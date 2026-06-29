Tourisme

Le numérique au service du tourisme vietnamien

Le développement du tourisme intelligent permet d’améliorer la qualité des services tout en renforçant la compétitivité des destinations.

Spectacle de mapping 3D projeté sur la Tour de la Tortue (Hanoï), associé à un écran d’eau. Photo : VNA
Spectacle de mapping 3D projeté sur la Tour de la Tortue (Hanoï), associé à un écran d’eau. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Dans le Programme de développement de l’économie numérique et de la société numérique pour la période 2026-2030, le tourisme figure parmi les secteurs prioritaires pour l’application des technologies numériques afin d’améliorer la gouvernance, la qualité des services et l’expérience des visiteurs.

L’objectif est que, d’ici à 2030, au moins 70 % des établissements touristiques utilisent des plateformes numériques pour leur gestion et leurs activités.

Aujourd’hui, de nombreuses localités accélèrent leur transformation numérique dans le secteur du tourisme. Les premiers résultats montrent que les technologies numériques contribuent déjà à améliorer la gestion et à renforcer l’attractivité des destinations.

Donner un nouvel élan aux destinations

Ninh Binh est aujourd’hui considérée comme l’une des provinces les plus avancées dans le développement d’un tourisme associé à la transformation numérique. Elle a déployé plusieurs solutions : cinq bornes interactives dans les principaux sites touristiques, 32 points d’accès Wi-Fi gratuits, l’application mobile « Ninhbinhtourisminfo » sur Android et iOS, la numérisation des informations des sites touristiques via des codes QR, ainsi qu’un centre d’assistance aux visiteurs intégrant un chatbot.

À ce jour, tous les grands sites touristiques de la province utilisent des billets électroniques avec code QR et proposent le paiement sans numéraire, contribuant ainsi à la croissance du tourisme local.

Au cours des six premiers mois de l’année, Ninh Binh a accueilli plus de 17,5 millions de visiteurs, soit une hausse de 23,19 % en glissement annuel. Les recettes touristiques ont dépassé 17.835 milliards de dôngs, en progression de 20,86 %.

À Da Nang, l’un des chefs de file du pays en matière de transformation numérique, l’écosystème du tourisme intelligent se développe de manière globale. Outre le recours régulier au marketing numérique pour promouvoir le tourisme, la ville a développé plusieurs applications et services destinés aux visiteurs, tels que « Da Nang Tourism », « Go! Đà Nẵng », « Da Nang Bus » et le chatbot « Da Nang Fantasticity », afin d’améliorer la qualité des services et de renforcer les liens entre touristes, entreprises et autorités.

Hanoï confirme également son rôle moteur dans le développement du tourisme numérique. Son secteur du tourisme concentre ses efforts sur plusieurs priorités : la mise en place d’une base de données touristique commune, le développement de plateformes numériques pour les entreprises du secteur, ainsi que le recours à la réalité virtuelle et à l’intelligence artificielle pour promouvoir les destinations et enrichir l’expérience des visiteurs.

vnanet-2.jpg
Une femme scanne un code QR pour découvrir le projet de numérisation de la place Hô Chi Minh, du Temple dédié au Président Hô Chi Minh et aux héros et martyrs, dans le quartier de Dông Hoi, province de Quang Tri. Photo : VNA


Vers un écosystème touristique intelligent

À l’échelle nationale, la transformation numérique du tourisme progresse rapidement. Selon Phan Thi Thai Ha, directrice générale adjointe du Centre d’information touristique de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, plusieurs plateformes numériques communes sont déjà opérationnelles, notamment la base de données nationale du tourisme, l’application « Vietnam Travel », ainsi que les systèmes de billetterie électronique et de guides multimédias.

Ces plateformes favorisent les échanges entre les autorités, les entreprises et les visiteurs, tout en constituant une base de données utile à la gestion, à l’élaboration des politiques et au développement de nouveaux produits touristiques.

Selon Ha Van Sieu, directeur général adjoint de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, la transformation numérique est devenue une tendance incontournable et une nécessité pour le secteur.

Le gouvernement a récemment approuvé le Programme de développement de l’économie numérique et de la société numérique pour 2026-2030.

Dans ce cadre, le secteur du tourisme renforcera l’application des technologies numériques à la gestion des établissements touristiques, développera une plateforme nationale de données touristiques et des systèmes de promotion du tourisme, tout en diversifiant les offres grâce au tourisme numérique, à la réalité virtuelle et à l’intelligence artificielle. L’objectif est que, d’ici à 2030, au moins 70 % des établissements touristiques utilisent des plateformes numériques pour leurs activités de gestion et d’exploitation.

