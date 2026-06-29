Politique

Le Premier ministre appelle à donner une nouvelle impulsion au développement concret des relations Vietnam-Australie

Le Premier ministre Le Minh Hung a appelé, le 29 juin à Hanoï, le Vietnam et l’Australie à impulser une nouvelle dynamique à leur partenariat stratégique global, en renforçant les échanges de haut niveau, la coopération économique et les investissements.

Le Premier ministre Le Minh Hung et l’ambassadrice d’Australie au Vietnam, Gillian Bird. Photo: VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung et l’ambassadrice d’Australie au Vietnam, Gillian Bird. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Le Minh Hung a reçu, le 29 juin à Hanoï, l’ambassadrice d’Australie au Vietnam, Gillian Bird.

À cette occasion, il a salué la contribution active de la diplomate au développement du partenariat stratégique global entre les deux pays et s’est déclaré convaincu qu'elle continuerait à contribuer de manière concrète au renforcement des relations entre les deux pays.

Le chef du gouvernement a réaffirmé que le Vietnam considérait l’Australie comme un ami fiable et un partenaire stratégique global à fort potentiel, dont la position et le rôle ne cessent de se renforcer dans la région, les deux pays partageant de nombreux intérêts stratégiques. Il s'est félicité que les six domaines prioritaires du Programme d'action 2024-2027 pour la mise en œuvre du partenariat stratégique global Vietnam-Australie soient tous déployés conformément au calendrier prévu.

Afin de renforcer davantage la confiance politique, Le Minh Hung a appelé à bien préparer les prochains échanges de haut niveau, exprimant le souhait d’accueillir de nouveau le Premier ministre australien au Vietnam ainsi qu’à la réunion des dirigeants économiques de l’APEC 2027. Il a également plaidé pour le maintien régulier des mécanismes de coopération bilatérale dans tous les domaines.

Soulignant le fort potentiel de coopération, il a proposé des mesures ambitieuses pour porter les échanges commerciaux à 20 milliards de dollars et doubler les investissements bilatéraux. Il a également exprimé le souhait que l’Australie poursuive l’ouverture de son marché aux produits agricoles et aquatiques vietnamiens, assure un approvisionnement stable en carburants et limite les barrières commerciales ainsi que les enquêtes antidumping.

Le Premier ministre a souligné que le Vietnam continuerait d'offrir un environnement favorable aux entreprises étrangères, y compris australiennes, tout en perfectionnant son cadre juridique, notamment à travers la mise en œuvre de la résolution du Bureau politique sur le développement du secteur économique à capitaux étrangers. Il a proposé à l'Australie de faciliter les projets d'investissement vietnamien sur son territoire et de poursuivre son soutien à la formation et au renforcement des capacités des cadres et fonctionnaires vietnamiens.

Il a par ailleurs appelé à intensifier la coopération de manière substantielle et efficace dans les domaines de la défense et de la sécurité, des sciences et technologies, de la culture et des échanges entre les peuples.

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Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Pour sa part, Gillian Bird a salué les progrès socio-économiques du Vietnam et réaffirmé le soutien constant de l’Australie aux réformes engagées par le pays. Elle s’est engagée à poursuivre une coopération étroite avec les ministères, secteurs et les collectivités vietnamiennes afin de promouvoir les échanges de haut niveau, de stimuler les investissements australiens conformément à la Stratégie économique de l’Australie pour l’Asie du Sud-Est à l’horizon 2040 et de renforcer les programmes de formation.

L’ambassadrice a également annoncé qu’au cours de l’exercice budgétaire 2026-2027, l’Australie consacrerait près de 100 millions de dollars australiens d’aide publique au développement au Vietnam, principalement dans les domaines des sciences et technologies, du développement des compétences, des ressources humaines et de la lutte contre le changement climatique.

Les deux parties ont enfin convenu de poursuivre leur coordination au sein des mécanismes multilatéraux, de promouvoir les relations ASEAN–Australie ainsi que les accords de libre-échange régionaux, notamment le CPTPP et le RCEP, et de renforcer leur coopération en faveur de la liberté, de la sûreté et de la sécurité de la navigation maritime, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement de la région et du monde. L'Australie a également réaffirmé son soutien à l'organisation réussie par le Vietnam de l'Année de l'APEC 2027. -VNA

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