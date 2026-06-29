Le président de l’AN Tran Thanh Man reçoit une délégation l’Institut de recherche économique Kimhakmin E-roun

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Hanoï (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale (AN), Tran Thanh Man, a reçu, dans l’après-midi du 29 juin à Hanoï, une délégation de l’Institut de recherche économique Kimhakmin E-roun (République de Corée), conduite par son directeur, le professeur Kim Hak-min, en visite de travail au Vietnam.

Tran Thanh Man a réaffirmé que le Vietnam considérait toujours la République de Corée comme l’un de ses partenaires stratégiques les plus importants dans les domaines du commerce, de l’investissement, du tourisme, de la culture, de la défense, de la sécurité ainsi que des sciences et des technologies.

La République de Corée compte actuellement près de 9 000 projets d'investissement en cours au Vietnam, représentant plus de 80 milliards de dollars de capitaux enregistrés. Depuis l’établissement du Partenariat stratégique global entre les deux pays en 2022, les relations bilatérales se sont fortement développées. Les visites d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, en République de Corée en août 2025, puis du président sud-coréen Lee Jae Myung au Vietnam en avril 2026, en témoignent.

Le président de l'Assemblée nationale s'est félicité du programme de travail de la délégation de l'Institut de recherche économique Kimhakmin E-roun au Vietnam, comprenant des échanges avec l'Université nationale du Vietnam à Hanoï ainsi que des visites à Can Tho et à Hô Chi Minh-Ville afin de renforcer la coopération dans des domaines prioritaires tels que l'innovation, le développement des ressources humaines, les villes intelligentes, les énergies renouvelables, l'intelligence artificielle et les industries vertes. Il a souligné que ces secteurs revêtaient une importance stratégique pour la réalisation des objectifs de développement du Vietnam à l'horizon 2030 et 2045.

Le président de l'AN Tran Thanh Man et la délégation de l’Institut de recherche économique Kimhakmin E-roun. Photo: VNA

Remerciant le président de l’Assemblée nationale pour son accueil, le professeur Kim Hak-min a partagé plusieurs expériences du développement de la République de Corée et proposé de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de l’innovation.

Fort de plus de trente ans d’expérience dans ce domaine, il a exprimé son souhait de mettre son expertise au service du Vietnam. Il a notamment proposé d’expérimenter un modèle de coopération en matière d’innovation dans trois régions et de développer six écosystèmes d’innovation afin de faire du Vietnam un acteur influent de l’innovation en Asie et dans le monde.​

Tran Thanh Man a souligné que la République de Corée était devenue, au cours des quarante dernières années, une économie développée grâce aux sciences, aux technologies, à l’innovation et à la transformation numérique. Il a exprimé le souhait que les deux parties poursuivent et élargissent leur coopération afin de promouvoir l’innovation au Vietnam. -VNA

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