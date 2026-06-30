Message de félicitations à l'Éthiopie après les élections générales

Hanoï (VNA) – À l'occasion de la victoire du Parti de la Prospérité aux septièmes élections générales en Éthiopie, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, a adressé, le 30 juin, un message de félicitations au président du Parti de la Prospérité et Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed Ali. -VNA
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Le Vietnam et les Émirats arabes unis scellent leur coopération dans le secteur de la défense
La coopération en matière de défense a enregistré des progrès significatifs, conformément au partenariat global Vietnam-Émirats arabes unis. Lors de récentes réunions et échanges de haut niveau, les dirigeants des deux pays sont parvenus à un accord important sur le renforcement de la coopération bilatérale en matière de défense, notamment dans le secteur industriel, tout en continuant de soutenir les grands événements organisés par les deux parties.
La Loi sur la capitale va dynamiser de nouveaux espaces de développement
La Loi sur la capitale confère à Hanoi de nombreux nouveaux mécanismes concernant la structure organisationnelle, les finances et le budget, l’investissement, la planification, le développement urbain, la science et la technologie, la culture, l’environnement et l’attraction des talents, créant ainsi les conditions permettant à la ville de prendre davante l’initiative en matière de gouvernance et de développement.
Dong Nai et Tay Ninh reçoivent les restes de soldats et d'experts rapatriés du Cambodge
Le 30 juin, dans la province de Tay Ninh, une cérémonie s’est tenue au cimetière des martyrs de Vinh Hung - Tan Hung pour accueillir 173 restes de soldats rapatriés par les équipes K70, K71 et K73.
Le ministère des AE soutient la coopération économique avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande
Le ministère vietnamien des Affaires étrangères entend renforcer son rôle de passerelle entre les entreprises nationales et les partenaires australiens et néo-zélandais. Lors d'une réunion tenue le 29 juin à Hanoï, le vice-ministre Nguyen Manh Cuong a appelé à intensifier la coopération économique, technologique et en matière d'innovation afin de tirer pleinement parti des Partenariats stratégiques globaux conclus avec les deux pays.
L’attraction des IDE doit renforcer la puissance et l’autonomie nationales
Le Vietnam se trouve désormais dans une position différente ; la question n’est plus de savoir comment attirer davantage de capitaux étrangers, mais plutôt comment utiliser efficacement les ressources étrangères pour renforcer la puissance intérieure du pays, ses capacités technologiques, sa compétitivité et son autonomie, a souligné le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm.
La présidente p.i du Venezuela remercie le Vietnam pour l'envoi d'une équipe de secours de 124 membres après le séisme
La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, a salué l'assistance rapide du Vietnam après les deux violents séismes qui ont frappé Caracas et l'État de La Guaira, remerciant le Vietnam pour le déploiement d'une équipe de secours de 124 membres, qu'elle a qualifié de contribution majeure aux opérations de recherche, de sauvetage et d'aide humanitaire.
Résolution n°10 : Promotion de l’efficacité des investissements étrangers au service du développement national
La Résolution fixe pour objectif global de faire du Vietnam une destination attractive pour les investissements étrangers de qualité à moyen et long terme. Elle vise à améliorer l’utilisation des capitaux étrangers afin de renforcer les capacités de production, de favoriser les transferts de technologies, de développer les compétences de la main-d’œuvre et d’intégrer davantage les entreprises vietnamiennes dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.
Le Conseil de la nation d'Algérie souhaite renforcer ses relations avec l'Assemblée nationale du Vietnam
Sous la direction du président Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie accorde une grande importance à la mise en œuvre de ce partenariat, à travers le renforcement du dialogue politique et l'élargissement de la coopération dans les domaines de l'économie, de l'investissement, du commerce, de la culture et des échanges entre les peuples, a indiqué le président du Conseil de la nation d’Algérie, Azzouz Nasri.
