Politique

Vietnam - République de Corée : vers des échanges commerciaux de 100 milliards de dollars en 2026

Le Premier ministre Le Minh Hung a appelé, le 29 juin à Hanoï, le Vietnam et la République de Corée à approfondir leur partenariat stratégique global, en accélérant la coopération dans les secteurs de pointe et en visant un volume d'échanges commerciaux de 100 milliards de dollars dès 2026.

Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) et l'ambassadeur de la République de Corée au Vietnam, Choi Young Sam. Photo: VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) et l'ambassadeur de la République de Corée au Vietnam, Choi Young Sam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Le Minh Hung a reçu, le 29 juin à Hanoï, l'ambassadeur de la République de Corée au Vietnam, Choi Young Sam, venu lui faire ses adieux à l'occasion de la fin de son mandat.

Le chef du gouvernement a salué le succès de la mission diplomatique de l'ambassadeur et ses contributions au renforcement du partenariat stratégique global entre les deux pays, qui n'a cessé de gagner en profondeur et d'apporter des bénéfices concrets aux deux peuples.

Passant en revue les principaux résultats de son mandat, Le Minh Hung a souligné la réussite des nombreux échanges de haut niveau, marqués notamment par la visite d'État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, en République de Corée en août 2025, puis celle du président sud-coréen Lee Jae Myung au Vietnam en avril 2026. Selon lui, la coopération en matière de défense, de sécurité, entre les collectivités locales ainsi que les échanges entre les peuples se sont continuellement développés, renforçant davantage la confiance politique entre les deux pays.

Le Premier ministre a appelé à intensifier les échanges de haut niveau, à renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité, à porter les échanges commerciaux à 100 milliards de dollars en 2026 puis à 150 milliards en 2030, dans un esprit d'équilibre et de durabilité, ainsi qu'à encourager les entreprises sud-coréennes à investir davantage au Vietnam, notamment dans les secteurs des équipements électroniques de haute technologie, des semi-conducteurs, des énergies renouvelables, du métro urbain et des villes intelligentes.

Il a réaffirmé que le gouvernement vietnamien continuerait à offrir des conditions favorables aux entreprises étrangères, notamment sud-coréennes, afin qu'elles puissent investir durablement au Vietnam.

Le Premier ministre a par ailleurs plaidé pour un renforcement de la coopération culturelle et du soutien au développement des industries culturelles du Vietnam, ainsi que pour l'élargissement des échanges entre les peuples, notamment par l'augmentation des quotas et des secteurs d'accueil des travailleurs vietnamiens en République de Corée, dans des domaines tels que les technologies de l'information, les services, les soins infirmiers et la construction navale.

De son côté, l'ambassadeur Choi Young Sam a réaffirmé l'attachement de la République de Corée au développement du partenariat stratégique global avec le Vietnam, en particulier dans les secteurs où elle dispose d'atouts, tels que les sciences et les technologies, les semi-conducteurs, les énergies renouvelables, le gaz naturel liquéfié (GNL), l'intelligence artificielle et les infrastructures. Il a souligné que son pays demeurerait un partenaire fiable et un accompagnateur du Vietnam dans la réalisation de ses objectifs de développement à l'horizon 2030 et 2045.

Il a exprimé le souhait que les autorités vietnamiennes continuent de créer des conditions favorables aux entreprises et aux citoyens sud-coréens vivant et investissant au Vietnam.

À cette occasion, Choi Young Sam a remercié les dirigeants vietnamiens et les autorités concernées pour leur soutien tout au long de son mandat, affirmant qu'il continuerait à contribuer au développement du partenariat stratégique global entre les deux pays. -VNA

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