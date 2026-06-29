Économie

Le Vietnam lance sa plateforme nationale d'échange de crédits carbone

La plateforme nationale d'échange de crédits carbone contribue à compléter les instruments économiques destinés à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à promouvoir la croissance verte et à soutenir l'objectif de neutralité carbone fixé par le Vietnam à l'horizon 2050.

Lancement de la plateforme nationale d'échange de crédits carbone. Photo: VNA
Lancement de la plateforme nationale d'échange de crédits carbone. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La plateforme nationale d'échange de crédits carbone a été officiellement inaugurée dans la matinée du 29 juin à la Bourse de Hanoï (HNX), marquant une étape majeure dans la mise en place du marché du carbone au Vietnam.

Cette initiative contribue à compléter les instruments économiques destinés à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à promouvoir la croissance verte et à soutenir l'objectif de neutralité carbone fixé par le pays à l'horizon 2050.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le président de la Bourse de Hanoï (HNX), Nguyen Anh Phong, a indiqué que le lancement de cette plateforme s'inscrivait dans la mise en œuvre du projet de développement du marché du carbone approuvé par le Premier ministre, ainsi que des dispositions gouvernementales relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Selon lui, cette plateforme ne constitue pas seulement un outil technique, mais aussi un mécanisme permettant de concilier protection de l'environnement et développement économique. Elle offre aux entreprises la possibilité d'optimiser leurs coûts grâce aux échanges de quotas et de crédits carbone, tout en favorisant l'innovation technologique et une croissance plus durable.

Après son lancement, la Bourse de Hanoï (HNX) poursuivra ses efforts pour garantir un fonctionnement sûr, transparent et efficace du marché, tout en encourageant un plus grand nombre d'entreprises à y participer.

De son côté, la présidente de la Commission d'État des valeurs mobilières, Vu Thi Chan Phuong, a affirmé que le lancement de la plateforme d'échange de crédits carbone marque une nouvelle étape dans le développement d'un marché financier vietnamien plus écologique et transparent.

Dans un contexte de défis climatiques, cet outil permet aux entreprises de moderniser leur production pour réduire leurs rejets. Pour le secteur financier, cela ouvre un nouveau canal pour attirer et distribuer des fonds vers des projets de développement durable.

Afin d'accompagner les entreprises pendant la phase pilote, qui s'étendra jusqu'à la fin de 2028, le gouvernement a décidé, en vertu du décret n° 29/2026/NĐ-CP, d'exonérer les participants de tous les frais liés aux transactions sur la plateforme.

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Le président de la Bourse de Hanoï (HNX), Nguyen Anh Phong, s'exprime à la cérémonie. Photo: VNA

« Cette décision témoigne de la volonté de l'État d'alléger les coûts supportés par les entreprises et de les encourager à adopter des solutions plus respectueuses de l'environnement », a déclaré Vu Thi Chan Phuong.

Elle a également appelé les organismes de gestion à assurer une surveillance rigoureuse du système informatique, à prévenir les fraudes et à s'inspirer des expériences internationales afin d'améliorer progressivement le cadre réglementaire.

Enfin, le président du conseil d'administration de la Bourse du Vietnam, Luong Hai Sinh, a assuré que la priorité absolue sera donnée à la sécurité, à la stabilité et à la confidentialité des transactions.

Les équipes de gestion travailleront avec des ministères concernés pour simplifier les démarches des participants, suivre de près les activités pour signaler les infractions, et analyser les difficultés rencontrées afin de proposer des améliorations pour un marché durable. -VNA

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