Les initiatives déjà mises en œuvre dans de nombreuses localités montrent que la transformation numérique s’impose progressivement à toutes les étapes de l’activité touristique, de la gestion des destinations à l’accueil des visiteurs.

Le développement du tourisme intelligent permet ainsi d’améliorer la qualité des services tout en renforçant la compétitivité des destinations.

Avec une intégration toujours plus poussée des sciences, des technologies et du numérique, le tourisme vietnamien dispose de nouveaux atouts pour se développer de manière plus moderne, plus professionnelle et plus durable. -VNA

#Nghị quyết 57 #NQ 57 #tourisme intelligent #transformation numérique #Vietnam #destinations #innovation
Suivez VietnamPlus

Transformation numérique

Résolution en action

Intégration internationale

Sur le même sujet

Voir plus

Le "Train du patrimoine culturel des cinq portes" en service depuis le 6 septembre 2025. Photo: VNA

Les trains patrimoniaux un nouveau créneau dans la stratégie touristique du Vietnam

Un matin de week-end, le train patrimonial « 5 Cua O » (Cinq portes de Hanoi) quitta la gare de Hanoi au son du « xâm tau diên », une musique folklorique traditionnelle qui résonnait dans un wagon-salon. Par la fenêtre, l’agitation du Vieux Quartier s’estompa peu à peu et la structure métallique du pont historique de Long Biên apparut à l’horizon.

Sans posséder l’éclat tapageur de certaines destinations touristiques ni d’infrastructures monumentales, ce site séduit les visiteurs par son caractère sauvage, ses sentiers forestiers ombragés, le murmure des ruisseaux au cœur de la forêt et la sensation de sérénité qu’il procure. Photo: VNA

Montagne Dinh : une parenthèse de nature et de sérénité aux portes de Hô Chi Minh-Ville

À environ 80 km du Centre de Ho Chi Minh-Ville, situé dans les quartiers de Tan Hai, Long Huong et Chau Pha, la montagne Dinh est depuis longtemps une destination familière pour les amoureux de la nature et les amateurs de courts séjours le week-end. Culminant à plus de 500 mètres d’altitude, la montagne est recouverte de forêts verdoyantes et traversée par de nombreux cours d’eau naturels.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti de Khanh Hoa, Tran Phong, remet un cadeau commémoratif à l'ambassadeur d'Inde au Vietnam, Tshering Wangchuk Sherpa. Photo : VNA

Khanh Hoa souhaite attirer davantage de touristes indiens

Conformément à sa stratégie de développement touristique et à la résolution n°14-NQ/TU du Comité provincial du Parti, Khanh Hoa entend faire du tourisme un secteur économique de pointe pour la période 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2045, identifiant le marché indien, ainsi que d’autres marchés prometteurs, comme des marchés cibles.

La prison de Hoa Lo, haut lieu de mémoire historique, attire de nombreux touristes internationaux au cœur de la capitale. Photo : VNA

Le Vietnam suscite un intérêt croissant des voyageurs internationaux

Selon les données publiées récemment par Agoda pour la période du 1er janvier au 31 mai 2026, le Vietnam enregistre une forte progression de l’intérêt des voyageurs internationaux. Le marché chinois se distingue particulièrement, avec une hausse de 164 % des recherches d’hébergement par rapport à la même période de l’année dernière.

Le Géoparc mondial de Non Nuoc Cao Bang

Le Géoparc mondial de Non Nuoc Cao Bang

Consécration pour le patrimoine naturel : le 27 avril à Paris, l'UNESCO a mis à l'honneur de nouveaux sanctuaires géologiques tout en renouvelant sa confiance à 44 sites d'exception. Lors de cette cérémonie, le joyau vietnamien de Non Nuoc Cao Bang a vu son statut de Géoparc mondial brillamment confirmé.

Situé au complexe Sun World Ba Na Hills de Da Nang, le pont d'Or est devenu une attraction symbolique du Vietnam. Photo: VNA

Tourisme : l’attrait de Da Nang s’étend désormais bien au-delà du centre-ville

Le rayonnement touristique de Da Nang est également renforcé par sa reconnaissance internationale. La ville a récemment été classée au deuxième rang des « destinations estivales les plus attractives d’Asie » par Lonely Planet, confirmant son statut de pôle majeur du tourisme, des loisirs et des expériences haut de gamme dans la région.

