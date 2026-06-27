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Montagne Dinh : une parenthèse de nature et de sérénité aux portes de Hô Chi Minh-Ville

À environ 80 km du Centre de Ho Chi Minh-Ville, situé dans les quartiers de Tan Hai, Long Huong et Chau Pha, la montagne Dinh est depuis longtemps une destination familière pour les amoureux de la nature et les amateurs de courts séjours le week-end. Culminant à plus de 500 mètres d’altitude, la montagne est recouverte de forêts verdoyantes et traversée par de nombreux cours d’eau naturels.

Sans posséder l’éclat tapageur de certaines destinations touristiques ni d’infrastructures monumentales, ce site séduit les visiteurs par son caractère sauvage, ses sentiers forestiers ombragés, le murmure des ruisseaux au cœur de la forêt et la sensation de sérénité qu’il procure. Photo: VNA
Sans posséder l’éclat tapageur de certaines destinations touristiques ni d’infrastructures monumentales, ce site séduit les visiteurs par son caractère sauvage, ses sentiers forestiers ombragés, le murmure des ruisseaux au cœur de la forêt et la sensation de sérénité qu’il procure. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Située à l’est de Hô Chi Minh-Ville, la montagne Dinh apparaît comme un havre de verdure où nature, histoire et spiritualité s’entremêlent pour créer un attrait singulier. Sans posséder l’éclat tapageur de certaines destinations touristiques ni d’infrastructures monumentales, ce site séduit les visiteurs par son caractère sauvage, ses sentiers forestiers ombragés, le murmure des ruisseaux au cœur de la forêt et la sensation de sérénité qu’il procure.

Un retour aux sources au cœur de la nature

À environ 80 kilomètres du centre de Hô Chi Minh-Ville, dans les quartiers de Tân Hai, Long Huong et Châu Pha, la montagne Dinh est depuis longtemps une destination prisée des amoureux de la nature et des adeptes d’escapades de fin de semaine. Culminant à plus de 500 mètres d’altitude, elle est recouverte d’une végétation luxuriante et traversée par de nombreux cours d’eau naturels.

Au-delà de son intérêt écologique, la montagne Dinh porte aussi une forte empreinte historique liée à la révolution vietnamienne. Selon plusieurs documents, son nom viendrait du fait que le général Yen Thanh Hau, sous la dynastie des empereurs Nguyen, y aurait installé un camp militaire lors de la mise en valeur de la région de Ba Ria.

À l’opposé de l’animation des plages de Vung Tau, la montagne Dinh offre une atmosphère paisible et authentique. Le long des sentiers, les visiteurs découvrent des ruisseaux limpides, des rochers recouverts de mousse et le chant des oiseaux résonnant dans le silence de la forêt.

Pour de nombreux jeunes, cet espace naturel constitue un lieu idéal pour se ressourcer après les journées de travail. Beaucoup y pratiquent la randonnée, le camping ou viennent admirer le lever du soleil.

Une visiteuse, Pham Quynh Anh, originaire de Ho Chi Minh-Ville, a confié que ce qu’elle apprécie le plus est le sentiment d’être totalement immergée dans la nature. L’air pur, la fraîcheur de la forêt et le bruit apaisant de l’eau lui procurent une profonde sensation de détente.

L’un des sites les plus connus est le mont La Ban, considéré comme un point idéal pour observer l’ensemble de la région. Autrefois, il aurait servi de zone d’atterrissage pour hélicoptères militaires en raison de son relief plat.

Pour atteindre son sommet, les visiteurs doivent emprunter des sentiers parfois escarpés et glissants. L’effort est toutefois largement récompensé par une vue panoramique sur la ville de Ba Ria, Vung Tau et la péninsule de Long Son.

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Un temple niché dans la vallée du mont Dinh. Photo : VNA

Les ruisseaux Tien et Da offrent quant à eux un cadre plus doux, avec de petites cascades et des bassins naturels où les visiteurs peuvent se reposer ou se baigner.

Selon les randonneurs expérimentés, la période idéale pour découvrir la montagne Dinh s’étend de la fin de l’année au début de l’été, lorsque le temps est sec et que les sentiers sont plus facilement praticables.

Un haut lieu spirituel niché dans la montagne

La montagne Dinh est également réputée pour ses pagodes dissimulées au cœur de la forêt. Accrochée à flanc de montagne, la pagode Hang Mai attire depuis longtemps de nombreux pèlerins malgré les épreuves du temps. Non loin de là, la pagode Tây Phuong est connue pour les singes vivant en liberté dans ses environs. La pagode Phat Quang accueille quant à elle de nombreuses activités bouddhistes lors des grandes célébrations religieuses.

Dans ce cadre empreint de quiétude, le son des cloches se mêle au souffle du vent dans les arbres, créant une atmosphère propice au recueillement et à la méditation.

Ces dernières années, avec l’essor de l’écotourisme et des voyages axés sur l’expérience, la montagne Dinh est devenue une destination de plus en plus prisée. Sa proximité avec les grands centres urbains, conjuguée à la richesse de son patrimoine naturel, historique et culturel, en fait un site particulièrement prometteur pour le développement d’un tourisme durable.

Toutefois, habitants et visiteurs soulignent la nécessité de protéger la forêt et de préserver l’environnement afin de garantir un développement harmonieux du site.

La montagne Dinh demeurera ainsi un précieux écrin de verdure, offrant à la fois découverte, détente et ressourcement au cœur de la nature du Sud du Vietnam. -VNA

#Montagne Dinh
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