La 22e réunion ministérielle de l'ASEAN sur la science, la technologie et l'innovation (AMMSTI-22) s'est tenue à Vientiane, au Laos, le 26 juin. Photo : asean.org
La 22e réunion ministérielle de l'ASEAN sur la science, la technologie et l'innovation (AMMSTI-22) s'est tenue à Vientiane, au Laos, le 26 juin. Photo : asean.org

Vientiane (VNA) – Le Vietnam a réaffirmé son engagement en faveur du renforcement de la coopération régionale lors de la 22e réunion ministérielle de l'ASEAN sur la science, la technologie et l'innovation (AMMSTI-22), tenue le 26 juin à Vientiane, au Laos.

Placée sous le thème « Faire progresser le Plan d'action de l'ASEAN sur la science, la technologie et l'innovation (APASTI) pour une ASEAN résiliente, durable et compétitive », la réunion a rassemblé les ministres et représentants des États membres de l'ASEAN ainsi que le secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hourn, afin d'examiner le rôle de la science, de la technologie et de l'innovation dans le renforcement de la résilience, de la compétitivité et du développement durable de la région.

Conduite par le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Bui Hoang Phuong, la délégation vietnamienne a présenté plusieurs propositions destinées à approfondir la coopération régionale.

Prenant la parole lors de la réunion, Bui Hoang Phuong a réaffirmé le soutien du Vietnam au Plan d'action de l'ASEAN, soulignant que la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique constituent des moteurs stratégiques du développement durable de la région.

Fort de l'expérience du Vietnam, il a proposé d'élargir les programmes de recherche conjoints dans plusieurs domaines prioritaires d'intérêt commun, notamment la sécurité de l'eau, l'agriculture de haute technologie résiliente au changement climatique et la transition énergétique verte.

Le vice-ministre a également insisté sur la nécessité de développer une main-d'œuvre hautement qualifiée en renforçant les réseaux entre les principales universités et instituts de recherche de l'ASEAN, tout en favorisant les échanges d'experts afin de réduire les écarts technologiques entre les États membres.

Il a, par ailleurs, plaidé pour l'élaboration de cadres régionaux communs applicables aux technologies stratégiques émergentes, telles que l'intelligence artificielle (IA), le big data, les technologies spatiales et la cybersécurité, afin de promouvoir un environnement numérique sûr et de renforcer la compétitivité de l'ASEAN.

L'un des principaux résultats de la réunion a été l'approbation d'une restructuration majeure du Comité de l'ASEAN sur la science, la technologie et l'innovation (COSTI). Le nombre de ses sous-comités sera ramené de neuf à cinq organes spécialisés afin d'améliorer la gouvernance, d'assurer une meilleure cohérence avec l'APASTI et d'accélérer la mise en œuvre des priorités régionales.

La réunion s'est également félicitée des avancées enregistrées concernant deux priorités économiques de l'ASEAN pour 2026 : une déclaration sur le renforcement de la coopération dans les sciences, les technologies et l'innovation spatiales, ainsi qu'un programme régional consacré aux applications de l'intelligence artificielle dans le secteur de la santé.

Les délégués ont lancé un appel à propositions dans le cadre du Fonds de l'ASEAN pour la science, la technologie et l'innovation (ASTIF), sous le thème « Grand défi de l'ASEAN : une région compétitive et résiliente grâce à l'IA », afin de mobiliser l'intelligence artificielle pour relever les défis régionaux, stimuler l'innovation et améliorer le bien-être des populations.

Ils se sont également félicités de la mise en service du Centre ASEAN–République de Corée de calcul haute performance, installé en Indonésie. Première infrastructure régionale de calcul haute performance, celui-ci devrait soutenir les recherches de pointe dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, la modélisation climatique, la prévision des catastrophes, la biotechnologie et l'innovation industrielle.

La réunion s'est achevée par l'adoption d'une déclaration commune réaffirmant la volonté de l'ASEAN de renforcer la coopération régionale en matière de science, de technologie et d'innovation (STI), ainsi que les partenariats avec ses partenaires de dialogue, afin de bâtir une ASEAN plus résiliente, durable et compétitive. La Malaisie accueillera la 23e réunion ministérielle de l'ASEAN sur la science, la technologie et l'innovation en juin 2027.- VNA

#Vietnam #ASEAN #coopération scientifique
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