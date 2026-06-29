Économie

Le système national d’identification des biens immobiliers entre en service le 1er juillet

Le Vietnam prévoit de lancer le 1er juillet un système national d'information sur le marché du logement et de l'immobilier. Ce système attribuera à chaque bien un code d'identification unique afin d'améliorer la transparence du marché.

Des projets immobiliers sont en cours de réalisation dans tout le pays. Photo : VNA
Des projets immobiliers sont en cours de réalisation dans tout le pays. Photo : VNA


Hanoï, 29 juin (VNA) - Le Vietnam prévoit de lancer le 1er juillet un système national d'information sur le marché du logement et de l'immobilier. Ce système attribuera à chaque bien un code d'identification unique afin d'améliorer la transparence du marché, de renforcer la gestion étatique et de lutter contre la spéculation, a annoncé le ministère de la Construction.

S'exprimant lors de la Journée du courtage immobilier au Vietnam 2026, organisée par l'Association vietnamienne des agents immobiliers (VARS) à Can Tho le 27 juin, Hoang Thu Hang, directrice adjointe du Département du logement et de la gestion du marché immobilier du ministère, a déclaré que le marché immobilier évolue, passant de l'investissement spéculatif à un développement motivé par une réelle demande de logements, avec une plus grande importance accordée à l'utilisation et à la gestion efficaces des actifs immobiliers.

Hoang Thu Hang a ajouté que le ministère continuerait d'améliorer le cadre politique afin de restructurer l'offre, en privilégiant le développement de logements commerciaux, sociaux et locatifs pour répondre à la demande du marché.

Grâce au système d'information sur le marché du logement et de l'immobilier, chaque bien immobilier recevra un code d'identification permanent qui lui sera attribué tout au long de son cycle de vie, depuis le développement du projet et l'approbation légale jusqu'aux transferts de propriété et aux transactions immobilières.

« Ce code d'identification constituera une identité unique pour chaque bien et permettra aux autorités de suivre son statut juridique complet et l'historique de ses transactions », a déclaré Hoang Thu Hang.

Elle a ajouté que la nouvelle plateforme offrira une source officielle de données sur le logement et le marché aux acheteurs, aux entreprises et aux promoteurs. Elle comprendra des informations sur le statut juridique, l'activité transactionnelle et les prix du marché afin d'aider les investisseurs et les acheteurs à prendre des décisions éclairées, tout en améliorant la transparence et en réduisant la spéculation et la manipulation des prix.

Selon l'économiste Vo Tri Thanh, directeur de l'Institut pour la stratégie de marque et de compétitivité, le marché immobilier entre dans une nouvelle phase de développement, soutenue par trois principaux facteurs : la restructuration administrative liée à une nouvelle planification, la poursuite des réformes institutionnelles et l'évolution des mentalités chez les régulateurs, les entreprises et les investisseurs.

Il a déclaré que des investissements majeurs dans les infrastructures stratégiques, notamment les autoroutes, les voies ferrées, les ports maritimes, les réseaux logistiques, les centres financiers internationaux et les zones franches, créeraient de nouvelles opportunités de croissance pour le marché immobilier dans les années à venir.

Tran Van Binh, secrétaire général de l'Association vietnamienne des agents immobiliers, a affirmé que le marché immobilier vietnamien entrait dans une nouvelle phase de développement caractérisée par des normes plus élevées en matière de transparence, de professionnalisme et d'adoption des technologies.

La transparence protège non seulement les acheteurs, mais renforce également la crédibilité des promoteurs et soutient le développement durable du marché immobilier, a-t-il ajouté. - VNA

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