Conférence nationale pour la diffusion de la Résolution n° 10-NQ/TW du Bureau politique
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a participé à cet événement et y a prononcé un discours d'ouverture. Près de 2,1 millions de délégués ont été conviés à cette conférence, retransmise en direct sur les chaînes de la Télévision du Vietnam.
Le Vietnam et la Malaisie poursuivent le renforcement de leur coopération en matière de défense
Le Vietnam et la Malaisie entendent approfondir leur coopération en matière de défense, en renforçant les échanges de haut niveau, les mécanismes de dialogue et la mise en œuvre des accords de coopération conclus.
Le général Phan Van Giang reçoit le vice-ministre de la Défense des Émirats arabes unis
Le Vietnam et les Émirats arabes unis entendent renforcer leur coopération en matière de défense, en s'appuyant sur leur partenariat global récemment établi et en élargissant leur collaboration dans plusieurs domaines prioritaires.
Le Premier ministre Le Minh Hung appelle à renforcer le partenariat global avec le Canada
En recevant l'ambassadeur du Canada au Vietnam, Jim Nickel, le Premier ministre Le Minh Hung a réaffirmé la volonté du Vietnam de porter rapidement le Partenariat global entre les deux pays à un niveau supérieur. Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération, notamment dans les domaines du commerce, de l'innovation, des hautes technologies et de la transition verte.
Vietnam - République de Corée : vers des échanges commerciaux de 100 milliards de dollars en 2026
Le Premier ministre Le Minh Hung a appelé, le 29 juin à Hanoï, le Vietnam et la République de Corée à approfondir leur partenariat stratégique global, en accélérant la coopération dans les secteurs de pointe et en visant un volume d'échanges commerciaux de 100 milliards de dollars dès 2026.
Le président de l’AN Tran Thanh Man reçoit une délégation l’Institut de recherche économique Kimhakmin E-roun
Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a réaffirmé l'importance du partenariat stratégique global entre le Vietnam et la République de Corée, appelant à renforcer la coopération dans l'innovation, les sciences et les technologies afin de soutenir les objectifs de développement du Vietnam à l'horizon 2030 et 2045.
Le président de l’AN Tran Thanh Man appelle à renforcer le rôle central dans l'institutionnalisation des orientations du Parti
Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a appelé le Comité du Parti de l'Assemblée nationale à poursuivre son rôle central dans la traduction des orientations du Parti en textes législatifs. Il a insisté sur la nécessité d'améliorer la qualité du travail législatif, de renforcer la coordination institutionnelle et d'accélérer la transformation numérique afin de répondre aux exigences du nouveau modèle de gouvernance.
Le Premier ministre appelle à donner une nouvelle impulsion au développement concret des relations Vietnam-Australie
Le Premier ministre Le Minh Hung a appelé, le 29 juin à Hanoï, le Vietnam et l’Australie à impulser une nouvelle dynamique à leur partenariat stratégique global, en renforçant les échanges de haut niveau, la coopération économique et les investissements.
Le leader Tô Lâm appelle à construire une force d’artillerie et de missiles moderne
Le Vietnam entre dans une nouvelle période de développement. Pour parvenir à un développement rapide et durable, nous devons disposer d’une défense nationale forte, et les forces armées populaires doivent être révolutionnaires, régulières, bien exercées et modernes, dont la force d’artillerie et de missiles doit devenir la pierre angulaire de notre force de combat.
La nouvelle résolution du Politburo promeut la diplomatie entre les peuples
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📝Édito : Rationnalisation de l’appareil : de la réorganisation au fonctionnement
Cette réforme s’est déroulée simultanément dans de nombreux domaines : réorganisation de l’appareil administratif, restructuration des unités administratives et changement du modèle d’administration locale. La réduction des niveaux intermédiaires a facilité la décentralisation et la délégation de pouvoirs.
Au Soudan du Sud, l'Hôpital de campagne vietnamien n°7 honoré par les Nations Unies
En près d'un an de mission, l'Hôpital n°7 a assuré, 24 heures sur 24, des services médicaux et des soins d'urgence au personnel des Nations Unies et à la population locale.