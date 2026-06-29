Politique

Le Premier ministre Le Minh Hung appelle à renforcer le partenariat global avec le Canada

En recevant l'ambassadeur du Canada au Vietnam, Jim Nickel, le Premier ministre Le Minh Hung a réaffirmé la volonté du Vietnam de porter rapidement le Partenariat global entre les deux pays à un niveau supérieur. Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération, notamment dans les domaines du commerce, de l'innovation, des hautes technologies et de la transition verte.

La rencontre entre le Premier ministre Le Minh Hung et l’ambassadeur du Canada au Vietnam, Jim Nickel. Photo: VNA
La rencontre entre le Premier ministre Le Minh Hung et l’ambassadeur du Canada au Vietnam, Jim Nickel. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Le Minh Hung a reçu, dans l’après-midi du 29 juin à Hanoï, l’ambassadeur du Canada au Vietnam, Jim Nickel.

Le Premier ministre a salué le rôle actif joué par l’ambassadeur Jim Nickel et l’ambassade du Canada au Vietnam dans le renforcement des relations bilatérales.

Le Minh Hung a réaffirmé que le Vietnam considérait le Canada comme un partenaire important et souhaitait consolider davantage le partenariat global entre les deux pays, afin de le rendre plus solide, plus approfondi et plus efficace, en vue de le porter prochainement à un niveau supérieur.

Il s'est félicité des progrès enregistrés depuis l'établissement du partenariat global il y a près de dix ans. Les échanges de délégations et les contacts de haut niveau se sont poursuivis de manière régulière, tandis que les échanges commerciaux bilatéraux ont doublé en cinq ans pour atteindre 8,6 milliards de dollars en 2025.

Le Premier ministre a également salué les avancées de la coopération en matière de défense, marquées par la mise en œuvre du mémorandum sur le plan de coopération pour la période 2024-2026, ainsi que le développement de la coopération dans les opérations de maintien de la paix et la formation. Il a enfin relevé les résultats positifs obtenus dans les domaines de l'aide publique au développement, de l'éducation et de la formation, des échanges entre les peuples, ainsi que de la coordination au sein des forums multilatéraux.

vnanet-potal-thu-tuong-le-minh-hung-tiep-dai-su-canada-tai-viet-nam-8855782.jpg
Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) et l’ambassadeur du Canada au Vietnam, Jim Nickel. Photo: VNA

Le Premier ministre a toutefois souligné que les deux pays disposaient encore d’importantes marges de coopération, notamment dans les domaines de l’économie et du commerce, des sciences et des technologies, de l’innovation, de la transition verte et de l’énergie. Afin de renforcer davantage le Partenariat global Vietnam-Canada, il a invité l’ambassadeur à soutenir l’organisation de contacts, d’entretiens téléphoniques et d’échanges de délégations, en donnant la priorité aux visites des hauts dirigeants des deux pays.

Il a également appelé à encourager les entreprises canadiennes à investir dans les projets stratégiques au Vietnam, notamment dans les domaines de l'énergie, de l'économie verte et de l'économie circulaire.

Le Premier ministre a également exprimé le souhait que le Canada poursuive l'ouverture de son marché aux produits vietnamiens, notamment agro-sylvo-halieutiques, tout en renforçant la coopération dans la formation aux hautes technologies (IA, technologies quantiques, semi-conducteurs). Il a par ailleurs encouragé le développement des partenariats entre établissements d'enseignement des deux pays et l'ouverture de campus au Vietnam par des universités canadiennes de premier rang.

Le chef du gouvernement a également souhaité que les deux parties poursuivent leur étroite coordination et leur soutien mutuel au sein des organisations et forums régionaux et internationaux, notamment dans le cadre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), que le Vietnam présidera en 2026, et de l'APEC, dont il assurera la présidence en 2027.

L’ambassadeur canadien Jim Nickel a salué les réalisations du développement socio-économique du Vietnam et s’est déclaré impressionné par les orientations stratégiques du Parti et du gouvernement vietnamiens. Il a affirmé que le Canada considérait le Vietnam comme un partenaire important, jouant un rôle clé au sein de l’ASEAN et dans la région indo-pacifique. Il a réaffirmé l’importance accordée par le Canada au rôle central de l’ASEAN et remercié le Vietnam pour son soutien aux efforts canadiens visant à renforcer les relations avec l’ASEAN et à engager des négociations en vue d’un accord de libre-échange avec l’organisation.

L’ambassadeur a avancé plusieurs propositions concrètes de coopération dans les domaines de l’énergie, de la sécurité alimentaire, de la sécurité sanitaire des aliments, de l’aérospatiale, du transport maritime, de la lutte contre la cybercriminalité, la criminalité transnationale et des opérations de maintien de la paix des Nations unies. Il a réaffirmé que le Canada poursuivrait une coopération étroite avec le Vietnam, tant sur le plan bilatéral que dans les enceintes multilatérales.

