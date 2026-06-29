Un partenaire sud-coréen accompagne Tay Ninh dans le développement de son écosystème d’UAV

Tay Ninh (VNA) - Le vice-président du Comité populaire de la province de Tay Ninh, Pham Tan Hoa, a présidé, le 29 juin, une séance de travail avec la société sud-coréenne DTONIC VINA afin d’échanger sur les orientations de développement d’un écosystème de véhicules aériens sans pilote (UAV) et les opportunités de coopération en matière d’investissement dans les domaines des drones, de l’intelligence artificielle (IA) et des technologies stratégiques.

À cette occasion, les autorités provinciales ont présenté un aperçu du climat d’investissement de Tay Ninh, ainsi que les orientations de la province en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique. Elles ont également exposé leur stratégie de mise en place d’un écosystème d'UAV, ainsi que les mécanismes, politiques et projets majeurs actuellement à l’étude ou en cours de déploiement.

La République de Corée figure aujourd’hui parmi les principaux investisseurs étrangers de Tay Ninh. Parmi les plus de quarante pays et territoires investissant dans la province, elle se classe au deuxième rang en nombre de projets et au quatrième en termes de capitaux enregistrés, avec 298 projets totalisant plus de 2,36 milliards de dollars. Plusieurs entreprises sud-coréennes, dont Lotte Foods, Songwol, CJ Agri, Cobi Logistics et Speed Vina, y mènent des activités avec succès, contribuant au développement de l’industrie manufacturière, de la logistique et des industries de soutien de la province.

Les représentants de DTONIC VINA ont présenté les compétences, l’expérience et les solutions technologiques de l’entreprise dans les domaines des UAV et de l’IA, tout en proposant plusieurs pistes de coopération à Tay Ninh. Les deux parties ont également évoqué le potentiel d’application des UAV dans de nombreux secteurs, notamment l’industrie de haute technologie, la logistique, l’agriculture intelligente, la gestion des ressources naturelles, la protection de l’environnement, la surveillance des infrastructures, les opérations de secours ainsi que la gestion des frontières.

Les représentant de DTONIC VINA. Photo: VNA

Lors de cette réunion, Pham Tan Hoa a salué l’intérêt porté par DTONIC VINA aux orientations de développement scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique de Tay Ninh, en particulier dans les domaines des UAV, de l’IA et des technologies stratégiques. Il a réaffirmé que la province accueille favorablement les entreprises disposant de technologies avancées et d’une solide expertise souhaitant mener des activités de recherche, de coopération et d’investissement.

Selon lui, le développement d’un écosystème d’UAV constitue un axe stratégique de Tay Ninh pour accélérer les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique. Cette orientation s’inscrit dans le développement de l’industrie de haute technologie, de la logistique, de l’agriculture intelligente, de la gestion des ressources naturelles, de la protection de l’environnement, de la surveillance des infrastructures, des opérations de secours et de la gestion des frontières.

Les deux parties ont convenu d'étudier une coopération dans plusieurs domaines prioritaires, notamment la création d'un centre d'essais, de formation et de certification des opérateurs d'UAV répondant aux normes internationales, le développement d'une plateforme UTM et d'un système de gestion des opérations d'UAV, la formation des ressources humaines, le transfert de technologies et les applications des UAV, ainsi que l'investissement dans un complexe de recherche, de production, d'assemblage, d'essais et d'application des UAV à Tay Ninh. -VNA

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