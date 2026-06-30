Message de félicitations à l'Éthiopie après les élections générales

Sous la direction du président Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie accorde une grande importance à la mise en œuvre de ce partenariat, à travers le renforcement du dialogue politique et l'élargissement de la coopération dans les domaines de l'économie, de l'investissement, du commerce, de la culture et des échanges entre les peuples, a indiqué le président du Conseil de la nation d’Algérie, Azzouz Nasri.