Con Dao, l'une des îles les plus mystérieuses et sauvages au monde. Photo : VNA

Con Dao, l'une des îles les plus mystérieuses et sauvages au monde

Avec sa beauté sauvage caractéristique, l’harmonie entre mer bleue, montagnes rocheuses et sérénité, Con Dao possède un attrait singulier, à la fois mystérieux et fascinant. Elle affirme ainsi progressivement sa position de destination riche en expériences sur la carte touristique mondiale.

Les "Îles des Pirates" forment une magnifique région maritime où les touristes peuvent admirer une nature préservée et découvrir l’histoire locale. Photo : VNA

An Giang simplifie les procédures et mise sur le numérique pour attirer les touristes

An Giang connaît une forte croissance de son secteur touristique, portée par l’essor des arrivées nationales et internationales, en particulier à Phu Quoc. La province accélère ses réformes administratives et sa transformation numérique afin d’améliorer l’expérience des visiteurs et d’attirer davantage de touristes. Grâce à ses politiques d’ouverture, ses investissements dans les infrastructures et la valorisation de ses atouts naturels et culturels, An Giang ambitionne de devenir une destination touristique majeure en Asie du Sud-Est.

Lam Binh édifie un « Village de création de contenu numérique » associé au développement du tourisme

Lam Binh édifie un « Village de création de contenu numérique » associé au développement du tourisme

Forte de ses paysages naturels majestueux, d’un climat pur et d’une identité culturelle ethnique singulière et bien conservée, la commune montagneuse de Lam Binh (province de Tuyên Quang) s’oriente vers un développement touristique étroitement lié à la transformation numérique et à l’économie numérique pour la période 2026-2030. Cette stratégie vise à créer des emplois, à accroître les revenus des habitants, à préserver le patrimoine culturel et à dynamiser le développement socio-économique local.

Avec ses eaux cristallines et ses paysages majestueux, le lac Hoa Binh est devenu une destination incontournable pour les visiteurs de la province de Phu Tho. Photo : VNA

Vers un pôle touristique majeur : les ambitions de Phu Tho à l’horizon 2030

Située à la porte d’entrée de la moyenne région et des montagnes du Nord, et bénéficiant de liaisons aisées avec Hanoï ainsi qu’avec les provinces du delta du fleuve Rouge, Phu Tho dispose d’importantes ressources touristiques. La province abrite près de mille sites classés, six trésors nationaux et cinq patrimoines culturels reconnus par l’UNESCO, notamment pour le culte des rois Hung et le chant Xoan.

Des touristes apprécient de découvrir la vie marine au musée de l'Institut océanographique de Nha Trang. Photo: VNA

Khanh Hoa mise sur la culture locale et le tourisme familial pour dynamiser son offre

Selon le Département provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, la province a accueilli au premier semestre plus de 9,2 million de visiteurs, soit une hausse de 52,93% par rapport à la même période de 2025. Parmi eux, les touristes internationaux représentent plus de 3,8 millions de personnes. La province a généré des recettes touristiques estimées à 33 893 milliards de dongs (plus de 1,33 milliard de dollars).

Des touristes aux chutes de Ban Giôc. Photo: VNA

Vers un tourisme plus qualitatif : le pari de Cao Bang

Portée par la popularité croissante des réseaux sociaux, la province montagneuse de Cao Bang attire un nombre grandissant de visiteurs séduits par ses paysages naturels, son patrimoine culturel et ses coûts de séjour abordables. Face à cette dynamique, les autorités locales et les professionnels du secteur cherchent désormais à accroître la valeur ajoutée de l’offre touristique afin de favoriser une croissance durable et renforcer l’attractivité de la destination.

Des visiteurs utilisent un code QR pour consulter les informations touristiques au mât de souveraineté de Phu Quy (Lâm Dông). Photo : VNA.

Le tourisme vietnamien accélère sa transformation numérique grâce à l’IA

Le Programme de développement de l’économie numérique et de la société numérique 2026-2030 fait de la transformation numérique du tourisme une priorité. S’appuyant sur les données numériques et l’intelligence artificielle, il vise à moderniser la gestion du secteur, enrichir l’expérience des visiteurs et renforcer la compétitivité du tourisme vietnamien.

Photo ; VNA

Le Vietnam, destination aux mille expériences

Des montagnes embrumées du Nord aux plages de sable fin bordant les eaux turquoise du Centre, en passant par les plaines fluviales fertiles du Sud, chaque destination révèle une identité propre et séduit un nombre croissant de visiteurs vietnamiens et étrangers.