À cette occasion, l’ambassadeur a transmis au Premier ministre Le Minh Hung une invitation de son homologue canadien, Mark Carney, à effectuer une visite au Canada. Il a ajouté que ce dernier souhaitait également se rendre au Vietnam à une date appropriée.-VNA

#CPTPP #NQ 59 #Vietnam #Canada
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Le général d’armée Phan Van Giang, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense (droite), reçoit l’ambassadeur du Canada au Vietnam, James Nickel. Photo: nhandan.vn

Vietnam et Canada approfondissent leur coopération de défense

Le Vietnam et le Canada souhaitent approfondir leur coopération en matière de défense, notamment dans la formation, les opérations de maintien de la paix des Nations unies, l’industrie de défense et la sécurité maritime, dans le cadre du développement positif de leur partenariat global.

Voir plus

Le président de l’Assemblée nationale (AN), Tran Thanh Man, également secrétaire du Comité du Parti de l’AN, à la 5ᵉ conférence du Comité exécutif de l'organisation du Parti de l’AN. Photo: VNA

Le président de l’AN Tran Thanh Man appelle à renforcer le rôle central dans l'institutionnalisation des orientations du Parti

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a appelé le Comité du Parti de l'Assemblée nationale à poursuivre son rôle central dans la traduction des orientations du Parti en textes législatifs. Il a insisté sur la nécessité d'améliorer la qualité du travail législatif, de renforcer la coordination institutionnelle et d'accélérer la transformation numérique afin de répondre aux exigences du nouveau modèle de gouvernance.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, secrétaire de la Commission militaire centrale, inspecte la garde d'honneur lors de l'événement, à Hanoi, le 29 juin. Photo: VNA

Le leader Tô Lâm appelle à construire une force d’artillerie et de missiles moderne

Le Vietnam entre dans une nouvelle période de développement. Pour parvenir à un développement rapide et durable, nous devons disposer d’une défense nationale forte, et les forces armées populaires doivent être révolutionnaires, régulières, bien exercées et modernes, dont la force d’artillerie et de missiles doit devenir la pierre angulaire de notre force de combat.

La conférence nationale visant à concrétiser la ligne extérieure du 14e Congrès national du Parti s'est tenue le 11 juin 2026 à Hanoï. Photo: VNA

Quand l’action extérieure devient un levier du développement national

Le 14e Congrès national du Parti a élevé la politique extérieure au rang de mission « essentielle et permanente », aux côtés de la défense et de la sécurité. Cette nouvelle orientation fait de la diplomatie un instrument stratégique au service du développement national, de la consolidation de la position internationale du Vietnam et de la création de nouvelles capacités de croissance.

Le Vietnam envoie au Venezuela un contingent de 82 cadres et soldats, accompagné de moyens et de matériel de secours, afin de participer aux opérations de recherche et de sauvetage et d’apporter son soutien aux efforts de gestion des conséquences des séismes. Les gardes-frontières y contribuent avec une équipe cynophile de recherche et de sauvetage composée de 10 cadres et soldats et de huit chiens spécialement entraînés. Photo : VNA

Encouragements aux gardes-frontières avant leur départ pour une mission de sauvetage au Venezuela

Le Vietnam envoie au Venezuela un contingent de 82 cadres et soldats, accompagné de moyens et de matériel de secours, afin de participer aux opérations de recherche et de sauvetage et d’apporter son soutien aux efforts de gestion des conséquences des séismes. Les gardes-frontières y contribuent avec une équipe cynophile de recherche et de sauvetage composée de 10 cadres et soldats et de huit chiens spécialement entraînés.

Le président du PPC et président du Sénat du Cambodge, Samdech Techo Hun Sen, et le secrétaire général du PCV, To Lam, en visite d’État au Cambodge, le matin du 6 février 2026, à Phnom Penh. Photo : VNA

Le Vietnam salue les 75 ans du Parti du peuple cambodgien

Le PCV continue, avec une constance sans faille, d’accorder une importance et une priorité de premier plan à ses relations avec le Cambodge, et est déterminé à œuvrer avec le PPC, l’État et le peuple cambodgiens pour préserver, consolider et transmettre aux générations futures ce patrimoine commun inestimable que constituent la solidarité, l’amitié traditionnelle et la coopération globale entre le Vietnam et le Cambodge.

La directrice du site des vestiges du président Hô Chi Minh dans la zone du Palais présidentiel, Lê Thi Phuong, le directeur du Musée de l’Histoire vivante, Thomas Le Goff (premier rang, à droite) et d’autres membres de la délégation posent avec un grand portrait du Président Hô Chi Minh. Photo : VNA

L’héritage du président Hô Chi Minh honoré en France

Une série d’activités ont été organisées à Montreuil du 26 au 28 juin pour commémorer le 115e anniversaire du départ du président Hô Chi Minh pour la marche vers la libération nationale (5 juin) et le 80e anniversaire de sa visite d’État en France en 1946 en tant qu’invité du gouvernement français.